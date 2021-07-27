¿Cuáles son los beneficios de blockchain?

Blockchain para empresas emplea un libro mayor compartido e inmutable al que solo pueden acceder los miembros con licencia. Los miembros de la red controlan qué información puede ver cada organización o miembro y qué acciones puede tomar cada uno. Blockchain a veces se denomina red “sin confianza”, no porque los socios comerciales no confíen entre sí, sino porque no tienen que hacerlo.

Esta confianza se basa en la seguridad mejorada de blockchain, así como una mayor transparencia y trazabilidad instantánea. Además de las cuestiones de confianza, blockchain ofrece aún más beneficios comerciales, como el ahorro de costos gracias a una mayor velocidad, eficiencia y automatización. Al reducir en gran medida el papeleo y los errores, blockchain reduce significativamente los gastos generales y los costos de transacción, y reduce o elimina la necesidad de que terceros o intermediarios verifiquen las transacciones.