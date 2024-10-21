Para impulsar una mentalidad organizacional verdaderamente basada en datos, las empresas deben integrar soluciones de inteligencia de datos que vayan más allá de los analytics convencionales. Estas plataformas funcionan como ecosistemas sofisticados, lo que facilita la recopilación, el análisis, la interpretación y la implementación en la práctica de insights de diversas fuentes de datos.

Las empresas están invirtiendo fuertemente en big data e inteligencia artificial (IA) para desbloquear estos beneficios. NewVantage Partners informa que el 97% de las organizaciones están invirtiendo en iniciativas de datos y el 91% están invirtiendo en actividades de IA. El objetivo es transformar los datos de un subproducto de las operaciones comerciales en un activo estratégico que impulse la toma de decisiones, la innovación y la satisfacción del cliente.

Sin embargo, sumergirse en analytics sin una dirección clara puede generar confusión e ineficiencia. El coste de la mala gestión es alto; Gartner informa pérdidas medias anuales de 12.9 millones USD debido a la baja calidad de los datos. Aquí es donde las soluciones de inteligencia de datos demuestran su valía, al ayudar a garantizar que los datos no solo sean abundantes, sino también precisos, accesibles y se rijan por estándares de calidad.

IBM está a la vanguardia de la inteligencia de datos y ofrece una suite completa de herramientas para la gestión proactiva de datos y analytics avanzados. Al optimizar el descubrimiento, el intercambio y la curaduría de activos de datos confiables, la plataforma aumenta la productividad de los profesionales de datos y acelera el tiempo de creación de valor.

También integra características sólidas de gobernanza de datos, lo que ayuda a garantizar que la calidad de los datos cumpla con las regulaciones. Además, la inteligencia de datos ofrece insights en tiempo real, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas y aprovechar el potencial de la IA generativa.