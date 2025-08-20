Incluso los mejores desarrolladores no escriben código perfecto, al menos no la primera vez. Una vez que haya completado el desarrollo de su aplicación iOS, deberá probarla. Afortunadamente, no necesitará probar dispositivos móviles de varios fabricantes, como podría hacerlo al desarrollar para Android. iOS es el sistema operativo móvil patentado de Apple, que solo se ejecuta en dispositivos iPhone de Apple. Aunque es posible que desee probar su aplicación iOS en varias generaciones de iPhone (con múltiples sistemas operativos), todavía hay menos dispositivos para probar que con Android.

Su primera línea de prueba está en Xcode. Además de las pruebas unitarias estándar a las que está acostumbrado, Xcode cuenta con pruebas de IU automatizadas. Puede escribir pruebas que naveguen por su interfaz de usuario, interactuando con su aplicación como lo haría un usuario para localizar cualquier problema. Las pruebas de IU no utilizan API para interactuar con su código, sino que simulan la interacción de un usuario real con su aplicación. Siempre que escriba pruebas que cubran todos los aspectos de su aplicación, puede obtener automáticamente pruebas de IU que a menudo son más exhaustivas de lo que cualquier humano puede lograr.

Sin embargo, a menos que sus pruebas tengan en cuenta cada posible interacción que un usuario podría tener con su aplicación, le recomendamos que permita que los humanos prueben su software en versión beta. Si bien puede cargar aplicaciones en dispositivos iOS sin enviarlas al App Store, Apple facilita a sus amigos, familiares o a su base de usuarios la previsualización de su aplicación con la aplicación TestFlight. TestFlight permite a los miembros del Programa para Desarrolladores de Apple realizar pruebas internas con hasta 25 miembros del equipo en un máximo de 30 dispositivos cada uno. Puede dar a su equipo de desarrollo de aplicaciones iOS la oportunidad de probar su aplicación en un pequeño grupo y prepararse para la revisión Beta de Apple para que pueda lanzar su nueva aplicación iOS a probadores externos.

Una vez que Apple aprueba su aplicación según las pautas de revisión del App Store, puede invitar hasta 10,000 usuarios a descargar una versión de prueba. Estos usuarios descargan la aplicación TestFlight y utilizan un enlace único para acceder a su aplicación. Puede dividir a sus evaluadores externos en grupos personalizados e impulsar compilaciones específicas para cada grupo, lo que le permite realizar pruebas A/B y comparar las respuestas a las características. A cambio, obtiene automáticamente datos sobre el uso y los usuarios pueden enviar fácilmente comentarios sobre cualquier problema que encuentren.