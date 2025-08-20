El desarrollo de aplicaciones iOS es el proceso de creación de aplicaciones móviles para hardware de Apple, incluyendo el iPhone, iPad y iPod Touch. El software está escrito en el lenguaje de programación Swift u Objective-C y luego se despliega en el App Store para que los usuarios lo descarguen.
Si es desarrollador de aplicaciones móviles, es posible que haya tenido reservas sobre el desarrollo de iOS. Por ejemplo, cada desarrollador necesita una computadora Mac, y las Mac son más caras que sus homólogos basados en Windows. Además, una vez terminada tu aplicación, se enfrenta a un estricto proceso de revisión de calidad antes de poder distribuirse a través del App Store.
No obstante, si los empleados, clientes o socios de su organización se encuentran entre los cientos de millones de usuarios del iPhone y iPad de Apple en todo el mundo, tiene razones obvias para dedicarse al desarrollo de aplicaciones para iOS. Y a pesar de las barreras de entrada potencialmente altas, desarrollar una aplicación para iOS puede ser tan fácil (a veces más fácil) como desarrollar para Android. Con una planificación adecuada y los recursos correctos, se puede unir a las filas de desarrolladores de aplicaciones para iOS.
La modernización estratégica de las aplicaciones es una clave para el éxito de la transformación que puede aumentar los ingresos anuales y reducir los costos de mantenimiento y funcionamiento.
Antes de escribir una sola línea de código en el proceso de desarrollo de una aplicación para iOS, necesita:
Estos tres requisitos funcionan juntos: solo los miembros activos del Programa de Desarrolladores de Apple pueden publicar una aplicación en el App Store de Apple. Solo las aplicaciones firmadas y publicadas por Xcode son elegibles para enviarse al App Store. Xcode se ejecuta solo en macOS y macOS solo en computadoras Apple.
La buena noticia es que Xcode ofrece más que solo la capacidad de firmar y publicar su aplicación completa. El IDE contiene un diseñador de interfaz de usuario, un editor de código, un motor de pruebas, un catálogo de activos y mucho más, prácticamente todo lo que necesita para el desarrollo de aplicaciones iOS.
Actualmente existen dos lenguajes de programación para el desarrollo de aplicaciones iOS.
Una de las principales ventajas del desarrollo de aplicaciones para iOS es la amplia colección de recursos para desarrolladores que tienes a tu disposición. Gracias a la estandarización, las funciones y la coherencia del desarrollo de aplicaciones para iOS, Apple puede lanzar API y bibliotecas nativas como kits que son estables, ricos en funciones y fáciles de usar. Puede utilizar estos SDK de iOS para integrar perfectamente su aplicación en la infraestructura existente de Apple.
Por ejemplo, si está trabajando en un controlador de aplicaciones para un horno tostador inteligente, puede usar HomeKit para estandarizar la comunicación entre la tostadora y el teléfono. Los usuarios pueden coordinar la comunicación entre su horno tostador inteligente y su cafetera inteligente. Hay kits para desarrollo de juegos (como SpriteKit, GamePlayKit y ReplayKit), aplicaciones de salud, mapas, cámaras y Siri, el asistente virtual de Apple.
Estos amplios kits le permiten aprovechar las funciones integradas en iOS e integrar aplicaciones de terceros con facilidad, creando aplicaciones que se conectan a las redes sociales, usan la cámara o la aplicación de calendario nativa o graban automáticamente videos de repetición de un momento de juego especialmente emocionante.
Los iPhone son dispositivos potentes. Pero para manejar tareas que requieren muchos recursos, considere la posibilidad de descargar el trabajo pesado a la nube. Al conectar su aplicación a servicios basados en la nube a través de API, puede usar la nube para almacenamiento, administración de bases de datos e incluso almacenamiento en caché de aplicaciones. También puede aumentar su aplicación con servicios innovadores de próxima generación.
IBM Cloudadmite marcos Swift del lado del servidor, incluido Kitura, para crear back-end de iOS, así como aplicaciones web. Puede iniciar las API REST desde la aplicación iOS. Con Kitura, puede integrarse con una amplia gama de servicios de IBM Cloud, desde notificaciones push y bases de datos hasta analítica móvil y aprendizaje automático.
Incluso los mejores desarrolladores no escriben código perfecto, al menos no la primera vez. Una vez que haya completado el desarrollo de su aplicación iOS, deberá probarla. Afortunadamente, no necesitará probar dispositivos móviles de varios fabricantes, como podría hacerlo al desarrollar para Android. iOS es el sistema operativo móvil patentado de Apple, que solo se ejecuta en dispositivos iPhone de Apple. Aunque es posible que desee probar su aplicación iOS en varias generaciones de iPhone (con múltiples sistemas operativos), todavía hay menos dispositivos para probar que con Android.
Su primera línea de prueba está en Xcode. Además de las pruebas unitarias estándar a las que está acostumbrado, Xcode cuenta con pruebas de IU automatizadas. Puede escribir pruebas que naveguen por su interfaz de usuario, interactuando con su aplicación como lo haría un usuario para localizar cualquier problema. Las pruebas de IU no utilizan API para interactuar con su código, sino que simulan la interacción de un usuario real con su aplicación. Siempre que escriba pruebas que cubran todos los aspectos de su aplicación, puede obtener automáticamente pruebas de IU que a menudo son más exhaustivas de lo que cualquier humano puede lograr.
Sin embargo, a menos que sus pruebas tengan en cuenta cada posible interacción que un usuario podría tener con su aplicación, le recomendamos que permita que los humanos prueben su software en versión beta. Si bien puede cargar aplicaciones en dispositivos iOS sin enviarlas al App Store, Apple facilita a sus amigos, familiares o a su base de usuarios la previsualización de su aplicación con la aplicación TestFlight. TestFlight permite a los miembros del Programa para Desarrolladores de Apple realizar pruebas internas con hasta 25 miembros del equipo en un máximo de 30 dispositivos cada uno. Puede dar a su equipo de desarrollo de aplicaciones iOS la oportunidad de probar su aplicación en un pequeño grupo y prepararse para la revisión Beta de Apple para que pueda lanzar su nueva aplicación iOS a probadores externos.
Una vez que Apple aprueba su aplicación según las pautas de revisión del App Store, puede invitar hasta 10,000 usuarios a descargar una versión de prueba. Estos usuarios descargan la aplicación TestFlight y utilizan un enlace único para acceder a su aplicación. Puede dividir a sus evaluadores externos en grupos personalizados e impulsar compilaciones específicas para cada grupo, lo que le permite realizar pruebas A/B y comparar las respuestas a las características. A cambio, obtiene automáticamente datos sobre el uso y los usuarios pueden enviar fácilmente comentarios sobre cualquier problema que encuentren.
Una vez que haya terminado con el desarrollo y las pruebas de aplicaciones iOS, tendrá que enviarla al App Store. Puede enviar y firmar su aplicación directamente a través de Xcode. Sea paciente: el proceso de revisión de la aplicación puede ser largo y, con frecuencia, requiere múltiples iteraciones de rechazo-revisión-reenvío-rechazo hasta que obtenga su aprobación final.
Una vez que haya pasado todas las aprobaciones, puede crear su página de App Store usando un programa llamado App Store Connect y mandar su aplicación al App Store. Si planea vender su app, recuerde que Apple se lleva una comisión del 30 % de sus ventas, además de la cuota anual de USD 99 que cobran por participar en el Programa de Desarrolladores.
