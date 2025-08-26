¿Qué es blockchain?

Blockchain es un libro mayor compartido e inmutable que facilita el proceso de registro de transacciones y seguimiento de activos en una red comercial.
Un activo puede ser tangible (una casa, un automóvil, dinero en efectivo, un terreno) o intangible (propiedad intelectual, patentes, derechos de autor, marcas). Prácticamente cualquier cosa de valor se puede rastrear y comercializar en una red Blockchain, lo que reduce el riesgo y los costos para todos los involucrados.
El negocio funciona con información. Cuanto más rápido se reciba la información y más precisa sea, mejor. Blockchain es ideal para entregar esa información porque proporciona información inmediata, compartida y observable que se almacena en un libro mayor inmutable al que solo pueden acceder los miembros autorizados de la red. Una red Blockchain puede rastrear pedidos, pagos, cuentas, producción y mucho más. Y debido a que los miembros comparten una única visión de la verdad, usted puede ver todos los detalles de una transacción de principio a fin, lo que le brinda mayor confianza y nuevas eficiencias y oportunidades.
Todos los participantes de la red tienen acceso al libro mayor distribuido y a su registro inmutable de transacciones. Con este libro mayor compartido, las transacciones se registran solo una vez, eliminando la duplicación de esfuerzos típica de las redes comerciales tradicionales.
Ningún participante puede cambiar o alterar una transacción después de que se haya registrado en el libro mayor compartido. Si un registro de transacción incluye un error, se debe agregar una nueva transacción para revertir el error y ambas transacciones serán visibles.
Para acelerar las transacciones, un conjunto de reglas que se denominan contratos inteligentes se almacenan en Blockchain y se ejecutan automáticamente. Un contrato inteligente define las condiciones para las transferencias de bonos corporativos, incluye términos para el pago del seguro de viaje y mucho más.
Esas transacciones muestran el movimiento de un activo que puede ser tangible (un producto) o intangible (intelectual). El bloque de datos puede registrar la información de su elección: quién, qué, cuándo, dónde, cuánto. Incluso puede registrar la condición, como la temperatura de un cargamento de alimentos.
Estos bloques forman una cadena de datos a medida que un activo se mueve de un lugar a otro o la propiedad cambia de manos. Los bloques confirman la hora exacta y la secuencia de transacciones, y los bloques se vinculan de forma segura para evitar que se modifique cualquier bloque o que se inserte un bloque entre dos bloques existentes.
Cada bloque adicional fortalece la verificación del bloque anterior y, por lo tanto, de toda Blockchain. Hacer que Blockchain sea a prueba de manipulaciones, lo que ofrece la fuerza clave de la inmutabilidad. Elimina la posibilidad de manipulación por parte de un actor malicioso y crea un libro de transacciones en el que usted y otros miembros de la red pueden confiar.
Qué debe cambiar: las operaciones a menudo desperdician esfuerzos en el mantenimiento de registros duplicados y validaciones de terceros. Los sistemas de mantenimiento de registros pueden ser vulnerables al fraude y a los ciberataques. La transparencia limitada puede ralentizar la verificación de datos. Y con la llegada de IoT, los volúmenes de transacciones se han disparado. Todo esto ralentiza el negocio, agota los resultados finales y significa que necesitamos una mejor manera. Entre en Blockchain.
Con Blockchain, como miembro de una red exclusiva para miembros, puede estar seguro de que recibe datos precisos y puntuales. Y que sus registros confidenciales de Blockchain solo se compartan con los miembros de la red a los que usted haya concedido acceso.
Se requiere consenso sobre la precisión de los datos de todos los miembros de la red, y todas las transacciones validadas son inmutables porque se registran permanentemente. Nadie, ni siquiera un administrador del sistema, puede eliminar una transacción.
Con un libro mayor distribuido que se comparte entre los miembros de una red, se eliminan las conciliaciones de registros que son una pérdida de tiempo. Y para acelerar las transacciones, un conjunto de reglas que se denominan contrato inteligente se pueden almacenar en Blockchain y ejecutarse automáticamente.
Hay varias formas de construir una red Blockchain. Pueden ser:
Blockchain pública es aquella en la que cualquiera puede unirse y participar, como Bitcoin. Los inconvenientes pueden incluir la potencia computacional sustancial que se requiere, poca o ninguna privacidad para las transacciones y una seguridad débil. Estas son consideraciones importantes para los casos de uso empresarial de Blockchain.
Una red privada de Blockchain, similar a una red pública de Blockchain, es una red descentralizada de igual a igual. Sin embargo, una organización gobierna la red, controlando quién puede participar, ejecutar un protocolo de consenso y mantener el libro mayor compartido. Dependiendo del caso de uso, esto puede aumentar significativamente la confianza entre los participantes. Blockchain privada puede ejecutarse detrás de un cortafuegos corporativo e incluso alojarse en las instalaciones.
Las empresas que crean Blockchain privada suelen crear una red de Blockchain autorizadas. Es importante señalar que las redes públicas de Blockchain también pueden ser autorizadas. Esto impone restricciones sobre quién puede participar en la red y en qué transacciones. Los participantes deben obtener una invitación o permiso para unirse.
Varias organizaciones pueden compartir las responsabilidades de mantener Blockchain. Estas organizaciones preseleccionadas determinan quién envía transacciones o accede a los datos. Blockchain de consorcio es ideal para las empresas cuando todos los participantes deben tener permisos y tener una responsabilidad compartida de Blockchain.
Al construir una aplicación Blockchain empresarial, es importante contar con una estrategia de seguridad integral que utilice marcos de ciberseguridad, servicios de aseguramiento y mejores prácticas para reducir los riesgos contra ataques y fraudes.
