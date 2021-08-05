¿En qué consiste la combinación de blockchain e inteligencia artificial (IA)?

Autenticidad

El registro digital de Blockchain ofrece información sobre el marco detrás de la IA y la procedencia de los datos que está utilizando, abordando el desafío de la IA explicable. Esta información ayuda a mejorar la confianza en la integridad de los datos y en las recomendaciones que proporciona la IA. El uso de blockchain para almacenar y distribuir modelos de IA proporciona una pista de auditoría, y la combinación de blockchain e IA puede mejorar la seguridad de los datos.

Aumento

La IA puede leer, comprender y correlacionar datos de forma rápida y completa, a una velocidad asombrosa, aportando un nuevo nivel de inteligencia a las redes empresariales basadas en blockchain. Al proporcionar acceso a grandes volúmenes de datos desde dentro y fuera de la organización, blockchain ayuda a la IA a escalar para proporcionar información más procesable, gestionar el uso de datos y el intercambio de modelos y crear una economía de datos confiable y transparente.

Automatización

La inteligencia artificial, la automatización y blockchain pueden aportar nuevo valor a los procesos comerciales que abarcan múltiples partes, eliminando fricciones, sumando velocidad y aumentando la eficiencia. Por ejemplo, los modelos de IA integrados en contratos inteligentes que se ejecutan en blockchain pueden realizar las siguientes acciones: