¿Qué es la alfabetización en datos?

El escenario de los datos está repleto de potentes herramientas que abarcan todas las etapas del ciclo de vida de los datos, desde la adquisición hasta el análisis y la visualización. Al mismo tiempo, las organizaciones también están recopilando y generando volúmenes de datos sin precedentes. En conjunto, estas tendencias crean un entorno rico en posibles insights.
Sin embargo, sin las habilidades para usar estas herramientas e interpretar los datos de manera efectiva, las organizaciones podrían sentirse decepcionadas con el impacto comercial de sus iniciativas de datos (o la falta de este).
En un estudio de 2025, el 40 % de los líderes de Estados Unidos y el Reino Unido mencionó la disminución de la productividad y el 39 % destacó la toma de decisiones inexacta como los principales riesgos de las habilidades inadecuadas de alfabetización en datos.1 A pesar de estos riesgos, solo el 27 % de las organizaciones informa tener un alto nivel de alfabetización en datos.2
La necesidad de contar con sólidas habilidades de datos es aún mayor en la era de la IA. Las organizaciones buscarán cada vez más empleados con conocimientos de datos que comprendan cómo las herramientas de IA utilizan los datos para tomar decisiones y cómo separar los insights útiles de las recomendaciones erróneas y potencialmente dañinas. (Es por eso que la alfabetización en datos también se considera una competencia central de la alfabetización en IA.)