¿Qué es la adquisición de datos?

La adquisición de datos es el proceso de obtener datos de varias fuentes empleando diferentes métodos. Representa un paso crucial en la canalización de ingesta de datos , seguido de la validación, transformación y carga de datos.



Los fundamentos empresariales modernos, como la toma de decisiones basada en datos , el análisis de datos y la inteligencia artificial (IA), dependen de la disponibilidad de grandes cantidades de datos de calidad. La adquisición de datos recupera los datos que hacen posibles estas decisiones y tecnologías informadas. Si bien el concepto puede parecer sencillo, la adquisición de datos puede ser compleja, especialmente en la era del big data.

Los conjuntos de datos actuales son masivos e intrincados. Pueden abarcar terabytes o petabytes, venir en formatos estructurados o no estructurados y vivir en diversas fuentes. Estas complejidades presentan desafíos en torno a la administración de volúmenes de datos, control y seguridad durante todo el proceso de adquisición.

Sin embargo, cuando se realiza de manera efectiva, el proceso de adquisición de datos puede ser un canal de combustible de alta calidad para iniciativas estratégicas. De hecho, un estudio de Harvard Business Review encontró que las organizaciones que aprovechan con éxito el big data y la IA superaron a sus pares en métricas comerciales clave, incluida la eficiencia operativa, el crecimiento de los ingresos y la experiencia del cliente.1