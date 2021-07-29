Hasta mediados de la década de 1970, el código de computadora se consideraba implícito en el funcionamiento del hardware de la computadora y no como una propiedad intelectual única sujeta a la protección de los derechos de autor. Las organizaciones programaban su propio software y el código compartido era una práctica común.

La Comisión sobre Nuevos Usos Tecnológicos de Obras con Derechos de Autor (CONTU) se estableció en 1974 y concluyó que el código de software era una categoría de trabajo creativo adecuado para la protección de derechos de autor. Esto impulsó el crecimiento de la publicación independiente de software como industria, con el código fuente patentado como fuente principal de ingresos. A medida que la computación personal trajo aplicaciones a todos los escritorios corporativos y muchos hogares, el mercado de software se volvió más competitivo y los editores de software tuvieron que estar atentos a las infracciones de derechos de autor.

En 1983 comenzó una especie de rebelión contra las restricciones y limitaciones del software propietario. El programador Richard Stallman se irritó ante la idea de que los usuarios no podían personalizar el software propietario de la forma que consideraran adecuada para realizar su trabajo. Stallman sintió que "el software debería ser gratuito, como en el habla, no en la cerveza", y defendió la noción de software que estaba disponible gratuitamente para su personalización.

Stallman fundó la Free Software Foundation y seguiría impulsando el desarrollo de una alternativa de código abierto al sistema operativo Unix propiedad de AT&T, entre otras aplicaciones. También innovó la primera licencia de software con copyleft, la Licencia Pública General GNU (GPL), que requería que cualquier persona que mejorara su código fuente también publicara su versión editada libremente para todos.

El ensayo de Eric S. Raymond de 1997 titulado "The Cathedral and the Bazaar" se considera otro punto de inflexión en el movimiento del software libre. Raymond contrastó el enfoque cerrado y de arriba hacia abajo típico del desarrollo de software propietario donde todo el desarrollo estaba a cargo de un grupo central (al que llamó The Cathedral), versus el desarrollo público abierto y libremente compartido a través de Internet (The Bazaar). Poco después, Netscape Corporation lanzó su código de navegador Mozilla como código abierto y el movimiento de código abierto ganó legitimidad.

Debido a que muchos sintieron que el término "software libre" de Stallman enfatizaba inapropiadamente "sin costo" como el principal valor del software, el término "código abierto" fue adoptado en 1999. La iniciativa de código abierto se creó para defenderlo. La organización también ha establecido reglas básicas para la industria a través de la definición de código abierto y aloja licencias de código abierto compatibles. Hoy en día, los términos software libre, software de código abierto (o OSS), software libre y de código abierto (FOSS) y software de código libre/libre-abierto (FLOSS) se refieren todos a lo mismo: software con código fuente disponible para uso público y personalización.