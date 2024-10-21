En la era del progreso digital implacable, las empresas están al borde de un renacimiento de los datos. La proliferación de dispositivos digitales e interacciones ha generado una afluencia sin precedentes de datos, que las empresas deben gestionar con precisión y estrategia.
Las empresas requieren algo más que la administración tradicional de datos; necesitan aprovechar el impulso de las soluciones avanzadas de inteligencia de datos para ayudar a garantizar la destreza innovadora y mantener el dominio del mercado.
A medida que nos adentramos en la esfera de los datos, las cifras son asombrosas. Se proyecta que la creación global de datos superará los 180 zettabytes para 2025, un aumento meteórico desde los ya abrumadores 64 zettabytes documentados en 2020. En este entorno, la inteligencia de datos no es una herramienta opcional, sino un componente crítico del kit de supervivencia de toda empresa.
Las organizaciones están experimentando cambios transformadores en sus estrategias de datos. Las pilas de datos fragmentadas, combinadas con la promesa de la IA generativa, amplifican la presión de productividad y exponen brechas en la preparación empresarial para esta tecnología emergente.
Si bien convertir los datos en inteligencia significativa es crucial, los usuarios, como analistas y científicos de datos, se ven cada vez más abrumados por grandes cantidades de información.
Estos desafíos motivan a los líderes de datos a buscar orientación y soluciones listas para usar para la próxima generación de sus estrategias de datos, de modo que puedan ofrecer datos confiables a los consumidores de su organización.
Para impulsar una mentalidad organizacional verdaderamente basada en datos, las empresas deben integrar soluciones de inteligencia de datos que vayan más allá de los analytics convencionales. Estas plataformas funcionan como ecosistemas sofisticados, lo que facilita la recopilación, el análisis, la interpretación y la implementación en la práctica de insights de diversas fuentes de datos.
Las empresas están invirtiendo fuertemente en big data e inteligencia artificial (IA) para desbloquear estos beneficios. NewVantage Partners informa que el 97% de las organizaciones están invirtiendo en iniciativas de datos y el 91% están invirtiendo en actividades de IA. El objetivo es transformar los datos de un subproducto de las operaciones comerciales en un activo estratégico que impulse la toma de decisiones, la innovación y la satisfacción del cliente.
Sin embargo, sumergirse en analytics sin una dirección clara puede generar confusión e ineficiencia. El coste de la mala gestión es alto; Gartner informa pérdidas medias anuales de 12.9 millones USD debido a la baja calidad de los datos. Aquí es donde las soluciones de inteligencia de datos demuestran su valía, al ayudar a garantizar que los datos no solo sean abundantes, sino también precisos, accesibles y se rijan por estándares de calidad.
IBM está a la vanguardia de la inteligencia de datos y ofrece una suite completa de herramientas para la gestión proactiva de datos y analytics avanzados. Al optimizar el descubrimiento, el intercambio y la curaduría de activos de datos confiables, la plataforma aumenta la productividad de los profesionales de datos y acelera el tiempo de creación de valor.
También integra características sólidas de gobernanza de datos, lo que ayuda a garantizar que la calidad de los datos cumpla con las regulaciones. Además, la inteligencia de datos ofrece insights en tiempo real, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas y aprovechar el potencial de la IA generativa.
El poder transformador de una solución de inteligencia de datos radica en su capacidad para aumentar la agilidad empresarial y la capacidad de innovación. Al romper los silos y fomentar una cultura de colaboración informada, estas soluciones posicionan a las empresas para actuar con rapidez y con una comprensión más profunda de sus mercados.
Con un escrutinio cada vez mayor sobre la privacidad de los datos y las regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), un sofisticado sistema de inteligencia de datos, que ofrezca capacidades de vigilancia y cumplimiento de normas, es crítico para navegar por los campos minados reglamentarios mientras se asegura la confianza del cliente.
La adopción de una infraestructura sólida de inteligencia de datos equipa a las empresas con las herramientas necesarias para sortear la avalancha de datos de manera eficaz. Estos son algunos puntos focales clave para integrar la inteligencia de datos para optimizar y acelerar los objetivos comerciales:
Utilizando la agilidad de las tecnologías basadas en la nube, las soluciones de inteligencia de datos ayudan a las empresas en tareas analíticas y de procesamiento de datos escalables. Esta sinergia nube-perímetro permite la extracción rápida de insights y la implementación de decisiones que afectan significativamente el rendimiento y la estrategia.
Con un sistema de inteligencia de datos implementado, las empresas pueden mantener la gobernanza y la calidad de los datos a la vanguardia. Estos sistemas automatizan los controles de calidad, mantienen la integridad de los analytics de datos y refuerzan la toma de decisiones con datos de alto calibre.
La integración de la inteligencia de datos reafirma la importancia de un espíritu empresarial basado en datos. Los insights se comparten entre departamentos, lo que instiga un impulso colectivo hacia el uso de datos para el crecimiento del negocio, mejorando la experiencia del cliente y obteniendo una ventaja competitiva.
Las soluciones avanzadas de inteligencia de datos están equipadas para gestionar el cumplimiento de las normativas en evolución. Esto ayuda a las empresas a mover más allá de las respuestas reactivas a las expectativas legales, adoptando estrategias proactivas de gestión de datos que se alinean con los estándares internacionales y aseguran la confianza y lealtad de los clientes.
En una era en la que los datos influyen en el destino de las empresas, aquellas equipadas con soluciones superiores de inteligencia de datos están preparadas para liderar el camino. A medida que las culturas organizacionales cambian hacia insights y estrategias impulsadas por análisis precisos y perspicaces, la aspiración de prosperar en medio del diluvio digital se convierte en un objetivo alcanzable.
IBM permite a las organizaciones desbloquear el valor de sus datos. A través de una combinación de plataformas integrales, soluciones líderes en la industria y la integración avanzada de IA, IBM proporciona un enfoque holístico para la gestión de datos y analytics.
Puede mejorar su estrategia de datos utilizando soluciones avanzadas como IBM Knowledge Catalog (IKC) para una gestión y gobernanza de datos integrales, IBM Manta Data Lineage para un linaje e informes de datos detallados y IBM Data Product Hub para compartir en toda la organización. Estas herramientas permiten a las organizaciones lograr una calidad, visibilidad, confianza y empresa de servicios públicos de datos sin precedentes.
