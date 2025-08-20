El desarrollo de aplicaciones móviles es el proceso de creación de software para smartphones, tablets y asistentes digitales, más comúnmente para los sistemas operativos Android e iOS. El software se puede preinstalar en el dispositivo, descargar desde una tienda de aplicaciones móviles o acceder a través de un navegador web móvil. Los lenguajes de programación y marcación utilizados para este tipo de desarrollo de software incluyen Java, Swift, C# y HTML5.

El desarrollo de aplicaciones móviles está creciendo rápidamente. Desde las tiendas minoristas, las telecomunicaciones, el comercio electrónico hasta los seguros, el sector salud y el gobierno, las organizaciones de todas las industrias deben cumplir con las expectativas de los usuarios en relación a la conveniencia e inmediatez para realizar transacciones y acceder a la información. Hoy en día, tanto los dispositivos móviles y las aplicaciones que surgen para ellos son la forma más popular para que las personas y las empresas se conecten a Internet. Para mantenerse relevantes, activas y exitosas, las organizaciones necesitan desarrollar aplicaciones móviles que sus clientes, socios y empleados piden.

Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones móviles puede parecer abrumador. Una vez que haya seleccionado la plataforma o plataformas del sistema operativo, usted deberá superar las limitaciones de los dispositivos móviles y hacer que su aplicación supere los posibles obstáculos de distribución. Afortunadamente, siguiendo algunas pautas básicas y mejores prácticas, usted podrá optimizar su ruta de transformación hacia el desarrollo de aplicaciones.

Para obtener más información acerca de los aspectos específicos del desarrollo de aplicaciones móviles en cualquiera de las plataformas, lea nuestros artículos sobre el desarrollo de aplicaciones de iOS y el desarrollo de aplicaciones de Android.

Para explorar el desarrollo de aplicaciones móviles, consulte este sencillo tutorial sobre cómo crear un chatbot basado en Android habilitado por voz de IBM.