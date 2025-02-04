DeepSeek muestra que hay espacio para más actores en la IA

Aunque los avances facilitan la creación de grandes modelos de IA, sigue existiendo un desafío mayor: la enorme Power necesaria para seguir siendo competitivos. Xia "Ben" Hu, profesor asociado de informática en la Universidad de Rice, reconoce que DeepSeek es un paso adelante más eficiente en el desarrollo de la IA. Sin embargo, señala que esto no cambia fundamentalmente la dinámica general de poder en la infraestructura de IA, donde el acceso a vastos recursos informáticos sigue determinando quién lidera la carrera.

"DeepSeek está respaldado por un gran fondo de riesgo en China y tiene acceso a decenas de miles de GPU", dice Hu. “Eso sigue siendo una barrera importante para muchas startups más pequeñas”.

Sin embargo, Hu predice que el cambio más significativo probablemente se produzca en la adopción de la IA empresarial. "Las industrias tradicionales (petróleo y gas, fabricación) han dudado en desarrollar sus propias soluciones de IA", dice. “Con la disminución de los costos y la mejora de los modelos de código abierto, las empresas que alguna vez confiaban en servicios externos de IA ahora están considerando construir modelos internos adaptados a sus necesidades específicas”.

Las implicaciones van más allá de un solo modelo. Con la multiplicación de los proyectos de IA de código abierto, las pequeñas empresas emergentes ahora pueden acceder a herramientas que antes requerían enormes centros de datos y presupuestos gigantescos. Cox dijo que OpenAI y sus contrapartes han proyectado durante mucho tiempo un "aire de inevitabilidad": que solo aquellos con mucho dinero podrían liderar en IA. Pero a medida que surgen DeepSeek y otros modelos, esa noción comienza a resquebrajarse.

"Estamos viendo un cambio en el que una apertura mucho más amplia de jugadores puede competir en este espacio", dice Cox. “No es que cualquiera con 5 millones de dólares pueda acumular y construir un modelo de primer nivel de la noche a la mañana. ¿Pero las empresas emergentes y medianas empresas bien financiadas? Absolutamente”.

Los investigadores también se centran en la eficiencia más que en la potencia computacional bruta. Cox y su equipo de investigación se han centrado en el enfoque Mixture of Experts, que permite a la IA ser más selectiva sobre cómo utiliza los recursos de procesamiento.

"Mixture of Experts es solo una pieza del rompecabezas: hay mucho más por venir", dice, sugiriendo que el futuro de la IA puede depender menos del acceso a chips avanzados y más de formas más inteligentes de usar el hardware existente.

Sattigeri destacó una de esas innovaciones: el auge de los datos sintéticos, o información generada artificialmente que imita los datos del mundo real. "Con modelos como DeepSeek, estamos viendo un cambio hacia el uso de datos sintéticos generados por IA para refinar y entrenar modelos de manera más eficiente", dice. "Esto podría reducir significativamente los costos y hacer que la IA de alta calidad sea accesible para más jugadores".

La creciente accesibilidad del desarrollo de la IA plantea nuevas preguntas sobre el futuro de la competencia. ¿La infraestructura y la potencia informática seguirán determinando a los ganadores, o la capacidad de innovar rápidamente se convertirá en el activo más valioso? Según Cox, es una mezcla de ambos.

"Todavía se necesita una infraestructura seria, un gran talento, pero el foso que tienen OpenAI y Google no es tan profundo como les gustaría que la gente creyera", dice. “Los secretos no permanecen en secreto en este campo. Las ideas se propagan y la gente se mueve. Estamos viendo una rápida convergencia”.

Hu agregó que el desarrollo de IA aún requiere cuatro componentes críticos: "Lo llamo el modelo ABCD: algoritmos, big data, computación y distribución", dice. “Las mejores empresas de IA tienen los cuatro. DeepSeek está haciendo mella en los dos primeros, pero la computación y la distribución siguen dando una ventaja a los principales actores”.