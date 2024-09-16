¿Qué es la depuración?

Los depuradores son herramientas y API avanzadas que optimizan el desarrollo de software al localizar errores de programación en un sistema operativo o proceso de desarrollo de aplicaciones. Los depuradores representan un negocio masivo y en crecimiento. Con el panorama en constante expansión de las aplicaciones y programas informáticos y celulares, no sorprende que el mercado global de depuradores crezca significativamente para finales de la década1 .



Las corporaciones están invirtiendo millones en el desarrollo de sofisticadas herramientas de depuración (como chatbots de IA que pueden depurar código)2 y los investigadores universitarios están creando herramientas que pueden depurar juegos de video de forma autónoma3 y depurar lenguajes de programación específicos de dominio4.

Las herramientas y tecnologías pueden variar en gran medida en sus capacidades, pero esencialmente, todas ofrecen interfaces de línea de comandos que ayudan a las organizaciones a encontrar y corregir problemas de errores. La mayoría también ofrece funciones de depuración remota y tutoriales que hacen que el software sea más accesible para los principiantes.



Algunos ejemplos de herramientas de depuración son:

Entornos de desarrollo integrados (IDE)



Los IDE ofrecen a los programadores de computadoras funciones integrales para el desarrollo de software. Muchos IDE como Visual Studio, Eclipse y PyCharm vienen con un “modo de depuración”. Estas herramientas de depuración integradas permiten a los desarrolladores ejecutar código línea por línea (depuración por pasos), detener la ejecución del programa en puntos específicos (puntos de interrupción) y examinar el estado de las variables y la memoria en cualquier momento, entre otras capacidades.



Los IDE también están disponibles como complementos de código abierto compatibles con una variedad de lenguajes de programación como Java, Python, JavaScript y TypeScript y lenguajes de scripting como PHP.

Depuradores independientes



Los depuradores independientes, como GNU Debugger (GDB), ofrecen funciones avanzadas de depuración, incluidos puntos de interrupción condicionales y puntos de observación. También facilitan la depuración inversa, que es cuando los programadores ejecutan un programa al revés). Tienden a ser más poderosos y versátiles que los depuradores integrados en los IDE u otras developer tools, pero también tienen una curva de aprendizaje más pronunciada para los usuarios y requieren más experiencia técnica.

Registro de empresas de servicios públicos



Estas herramientas proporcionan formas de registrar el estado de un programa en varios puntos del código. Luego, los registros pueden analizarse para encontrar anomalías o patrones problemáticos. El registro es útil para abordar problemas de errores que ocurren en entornos de producción, donde la depuración interactiva podría no ser factible.

Analizadores de código estático



Las herramientas de análisis de código estático analizan el código sin ejecutarlo, buscando posibles errores y corrigiendo errores e incumplimientos de los estándares de programación. En lugar de centrarse en la sintaxis (como hacen los intérpretes y compiladores), estas herramientas analizan la semántica del código fuente, ayudando a los desarrolladores a detectar errores de programación comunes y aplicar estilos de codificación coherentes.

Herramientas de análisis dinámico



Básicamente lo opuesto a los analizadores de código estático, las herramientas de análisis dinámico monitorean el software mientras se ejecuta para detectar problemas como fugas de recursos o problemas de concurrencia. Esta herramienta ayuda a los equipos de desarrollo a detectar errores que el análisis estático podría pasar por alto, como pérdidas de memoria o desbordamientos de búfer.

Generadores de perfiles de rendimiento



Los generadores de perfiles de rendimiento permiten a los desarrolladores identificar cuellos de botella de rendimiento en su código. Estos sistemas pueden medir el uso de CPU, el uso de memoria y las operaciones de E/S, lo que ayuda a localizar operaciones lentas e ineficientes.



