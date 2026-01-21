Guía de gestión de datos para 2026 

Cada vez más, la gestión de datos se preocupa por hacer que los datos estén “preparados para la IA”: que sean de alta calidad, accesibles y confiables para entrenar modelos de inteligencia artificial (IA). Una encuesta reciente realizada por el analista de la industria Gartner encontró que el 63 por ciento de las organizaciones siente que no tiene, o no está segura de tener, las prácticas adecuadas de gestión de datos para la IA.1

Esta guía completa aborda todo, desde los conceptos básicos de la gestión de datos hasta la cobertura de plataformas de datos, arquitectura de datos, ingeniería de datos, gobernanza de datos, entre otros.