¿Qué es la computación paralela?

Los procesadores se comunican mediante memoria compartida y sus soluciones se combinan mediante un algoritmo. La computación paralela es significativamente más rápida que la computación en serie (también conocida como computación en serie), su predecesora que utiliza un solo procesador para resolver problemas en secuencia.

Cuando se inventaron las computadoras a finales de los años 40 y 50, el software estaba programado para resolver problemas en secuencia, lo que restringía la velocidad de procesamiento. Para resolver problemas más rápido, los algoritmos tenían que construirse e implementarse siguiendo un conjunto de instrucciones en una unidad central de procesamiento (CPU). Solo después de ejecutar una instrucción, se podía resolver otra.

A partir de la década de 1950, la computación paralela permitió a las computadoras ejecutar código de manera más rápida y eficiente al dividir los problemas informáticos en problemas más pequeños y similares. Estos problemas, conocidos como algoritmos paralelos, se distribuyeron a través de múltiples procesadores.

Hoy en día, los sistemas paralelos han evolucionado hasta el punto en que se utilizan en varias computadoras, lo que hace que las tareas cotidianas, como consultar el correo electrónico o enviar un mensaje de texto, sean cientos de veces más rápidas que si se realizaran mediante computación en serie. Además de alimentar dispositivos personales como computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, los sistemas paralelos también alimentan las supercomputadoras más avanzadas y tecnologías de punta como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT).