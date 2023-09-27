Anteriormente, parecía que cuanto más grande era un LLM, mejor, pero ahora las empresas se están dando cuenta de que pueden ser prohibitivamente costosas en términos de investigación e innovación. En respuesta, un ecosistema de modelos de código abierto comenzó a mostrarse prometedor y desafiar el modelo de negocio LLM.

Transparencia y flexibilidad

Las empresas que no tienen talento interno de machine learning pueden usar LLM de código abierto, que brindan transparencia y flexibilidad, dentro de su propia infraestructura, ya sea en la nube o on premises. Eso les da un control total sobre sus datos y significa que la información confidencial permanece dentro de su red. Todo esto reduce el riesgo de fuga de datos o acceso no autorizado.

Un LLM de código abierto ofrece transparencia con respecto a cómo funciona, su arquitectura y datos y metodologías de entrenamiento, y Cómo se usa. Ser capaz de inspeccionar el código y tener visibilidad de los algoritmos permite a una empresa tener más confianza, ayuda con respecto a las auditorías y ayuda a garantizar el cumplimiento ético y legal. Además, la optimización eficiente de un LLM de código abierto puede reducir la latencia y aumentar el rendimiento.

Ahorro de costos

Por lo general, son mucho menos costosos a largo plazo que los LLM patentados porque no implican tarifas de licencia. Sin embargo, el costo de operar un LLM incluye los costos de infraestructura en la nube u on premises, y generalmente implican un costo de implementación inicial significativo.

Características añadidas y contribuciones de la comunidad

Los LLM de código abierto previamente entrenados permiten realizar ajustes. Las empresas pueden agregar características al LLM que beneficien su uso específico, y los LLM también se pueden entrenar en conjuntos de datos específicos. Hacer estos cambios o especificaciones en un LLM patentado implica trabajar con un proveedor y cuesta tiempo y dinero.

Si bien los LLM patentados significan que una empresa debe confiar en un único proveedor, uno de código abierto permite a la empresa aprovechar las contribuciones de la comunidad, múltiples proveedores de servicios y posiblemente equipos internos para manejar las actualizaciones, el desarrollo, el mantenimiento y el soporte. El código abierto permite a las empresas experimentar y utilizar las contribuciones de personas con diferentes perspectivas. Eso puede dar como resultado soluciones que permitan a las empresas mantenerse a la vanguardia de la tecnología. También brinda a las empresas que utilizan LLM de código abierto más control sobre su tecnología y las decisiones con respecto a cómo la usan.