¿Que es Java?

Los argumentos técnicos a favor de Java son convincentes, pero las razones comerciales para elegir Java son igualmente sólidas: un gran grupo de talentos, una curva de aprendizaje corta y una amplia gama de entornos de desarrollo integrados (IDE).

A medida que más empresas usan dispositivos conectados, algoritmos de machine learning y soluciones en la nube, la demanda de desarrolladores capacitados continúa creciendo. Muchos analistas prevén una escasez de programadores de alto nivel en el futuro cercano, lo que dificultará la dotación de personal para nuevas iniciativas de software. La demanda de desarrolladores de aplicaciones móviles pronto podría superar fácilmente la oferta disponible.

El gran grupo de talentos desarrolladores de Java constituye una razón convincente para basar importantes iniciativas de software en Java. Cuando los gerentes de personal publican ofertas de trabajo para desarrolladores de Java, pueden esperar recibir muchos currículos calificados y cubrir esos puestos con relativa rapidez. Los gerentes también pueden aprovechar los recursos contratados para complementar el personal interno para tareas específicas sin aumentar la plantilla.

Además de los desarrolladores de alto nivel, las principales iniciativas de software también requieren un gran número de colaboradores de menor nivel. Si bien Java sigue siendo un lenguaje de programación introductorio popular en los planes de estudio universitarios de ciencias de la computación, muchos graduados carecen de la competencia para ser productivos el primer día. Java es más fácil de aprender y dominar que muchos otros lenguajes de programación, lo que lleva a una curva de aprendizaje más corta y un aumento más rápido de la productividad. La extensa comunidad en línea de Java de foros de desarrolladores, tutoriales y grupos de usuarios ayuda a los principiantes a ponerse al día rápidamente, y proporciona a los programadores experimentados herramientas efectivas y probadas para resolver problemas.

En el área de herramientas de programación, Java ofrece una gama de IDE. Los desarrolladores de Java experimentados pueden comenzar a trabajar rápidamente en un nuevo entorno, lo que libera a los gerentes de desarrollo para elegir el IDE que mejor se adapte al proyecto, el presupuesto, la metodología de desarrollo y el nivel de habilidad del programador. Muchos programadores de Java experimentados consideran que NetBeans, Eclipse e IntelliJ IDEA son los tres mejores IDE para el desarrollo de aplicaciones empresariales. Pero hay casos en los que un IDE más ligero, como DrJava, BlueJ, JCreator o Eclipse Che, es la mejor opción.