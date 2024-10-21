Navegar por el aluvión de datos con una inteligencia de datos robusta

Publicado el 21 de octubre de 2024
Imagen de muchos tipos de datos en pilas
By Ray Beharry

En la era del progreso digital implacable, las empresas están al borde de un renacimiento de los datos. La proliferación de dispositivos digitales e interacciones ha generado una afluencia sin precedentes de datos, que las empresas deben gestionar con precisión y estrategia.

Las empresas requieren algo más que la administración tradicional de datos; necesitan aprovechar el impulso de las soluciones avanzadas de inteligencia de datos para ayudar a garantizar la destreza innovadora y mantener el dominio del mercado.

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

El enigma de los datos: gestionar el auge de la creación de datos

A medida que nos adentramos en la esfera de los datos, las cifras son asombrosas. Se proyecta que la creación global de datos superará los 180 zettabytes para 2025, un aumento meteórico desde los ya abrumadores 64 zettabytes documentados en 2020. En este entorno, la inteligencia de datos no es una herramienta opcional, sino un componente crítico del kit de supervivencia de toda empresa.

Las organizaciones están experimentando cambios transformadores en sus estrategias de datos. Las pilas de datos fragmentadas, combinadas con la promesa de la IA generativa, amplifican la presión de productividad y exponen brechas en la preparación empresarial para esta tecnología emergente.

Si bien convertir los datos en inteligencia significativa es crucial, los usuarios, como analistas y científicos de datos, se ven cada vez más abrumados por grandes cantidades de información.

Estos desafíos motivan a los líderes de datos a buscar orientación y soluciones listas para usar para la próxima generación de sus estrategias de datos, de modo que puedan ofrecer datos confiables a los consumidores de su organización.

Mixture of Experts | 12 de diciembre, episodio 85

Decodificación de la IA: Resumen semanal de noticias

Únase a nuestro panel de ingenieros, investigadores, responsables de producto y otros profesionales de talla mundial que se abren paso entre el revuelo de la IA para ofrecerle las últimas noticias e insights al respecto.
Vea todos los episodios de Mixture of Experts

Elevación hacia una ética basada en datos con inteligencia de datos

Para impulsar una mentalidad organizacional verdaderamente basada en datos, las empresas deben integrar soluciones de inteligencia de datos que vayan más allá de los analytics convencionales. Estas plataformas funcionan como ecosistemas sofisticados, lo que facilita la recopilación, el análisis, la interpretación y la implementación en la práctica de insights de diversas fuentes de datos.

Las empresas están invirtiendo fuertemente en big data e inteligencia artificial (IA) para desbloquear estos beneficios. NewVantage Partners informa que el 97% de las organizaciones están invirtiendo en iniciativas de datos y el 91% están invirtiendo en actividades de IA. El objetivo es transformar los datos de un subproducto de las operaciones comerciales en un activo estratégico que impulse la toma de decisiones, la innovación y la satisfacción del cliente.

Sin embargo, sumergirse en analytics sin una dirección clara puede generar confusión e ineficiencia. El coste de la mala gestión es alto; Gartner informa pérdidas medias anuales de 12.9 millones USD debido a la baja calidad de los datos. Aquí es donde las soluciones de inteligencia de datos demuestran su valía, al ayudar a garantizar que los datos no solo sean abundantes, sino también precisos, accesibles y se rijan por estándares de calidad.

IBM está a la vanguardia de la inteligencia de datos y ofrece una suite completa de herramientas para la gestión proactiva de datos y analytics avanzados. Al optimizar el descubrimiento, el intercambio y la curaduría de activos de datos confiables, la plataforma aumenta la productividad de los profesionales de datos y acelera el tiempo de creación de valor.

También integra características sólidas de gobernanza de datos, lo que ayuda a garantizar que la calidad de los datos cumpla con las regulaciones. Además, la inteligencia de datos ofrece insights en tiempo real, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas y aprovechar el potencial de la IA generativa.

Dominar la dinámica del mercado para obtener una ventaja competitiva

El poder transformador de una solución de inteligencia de datos radica en su capacidad para aumentar la agilidad empresarial y la capacidad de innovación. Al romper los silos y fomentar una cultura de colaboración informada, estas soluciones posicionan a las empresas para actuar con rapidez y con una comprensión más profunda de sus mercados.

Con un escrutinio cada vez mayor sobre la privacidad de los datos y las regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), un sofisticado sistema de inteligencia de datos, que ofrezca capacidades de vigilancia y cumplimiento de normas, es crítico para navegar por los campos minados reglamentarios mientras se asegura la confianza del cliente.

Implementación de inteligencia de datos para acelerar los objetivos

La adopción de una infraestructura sólida de inteligencia de datos equipa a las empresas con las herramientas necesarias para sortear la avalancha de datos de manera eficaz. Estos son algunos puntos focales clave para integrar la inteligencia de datos para optimizar y acelerar los objetivos comerciales:

Aprovecha la nube

Utilizando la agilidad de las tecnologías basadas en la nube, las soluciones de inteligencia de datos ayudan a las empresas en tareas analíticas y de procesamiento de datos escalables. Esta sinergia nube-perímetro permite la extracción rápida de insights y la implementación de decisiones que afectan significativamente el rendimiento y la estrategia.

Priorizar la gobernanza y la calidad

Con un sistema de inteligencia de datos implementado, las empresas pueden mantener la gobernanza y la calidad de los datos a la vanguardia. Estos sistemas automatizan los controles de calidad, mantienen la integridad de los analytics de datos y refuerzan la toma de decisiones con datos de alto calibre.

Inculcar una cultura basada en datos

La integración de la inteligencia de datos reafirma la importancia de un espíritu empresarial basado en datos. Los insights se comparten entre departamentos, lo que instiga un impulso colectivo hacia el uso de datos para el crecimiento del negocio, mejorando la experiencia del cliente y obteniendo una ventaja competitiva.

Navegue por las regulaciones con confianza

Las soluciones avanzadas de inteligencia de datos están equipadas para gestionar el cumplimiento de las normativas en evolución. Esto ayuda a las empresas a mover más allá de las respuestas reactivas a las expectativas legales, adoptando estrategias proactivas de gestión de datos que se alinean con los estándares internacionales y aseguran la confianza y lealtad de los clientes.

Liderando la revolución de los datos

En una era en la que los datos influyen en el destino de las empresas, aquellas equipadas con soluciones superiores de inteligencia de datos están preparadas para liderar el camino. A medida que las culturas organizacionales cambian hacia insights y estrategias impulsadas por análisis precisos y perspicaces, la aspiración de prosperar en medio del diluvio digital se convierte en un objetivo alcanzable.

IBM permite a las organizaciones desbloquear el valor de sus datos. A través de una combinación de plataformas integrales, soluciones líderes en la industria y la integración avanzada de IA, IBM proporciona un enfoque holístico para la gestión de datos y analytics.

Puede mejorar su estrategia de datos utilizando soluciones avanzadas como IBM Knowledge Catalog (IKC) para una gestión y gobernanza de datos integrales, IBM Manta Data Lineage para un linaje e informes de datos detallados y IBM Data Product Hub para compartir en toda la organización. Estas herramientas permiten a las organizaciones lograr una calidad, visibilidad, confianza y empresa de servicios públicos de datos sin precedentes.

 

Autor

Ray Beharry

Senior Product Marketing Manager - Data Intelligence

IBM

Recursos

Los agentes de IA funcionan con datos: ¿están preparados los suyos?

Sus datos son su ventaja competitiva. Aprenda a desbloquear de forma segura y a generar un retorno de la inversión (ROI) medible de la IA en este breve seminario web.
IDC MarketScape: Evaluación mundial de proveedores de software de plataforma de inteligencia de datos de 2024

Descubra por qué IBM fue nombrada líder en este informe de evaluación de IDC, que evalúa y posiciona a los proveedores en el mercado de software de inteligencia de datos.
¿Sus datos están listos para el IA generativa?

Explore nuestro centro Data Matters para saber cómo puede abordar los desafíos de los datos y la IA, como la integración.
Desbloquee el valor de los datos al habilitar el intercambio de productos de datos

Conozca las mejores prácticas clave para maximizar la eficacia del intercambio interno de datos para el éxito empresarial.
Inteligencia de datos: saque sus datos de la oscuridad

Descubra cómo la inteligencia de datos aporta gobernanza, calidad, linaje y uso compartido para convertir los datos sin procesar en insights en los que puede confiar.
De los datos al insight: cómo trazar su recorrido a través de la inteligencia de datos

Explore el proceso transformador y las mejores prácticas para obtener insights aplicables en la práctica a partir de la inteligencia de datos.
Soluciones relacionadas
IBM Knowledge Catalog

Active los datos para IA y analytics con catalogación inteligente y gestión de políticas. IBM Knowledge Catalog es un software de gobernanza de datos que proporciona un catálogo de datos para automatizar el descubrimiento de datos, la gestión de la calidad de los datos y la protección de datos.

 Descubrir Knowledge Catalog
Soluciones de IBM Data Intelligence

Transforme rápidamente los datos sin procesar en insights aplicables en la práctica, unifique la gobernanza, la calidad, el linaje y el intercambio de datos, y dote a los consumidores de datos con datos confiables y contextualizados.

 Descubra soluciones de inteligencia de datos
Servicios de consultoría en datos y analytics

Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.

 Descubra los servicios de analytics
Dé el siguiente paso

Encuentre, comprenda y cure datos, y acceda a ellos, así como a recursos de conocimiento y sus relaciones, dondequiera que residan, en la nube u on premises. IBM Knowledge Catalog es un software de gobernanza de datos que proporciona un catálogo de datos para automatizar el descubrimiento de datos, la gestión de la calidad de los datos y la protección de los datos.

 Conozca IBM Knowledge Explore las soluciones de inteligencia de datos