¿Que es Java?

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y una plataforma de software ampliamente empleados que se ejecuta en miles de millones de dispositivos, incluidas computadoras portátiles, dispositivos móviles, consolas de juegos, dispositivos médicos, entre otros. Las reglas y la sintaxis de Java se basan en los lenguajes C y C++.
Una de las principales ventajas de desarrollar software con Java es su portabilidad. Una vez que haya escrito el código para un programa Java en una computadora portátil, podrá trasladarlo fácilmente a un dispositivo móvil. Cuando James Gosling de Sun Microsystems (posteriormente, adquirida por Oracle) inventó el lenguaje en 1991, el objetivo principal era poder "escribir una vez y ejecutar en cualquier lugar".
También es importante comprender que Java es muy diferente de JavaScript. No es necesario compilar JavaScript, mientras que el código Java sí. Además, Javascript solo se ejecuta en navegadores web, mientras que Java se puede ejecutar en cualquier lugar.
Están llegando al mercado a un ritmo notable herramientas de desarrollo de software nuevas y mejoradas, desplazando a productos existentes que antes se consideraban indispensables. A la luz de esta rotación continua, la longevidad de Java es impresionante: más de dos décadas luego de su creación, Java sigue siendo el lenguaje más popular para el desarrollo de software de aplicaciones. Los desarrolladores continúan eligiéndolo sobre lenguajes, como Python, Ruby, PHP, Swift, C++ y otros. Como resultado, Java sigue siendo un requisito importante para competir en el mercado laboral.
Antes de explorar por qué sigue siendo popular, revisemos qué es Java con más detalle y su importancia para el desarrollo de aplicaciones empresariales.
Java es una tecnología que emplea tanto un lenguaje de programación como una plataforma de software. Para crear una aplicación con Java, debe descargar el kit de desarrollo de Java (JDK), que está disponible para Windows, macOS y Linux. El programa se escribe en el lenguaje de programación Java, luego un compilador convierte el programa en código de bytes Java, el conjunto de instrucciones para la máquina virtual Java (JVM) que forma parte del entorno de tiempo de ejecución Java (JRE). El código de bytes de Java se ejecuta sin modificaciones en cualquier sistema que admita JVM, lo que permite que su código Java se ejecute en cualquier lugar.
La plataforma de software Java consta de la JVM, la API de Java y un entorno de desarrollo completo. La JVM analiza y ejecuta o interpreta el código de bytes de Java. La API de Java comprende un amplio conjunto de bibliotecas que incluyen objetos básicos, funciones de red y seguridad, generación de lenguaje de marcado extensible (XML) y servicios web. En conjunto, el lenguaje Java y la plataforma de software Java crean una tecnología poderosa y probada para el desarrollo de software empresarial.
Si es desarrollador de aplicaciones empresariales, sabe qué es Java y es probable que su organización ya tenga miles, incluso millones, de código de línea de producción escrito en Java. Es probable que necesite cierto nivel de experiencia en Java para poder solucionar problemas, mantener y actualizar su código base existente.
Sin embargo, sería un error ver Java solo en términos de aplicaciones heredadas. El lenguaje Java forma el centro del sistema operativo Android, que impulsa, por mucho, la mayor parte de los teléfonos inteligentes del mundo. Java también se encuentra entre los lenguajes más populares para aplicaciones de aprendizaje automático y ciencia de datos. Su robustez, facilidad de uso, capacidades multiplataforma y seguridad hacen de Java el lenguaje elegido para las soluciones de Internet en muchas tiendas empresariales.
En concreto, la tecnología Java es un marco ideal para desarrollar aplicaciones web, la base de un negocio digital en cualquier industria. Los servidores de aplicaciones Java son contenedores web para componentes Java, XML y servicios web, que interactúan con bases de datos y proporcionan contenidos web dinámicos. Los servidores de aplicaciones Java constituyen un entorno de despliegue estable para aplicaciones empresariales con funciones que incluyen gestión de transacciones, seguridad, agrupación en clústeres, rendimiento, disponibilidad, conectividad y escalabilidad.
Cuando se trata de elegir un lenguaje de programación y un entorno para su próxima aplicación empresarial, existen razones técnicas sólidas para considerar Java, incluidas la interoperabilidad, la escalabilidad y la adaptabilidad.
La filosofía central detrás de su creación, la interoperabilidad entre dispositivos dispares, sigue siendo el argumento más sólido para favorecer Java para las nuevas aplicaciones empresariales. La arquitectura orientada a objetos de Java le permite crear programas modulares y código reutilizable, lo que acorta los ciclos de desarrollo y prolonga la longevidad de las aplicaciones empresariales.
La escalabilidad de la plataforma es un atributo clave de Java. Con Java, puede emplear un único sistema en una amplia gama de casos de uso. Las aplicaciones de escritorio existentes se pueden adaptar fácilmente para ejecutarse en dispositivos más pequeños que tienen recursos limitados. También puede migrar aplicaciones de dispositivos móviles a computadoras de escritorio, desarrollar aplicaciones comerciales para la plataforma Android y luego integrarlas en su software de escritorio actual, lo que, a su vez, evita ciclos de desarrollo largos y costosos.
Java también gana puntos con los planificadores estratégicos por su capacidad para adaptarse a nuevos casos de uso. Por ejemplo, Java se considera ampliamente como una plataforma ideal para el Internet de las cosas (IoT). La aplicación típica de IoT interconecta una gran cantidad de dispositivos dispares, una tarea que se simplifica enormemente por el hecho de que miles de millones de dispositivos ejecutan Java. Además, el extenso ecosistema de desarrolladores de Java desarrolla y comparte de manera constante nuevas bibliotecas con funciones específicamente dirigidas al desarrollo de aplicaciones IoT.
Los argumentos técnicos a favor de Java son convincentes, pero las razones comerciales para elegir Java son igualmente sólidas: un gran grupo de talentos, una curva de aprendizaje corta y una amplia gama de entornos de desarrollo integrados (IDE).
A medida que más empresas usan dispositivos conectados, algoritmos de machine learning y soluciones en la nube, la demanda de desarrolladores capacitados continúa creciendo. Muchos analistas prevén una escasez de programadores de alto nivel en el futuro cercano, lo que dificultará la dotación de personal para nuevas iniciativas de software. La demanda de desarrolladores de aplicaciones móviles pronto podría superar fácilmente la oferta disponible.
El gran grupo de talentos desarrolladores de Java constituye una razón convincente para basar importantes iniciativas de software en Java. Cuando los gerentes de personal publican ofertas de trabajo para desarrolladores de Java, pueden esperar recibir muchos currículos calificados y cubrir esos puestos con relativa rapidez. Los gerentes también pueden aprovechar los recursos contratados para complementar el personal interno para tareas específicas sin aumentar la plantilla.
Además de los desarrolladores de alto nivel, las principales iniciativas de software también requieren un gran número de colaboradores de menor nivel. Si bien Java sigue siendo un lenguaje de programación introductorio popular en los planes de estudio universitarios de ciencias de la computación, muchos graduados carecen de la competencia para ser productivos el primer día. Java es más fácil de aprender y dominar que muchos otros lenguajes de programación, lo que lleva a una curva de aprendizaje más corta y un aumento más rápido de la productividad. La extensa comunidad en línea de Java de foros de desarrolladores, tutoriales y grupos de usuarios ayuda a los principiantes a ponerse al día rápidamente, y proporciona a los programadores experimentados herramientas efectivas y probadas para resolver problemas.
En el área de herramientas de programación, Java ofrece una gama de IDE. Los desarrolladores de Java experimentados pueden comenzar a trabajar rápidamente en un nuevo entorno, lo que libera a los gerentes de desarrollo para elegir el IDE que mejor se adapte al proyecto, el presupuesto, la metodología de desarrollo y el nivel de habilidad del programador. Muchos programadores de Java experimentados consideran que NetBeans, Eclipse e IntelliJ IDEA son los tres mejores IDE para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Pero hay casos en los que un IDE más ligero, como DrJava, BlueJ, JCreator o Eclipse Che, es la mejor opción.
