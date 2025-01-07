IA de código abierto en 2025: más pequeña, más inteligente y más colaborativa

En los últimos años, los modelos de IA han sido el centro de atención. Pero en 2025, los expertos dicen que la conversación se moverá más cerca de los sistemas de IA de código abierto.

"Lo que veremos es un cambio hacia los sistemas de IA, y no solo los modelos", dice Anastasia Stasenko, cofundadora de pleias, una startup francesa que lanzó recientemente Common Corpus, el mayor conjunto de datos multilingüe abierto para el entrenamiento de LLM, así como modelos entrenados exclusivamente en datos abiertos.

“De lo que los proveedores van a impulsar el valor son realmente los sistemas que se basan en diferentes tipos de modelos de código abierto”, afirma. “Será impulsado por las integraciones, por más verticales. No es solo un modelo, es un sistema”. Stasenko señala los elementos más allá de los modelos que alimentan un sistema más amplio, como los clasificadores y los analizadores. "No se trata solo de los modelos".