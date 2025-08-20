El desarrollo de aplicaciones móviles es el proceso de creación de software para smartphones, tablets y asistentes digitales, más comúnmente para los sistemas operativos Android e iOS. El software se puede preinstalar en el dispositivo, descargar desde una tienda de aplicaciones móviles o acceder a través de un navegador web móvil. Los lenguajes de programación y marcación utilizados para este tipo de desarrollo de software incluyen Java, Swift, C# y HTML5.
El desarrollo de aplicaciones móviles está creciendo rápidamente. Desde las tiendas minoristas, las telecomunicaciones, el comercio electrónico hasta los seguros, el sector salud y el gobierno, las organizaciones de todas las industrias deben cumplir con las expectativas de los usuarios en relación a la conveniencia e inmediatez para realizar transacciones y acceder a la información. Hoy en día, tanto los dispositivos móviles y las aplicaciones que surgen para ellos son la forma más popular para que las personas y las empresas se conecten a Internet. Para mantenerse relevantes, activas y exitosas, las organizaciones necesitan desarrollar aplicaciones móviles que sus clientes, socios y empleados piden.
Sin embargo, el desarrollo de aplicaciones móviles puede parecer abrumador. Una vez que haya seleccionado la plataforma o plataformas del sistema operativo, usted deberá superar las limitaciones de los dispositivos móviles y hacer que su aplicación supere los posibles obstáculos de distribución. Afortunadamente, siguiendo algunas pautas básicas y mejores prácticas, usted podrá optimizar su ruta de transformación hacia el desarrollo de aplicaciones.
Para obtener más información acerca de los aspectos específicos del desarrollo de aplicaciones móviles en cualquiera de las plataformas, lea nuestros artículos sobre el desarrollo de aplicaciones de iOS y el desarrollo de aplicaciones de Android.
Para explorar el desarrollo de aplicaciones móviles, consulte este sencillo tutorial sobre cómo crear un chatbot basado en Android habilitado por voz de IBM.
Muchos equipos de desarrollo de aplicaciones independientes optan por crear primero sus aplicaciones para Android. ¿Por qué? Al rededor del 70 por ciento de los smartphones operan con Android, y Google Play Store tiene menos restricciones que Apple App Store. Por otro lado, las aplicaciones móviles desarrolladas para iOS tienen muchos menos dispositivos que necesitan soporte, lo que simplifica la optimización. Y la retención de usuarios suele ser mayor para las aplicaciones de iOS.
Según el caso de uso previsto y el mercado de la aplicación móvil que está desarrollando, es posible que tenga otras consideraciones. Por ejemplo, si está diseñando una aplicación para los empleados de su organización, usted deberá dar soporte a las plataformas que utilizan, lo que puede significar el desarrollo de aplicaciones multiplataforma que funcionen tanto para Android como para iOS. Por otro lado, si está creando una aplicación móvil para sus clientes y sabe que la mayoría de ellos usa iPhone, entonces el desarrollo de aplicaciones iOS debería ser una prioridad. Las consideraciones adicionales al desarrollar sus aplicaciones móviles incluyen estrategias de monetización y comportamiento anticipado del usuario, que puede verse influenciado por factores geográficos y culturales.
Supongamos que necesita desarrollar aplicaciones móviles tanto para el sistema operativo Android como para iOS. ¿Cuál es el mejor enfoque de desarrollo de software?
Podría desarrollar dos aplicaciones nativas. Aprovechar las API nativas y los lenguajes de programación específicos del sistema operativo puede ayudarle a crear una potente aplicación. La mayoría de las aplicaciones empresariales, especialmente las que requieren un tráfico de API sustancial, se benefician del desarrollo nativo.
Si decide desarrollar aplicaciones nativas de una en una es probable que deba comenzar con Android, por algunas de las mismas razones por las que los desarrolladores de aplicaciones independientes a menudo se centran en este sistema operativo. Probablemente tendrá más suerte desarrollando la aplicación completa como un MVP en Android y luego convertirla y optimizarla para iOS después del lanzamiento.
Aún necesitará depurar y reescribir el código para el idioma nativo y rediseñar la interfaz de usuario de frontend, porque los dos sistemas operativos funcionan de manera muy diferente, haciendo imposible la operación multiplataforma.
Entonces, ¿por qué no empezar completamente desde cero? Si bien no puede simplemente traducir el código a un nuevo lenguaje de programación, gran parte del backend se puede replicar en varias plataformas. Las estructuras, bibliotecas y extensiones de terceros a menudo funcionan de manera idéntica en ambos entornos, lo que le permite evitar modificaciones costosas. También puede utilizar un servicio de nube móvil prediseñado, como IBM Mobile Foundation, para gestionar el backend de la red.
Otra opción es optar por un sistema híbrido, ya que podrá programar una sola vez y ejecutar en cualquier lugar. Las aplicaciones híbridas utilizan una única base de código que puede funcionar en cualquier plataforma. Generalmente están codificadas en un lenguaje de programación reconocido universalmente, como Java, JavaScript, HTML o CSS. Debido a que se le niega el acceso a las API nativas del sistema operativo, el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas funciona mejor para aplicaciones web simples: aplicaciones móviles de tres o cuatro páginas con funcionalidad limitada.
Ya sea que elija el desarrollo de aplicaciones móviles nativas o híbridas, uno de los primeros obstáculos que deberá superar son los recursos relativamente limitados en los dispositivos móviles. El dispositivo móvil de destino tendrá mucha menos capacidad de procesamiento y memoria que las computadoras de desktop o los servidores empresariales. Estas limitaciones pueden parecer un desafío importante, especialmente si está más familiarizado con los recursos comparativamente ilimitados para el desarrollo de software convencional para aplicaciones web.
Los recursos limitados de la plataforma móvil indican que debe ajustar sus objetivos para el diseño de su aplicación.
Durante todo el proceso de desarrollo de la aplicación móvil, los desarrolladores deben trabajar para asegurarse de que su aplicación móvil requiera menos recursos que una aplicación de desktop típica.
Ofrecer una gran experiencia de usuario es vital, y eso empieza por comprender que la interfaz de usuario para una aplicación móvil debería ser más simple que una interfaz de aplicación de desktop. Crear un diseño de UX sencillo que se centre en funciones esenciales puede ser útil para proporcionar una mejor experiencia de usuario y consumir menos recursos.
La interfaz de su aplicación móvil debe estar diseñada para operar a base de funciones táctiles. Los usuarios de dispositivos móviles deben poder navegar por su aplicación fácilmente y proporcionar información sin tener que escribir demasiado.
Afortunadamente, estos requisitos para aplicaciones táctiles eficientes y sencillas se ajustan bien a las expectativas del usuario. Por lo general, los usuarios de dispositivos móviles desean realizar las tareas de forma sencilla, con solo unos pocos toques. Quieren aplicaciones que sean sobre todo rápidas, convenientes y fáciles de usar en sus dispositivos móviles.
¿Qué sucede si su aplicación móvil requiere más procesamiento del que puede admitir una plataforma móvil típica? Considere descargar ese procesamiento a la nube.
Mediante el uso prudente de las API, puede conectar su aplicación a bases de datos y servicios basados en la nube para proporcionar una funcionalidad avanzada sin ralentizar su aplicación o forzar el dispositivo en el que se está ejecutando. Incluso puede descargar el almacenamiento de datos y el almacenamiento en caché en un servidor basado en la nube, dejando muy pocos datos en el dispositivo.
La nube puede ofrecer ventajas adicionales más allá de las mejoras de rendimiento. Conecte su aplicación móvil a potentes servicios en la nube para agregar funciones y mejorar la usabilidad. Emplee API para integrar nuevas funciones, como los servicios avanzados basados en la nube que pueden ayudarle a mejorar sus aplicaciones móviles. Estos incluyen notificaciones push, analítica de IA con tecnología IBM Watson®, integración de dispositivos inteligentes de Internet de las cosas (IoT) y más.
Ni Android ni iOS son entornos completamente abiertos. Antes de que su aplicación pueda distribuirse oficialmente, deberá unirse al programa de desarrollo correspondiente.
El programa de desarrollo de aplicaciones móviles de Android le permite usar su cuenta de Google existente para crear una cuenta de desarrollador, pagar la tarifa de USD 25 y enviar su solicitud. Google Play, la tienda oficial de Android, tiene estándares de calidad que deben cumplirse antes de sus lanzamientos, pero son más pautas que reglas reales. Como parte del proceso de desarrollo de su aplicación, también podrá distribuir sus aplicaciones fuera de la tienda Google Play y permitir que los usuarios las descarguen e instalen directamente.
Por el contrario, el programa de desarrollo de aplicaciones móviles de Apple establece grandes barreras de entrada. Debe pagar una tarifa de uso del programa de USD 99 por año y cumplir con altos estándares. Una vez que sea miembro del programa, obtendrá acceso anticipado a las versiones beta de los sistemas operativos y las estructuras o API de propriedad. Cumplir con los altos estándares de la App Store significa que su aplicación ha pasado los altos estándares de calidad que dicha plataforma exige.
