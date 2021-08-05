¿En qué consiste la combinación de blockchain e inteligencia artificial (IA)?

"Blockchain e inteligencia artificial (IA)" se refiere a la convergencia de estas dos tecnologías, que aporta nuevo valor al negocio a través de la autenticidad, el aumento y la automatización.
Blockchain es un libro mayor compartido e inmutable que proporciona un intercambio inmediato, compartido y transparente de datos cifrados, de manera simultánea a varias partes, a medida que inician y completan transacciones. Una red de blockchain puede rastrear pedidos, pagos, cuentas, producción y mucho más. Dado que los miembros autorizados comparten una visión única de la verdad, ganan confianza en sus transacciones con otras empresas, junto con nuevas eficiencias y oportunidades.
La inteligencia artificial (IA) utiliza computadoras, datos y a veces máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones de la mente humana. Abarca los subcampos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, que emplean algoritmos de IA entrenados con datos para hacer predicciones o clasificaciones. Los beneficios de la IA incluyen la automatización de tareas repetitivas, una mejor toma de decisiones y una mejor experiencia del cliente.
Autenticidad
El registro digital de Blockchain ofrece información sobre el marco detrás de la IA y la procedencia de los datos que está utilizando, abordando el desafío de la IA explicable. Esta información ayuda a mejorar la confianza en la integridad de los datos y en las recomendaciones que proporciona la IA. El uso de blockchain para almacenar y distribuir modelos de IA proporciona una pista de auditoría, y la combinación de blockchain e IA puede mejorar la seguridad de los datos.
Aumento
La IA puede leer, comprender y correlacionar datos de forma rápida y completa, a una velocidad asombrosa, aportando un nuevo nivel de inteligencia a las redes empresariales basadas en blockchain. Al proporcionar acceso a grandes volúmenes de datos desde dentro y fuera de la organización, blockchain ayuda a la IA a escalar para proporcionar información más procesable, gestionar el uso de datos y el intercambio de modelos y crear una economía de datos confiable y transparente.
Automatización
La inteligencia artificial, la automatización y blockchain pueden aportar nuevo valor a los procesos comerciales que abarcan múltiples partes, eliminando fricciones, sumando velocidad y aumentando la eficiencia. Por ejemplo, los modelos de IA integrados en contratos inteligentes que se ejecutan en blockchain pueden realizar las siguientes acciones:
En todas las industrias, llevar la IA a blockchain ofrece nuevas oportunidades
La IA puede ayudar a avanzar en casi todos los campos de la atención médica, desde revelar información sobre tratamientos y satisfacer las necesidades de los usuarios hasta identificar información a partir de los datos de los pacientes y revelar patrones. Con los datos de los pacientes en blockchain (por ejemplo, la historia clínica electrónica) las organizaciones pueden trabajar juntas para mejorar la atención y al mismo tiempo proteger la privacidad del paciente.
Blockchain y la IA en la industria farmacéutica pueden agregar visibilidad y trazabilidad a la cadena de suministro de medicamentos y a la vez aumentar drásticamente la tasa de éxito de los ensayos clínicos. La combinación del análisis de datos avanzado con un marco descentralizado para ensayos clínicos permite la integridad de los datos, la transparencia, el seguimiento de pacientes, la gestión del consentimiento y la automatización de la participación en los ensayos y la recopilación de datos.
La IA y blockchain están transformando la industria de los servicios financieros al generar confianza, eliminar las fricciones de las transacciones entre múltiples partes y acelerar la velocidad de las transacciones. Piense en el proceso de préstamo. Los solicitantes otorgan su consentimiento para autorizar el acceso a los registros personales almacenados en blockchain. La confianza en los datos y en los procesos automatizados para evaluar la solicitud ayudan a acelerar los cierres y mejorar la satisfacción del cliente.
Al digitalizar un proceso basado en gran medida en papel, haciendo que los datos se puedan compartir y sean confiables y agregando inteligencia y automatización para ejecutar transacciones, la IA y blockchain están transformando las cadenas de suministro en todas las industrias y creando nuevas oportunidades. Por ejemplo, un fabricante puede realizar un seguimiento de los datos de emisiones de carbono a nivel del producto o de las partes, lo que agrega precisión e inteligencia a las iniciativas de descarbonización.
IPwe creó el Registro Global de Patentes (GPR), la primera plataforma de patentes del mundo impulsada por blockchain para gestionar la propiedad intelectual, aumentando la visibilidad y la flexibilidad tanto para compradores como para vendedores.
La tecnología Blockchain de IBM Food Trust y la poderosa IA de IBM Watson Decision Platform for Agriculture están mejorando la toma de decisiones en las granjas y agilizando las transacciones.
