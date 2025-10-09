¿Qué es el enriquecimiento de datos?

El enriquecimiento de datos es una técnica para mejorar la calidad y la usabilidad de los datos complementando los conjuntos de datos con información adicional de fuentes internas o externas.

Las organizaciones recopilan más datos que nunca, pero a menudo esos datos carecen de contexto o significado. El enriquecimiento de datos ayuda a llenar esos vacíos y mejorar la comprensión de los puntos de datos existentes, ya sea en forma de datos sin procesar o un conjunto de datos estructurado. Aumentar los datos de esta manera puede transformar un conjunto de datos de inescrutable a esclarecedor, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones más informadas.

Las prácticas de enriquecimiento de datos suelen formar parte de los programas de gestión de datos y de gestión de datos maestros de una empresa. Existen varios tipos de enriquecimiento de datos que las organizaciones buscan en función de sus necesidades comerciales y fuentes de datos, como el enriquecimiento demográfico, firmográfico y geográfico. Si bien los equipos de datos pueden realizar manualmente el enriquecimiento de datos, la inteligencia artificial (IA) y la automatización ayudan a optimizar los procesos de enriquecimiento de datos.

Los casos de uso comunes para el enriquecimiento de datos se encuentran dentro de la estrategia de marketing, pero los procesos de enriquecimiento de datos también pueden influir en áreas como la ciberseguridad, la atención médica y la planificación urbana. El enriquecimiento de datos también ha demostrado ser cada vez más valioso para elevar el rendimiento de los modelos de machine learning; proporciona contexto y datos más completos para predicciones más precisas.