¿Qué es la computación en clúster?

Además de la computación en clúster, existen otros dos tipos de computación distribuida de uso común que también tienen la característica de redes de computadoras conectadas: la computación en red y la computación entre pares.

Computación en red: en informática, se configura una infraestructura de computación en red para combinar recursos informáticos que se encuentran en diferentes ubicaciones físicas. Los recursos informáticos disponibles de las diferentes máquinas se combinan y utilizan conjuntamente para resolver un problema. Al igual que la agrupación en clústeres, la computación en red utiliza los recursos de múltiples computadoras interconectadas.

Sin embargo, a diferencia de la agrupación en clústeres, solo se emplean los recursos no utilizados en las computadoras conectadas a través de la arquitectura de red. SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, fue un ejemplo famoso de computación en red, donde los recursos informáticos no utilizados de muchas computadoras se utilizaron para analizar señales de radio del espacio profundo en busca de signos de vida extraterrestre.2

Computación entre pares: la computación entre pares (P2P) o las redes requieren que dos o más computadoras estén conectadas como "pares" en una red, lo que significa que tienen la misma potencia y permisos. A diferencia de la computación en clúster, una arquitectura P2P no requiere un enfoque de gestión centralizada.

En una red P2P, cada nodo actúa como máquina cliente (una computadora que necesita acceso a un servicio) y servidor (una computadora que proporciona un servicio). Cada nodo del mismo nivel pone recursos a disposición de otros en la red, incluido el almacenamiento, la memoria, el ancho de banda y más.