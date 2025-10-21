¿Qué es la alfabetización en datos?

En la cultura actual impulsada por la IA y basada en datos, las habilidades fundamentales de alfabetización en datos son cruciales para los empleados de todos los niveles. Las organizaciones crean y recopilan más datos que nunca: según IDC, se espera que la creación global de datos alcance los 181 zettabytes en 2025. Ya no resulta viable ni estratégico que solo los científicos de datos o los ingenieros de machine learning aprovechen esta información para la toma de decisiones basada en datos.

Sin embargo, adquirir conocimientos de datos no requiere convertirse en científico de datos. Más bien, significa que las personas tienen la confianza y las habilidades técnicas para usar los datos de manera efectiva en sus roles para descubrir insights y tomar decisiones más inteligentes. Cada vez más, también significa que saben cómo consultar herramientas de IA e interpretar los insights generados por IA.

Los avances en tecnología están ayudando a democratizar el acceso a los datos en todas las organizaciones, un elemento de apoyo de las culturas alfabetizadas en datos. Los paneles de business intelligence (BI), las consultas en lenguaje natural y las interfaces fáciles de usar son herramientas poderosas para la comprensión de los datos. Pero incluso estas herramientas requieren alfabetización básica en datos para navegar, interpretar y usar de manera efectiva.

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