¿Qué es AWS Lake Formation?

AWS Lake Formation puede ayudar a abordar la seguridad en el data lake. Para los usuarios de Amazon S3, es una integración perfecta que le permite implementar políticas de seguridad granular en sus datos. AWS Lake Formation le ofrece tres capacidades clave:

1. Construir data lakes rápidamente: esto significa días, no meses. Puede mover, almacenar, actualizar y catalogar sus datos más rápido, además de organizar y optimizar automáticamente sus datos.

2. Simplificar la gestión de la seguridad: puede definir y aplicar de forma centralizada las políticas de seguridad, gobernanza y auditoría.

3.Facilitar la detección y el intercambio de datos: catalogue todos los activos de datos de su empresa y comparta fácilmente conjuntos de datos entre consumidores.

Si actualmente está utilizando AWS S3 o planea hacerlo, le recomendamos considerar AWS Lake Formation como una forma sencilla de implementar políticas de seguridad en su data lake. Como parte de su pila, también necesitará un motor de consulta que le permita obtener analytics en su data lake. El motor más popular para eso es Presto, un motor de consulta SQL de código abierto creado para el data lake.

Hemos facilitado los primeros pasos con esta pila: AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation. Proporcionamos SaaS for Presto con integraciones listas para usar con S3 y Lake Formation, para que pueda obtener una pila completa de analytics de data lake en funcionamiento en cuestión de horas.