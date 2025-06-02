¿Qué son las pruebas unitarias?

Las pruebas unitarias implican aislar unidades para que la funcionalidad pueda confirmarse antes de que las unidades se integren con otras partes de la aplicación.

Un marco de pruebas unitarias ofrece beneficios tanto inmediatos como a largo plazo. A corto plazo, las pruebas unitarias facilitan un proceso de desarrollo más rápido al permitir pruebas automatizadas. A largo plazo, las pruebas unitarias producen ahorros en costos de mano de obra porque se necesita menos depuración más adelante en el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC), cuando esos costos pueden ser considerablemente más altos.

La razón por la que se requiere menos depuración se debe a la calidad mejorada del código que admiten las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias fomentan la detección de errores preventiva y vigilante, todo lo cual ocurre mucho antes en el proceso de desarrollo. Al concentrarse en unidades individuales, los evaluadores pueden enfocarse en "unidades de ejecución", que son las piezas individuales de código o líneas de código que se evalúan.

El efecto final es construir una base de código más sólida donde los cambios de código se definen y realizan de forma segura y antes, durante las pruebas de software, reemplazando así el código heredado temprano y obsoleto que podría permanecer.

De todos los tipos de pruebas, las pruebas unitarias pueden considerar el ejemplo más puro de una disciplina de “desplazamiento a la izquierda”. El objetivo de los métodos de prueba de desplazamiento a la izquierda es reubicar ciertas partes de las pruebas de software a una etapa anterior dentro del SDLC, en función de una línea de tiempo del proyecto prevista que se mueve secuencialmente de izquierda a derecha.

Entonces, si un evaluador juega con las partes más pequeñas del código fuente, eso está trabajando en el nivel más básico del proyecto, colocándolo en la línea de tiempo del proyecto en el extremo izquierdo. De hecho, las pruebas unitarias pueden desplazarse tanto a la izquierda que comienzan antes de que se lleve a cabo cualquier ingeniería de software real. Un aspecto de las pruebas unitarias es que lleva a los desarrolladores de software a contemplar posibles problemas unitarios y abordarlos mentalmente en las primeras etapas de diseño.