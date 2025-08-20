¿Qué son los datos geoespaciales?

Los datos geoespaciales son información que describe objetos, acontecimientos u otras características con una ubicación sobre o cerca de la superficie de la tierra. Los datos geoespaciales suelen combinar información de ubicación (generalmente coordenadas en la tierra) e información de atributos (características del objeto, acontecimiento o fenómeno en cuestión) con información temporal (el momento en que existen la ubicación y los atributos, o su duración).

La ubicación proporcionada puede ser estática a corto plazo (por ejemplo, la ubicación de un equipo, un terremoto, niños que viven en pobreza) o dinámica (por ejemplo, un vehículo o peatón en movimiento, la propagación de una enfermedad infecciosa).

Los datos geoespaciales suelen consistir en grandes conjuntos de datos espaciales extraídos de fuentes muy diversas en distintos formatos y pueden incluir información como datos censales, imágenes por satélite, datos meteorológicos, datos de telefonía móvil, imágenes diseñadas y datos de redes sociales. Los datos geoespaciales son más útiles cuando se pueden descubrir, compartir, analizar y utilizar en combinación con los datos comerciales tradicionales.

La analítica geoespacial se utiliza para agregar el momento (fecha y hora) y la ubicación a los tipos tradicionales de datos, así como para crear visualizaciones de datos. Estas visualizaciones pueden incluir mapas, gráficos, estadísticas y cartogramas que muestran cambios históricos y movimientos actuales. Este contexto adicional ofrece una imagen más completa de los acontecimientos. Los insights que podrían pasarse por alto en una extensa hoja de cálculo, se revelan en patrones e imágenes visuales fáciles de reconocer, lo cual redunda en que se pueden hacer predicciones con mayor rapidez, facilidad y precisión.

Los sistemas de información geoespacial (SIG) se relacionan específicamente con la asignación física de datos dentro de una representación visual. Por ejemplo, cuando un mapa de huracanes (que muestra ubicación y momento específico) se superpone con otra capa que muestra áreas potenciales para descargas de rayos, usted está viendo al SIG en acción.