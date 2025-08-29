Desde los servicios de streaming y las redes sociales hasta las compras en línea, los clientes esperan experiencias digitales siempre activas. Para las empresas, el tiempo de actividad ya no es un objetivo de TI sino una métrica comercial. El costo de no cumplir con las expectativas es elevado: las empresas líderes del mundo pierden aproximadamente 400 mil millones de dólares anuales debido a tiempos de inactividad no planeados.

Al mismo tiempo, una oleada de datos no estructurados de registros de eventos, telemetría y flujos de datos está haciendo que las operaciones sean más complejas en todas las regiones y entornos de nube, lo que aumenta la probabilidad de fallas del sistema. Las organizaciones necesitan una base de datos confiable que pueda manejar diversos tipos de datos y escalar con la demanda en infraestructuras globales. Cassandra está diseñada para satisfacer estas demandas.

Las industrias confían en el alto rendimiento de Cassandra para procesar miles de millones de operaciones de escritura (insertar, actualizar y eliminar) mientras atienden a los usuarios con precisión en tiempo real. Su resiliencia proviene de la replicación de datos en servidores básicos o máquinas estándar disponibles, minimizando el riesgo de interrupciones y garantizando la durabilidad incluso cuando falla el hardware.

La capacidad de Cassandra para gestionar cargas de trabajo en múltiples centros de datos proporciona coherencia y disponibilidad para empresas de todo el mundo. Organizaciones como Netflix y Amazon utilizan Cassandra para ofrecer experiencias personalizadas y, al mismo tiempo proteger, contra el tiempo de inactividad y la pérdida de datos. De hecho, el equipo de la Plataforma de Gestión de Activos de Netflix utiliza Cassandra para gestionar aproximadamente 1900 millones de anotaciones (alrededor de 2.6 TB), y duplicó su clúster de 12 a 24 nodos.