¿Qué es una estructura de datos?

Las estructuras de datos combinan tipos de datos primitivos, como números, caracteres, valores booleanos y enteros en un formato cohesivo. Por sí solos, cada uno de estos tipos de datos primitivos posee un solo valor. Cuando se combinan en una estructura de datos, permiten operaciones de datos de nivel superior, como la clasificación, la búsqueda, la inserción y la eliminación.

Por ejemplo, considere un equipo de ventas que quiere realizar un seguimiento de las cifras de ventas diarias. En lugar de almacenar cada punto de datos por separado, el equipo podría registrar estos datos en un tipo de estructura de datos llamada "matriz". (Para obtener más información, consulte “Tipos de estructuras de datos”).

En Python, la matriz podría verse así:

daily_sales = [500, 800, 600, 1200, 950]

El uso de una matriz permite al equipo mantener todos estos datos juntos, recuperar fácilmente puntos de datos cuando sea necesario y realizar funciones tanto en elementos individuales como en toda la matriz.

Los programadores informáticos confían en las estructuras de datos para crear aplicaciones eficaces. En los campos de la informática y la ciencia de datos, las estructuras de datos son esenciales para los sistemas operativos, bases de datos, sitios web, gráficos, analytics, blockchain, aplicaciones de machine learning (ML) y más.

Debido a que las estructuras de datos son fundamentales para escribir código efectivo, a menudo se encuentran entre las primeras lecciones que se enseñan a los principiantes de programación. También son un tema común de las preguntas de las entrevistas para los candidatos a trabajos de programación informática.