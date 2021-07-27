¿Cuáles son los beneficios de blockchain?

Los beneficios de blockchain son el aumento de la confianza, la seguridad y la transparencia entre las organizaciones miembros al mejorar la trazabilidad de los datos compartidos a través de una red empresarial, así como el ahorro de costos gracias a nuevas eficiencias.
Blockchain para empresas emplea un libro mayor compartido e inmutable al que solo pueden acceder los miembros con licencia. Los miembros de la red controlan qué información puede ver cada organización o miembro y qué acciones puede tomar cada uno. Blockchain a veces se denomina red “sin confianza”, no porque los socios comerciales no confíen entre sí, sino porque no tienen que hacerlo.
Esta confianza se basa en la seguridad mejorada de blockchain, así como una mayor transparencia y trazabilidad instantánea. Además de las cuestiones de confianza, blockchain ofrece aún más beneficios comerciales, como el ahorro de costos gracias a una mayor velocidad, eficiencia y automatización. Al reducir en gran medida el papeleo y los errores, blockchain reduce significativamente los gastos generales y los costos de transacción, y reduce o elimina la necesidad de que terceros o intermediarios verifiquen las transacciones.
Descubra cómo los dispositivos de detección de próxima generación cambian los servicios de administración de activos de regímenes de mantenimiento de rutina a procesos predictivos impulsados por IA.
Sus datos son confidenciales y cruciales, y blockchain puede cambiar significativamente la forma en que ve su información crítica. Al crear un registro que no se puede alterar y que está encriptado de extremo a extremo, blockchain ayuda a prevenir el fraude y la actividad no autorizada.
Puede abordar los problemas de privacidad en blockchain al anonimizar los datos personales y utilizar permisos para evitar el acceso. Una red de computadoras, en lugar de un solo servidor, almacena información, lo que dificulta que los piratas informáticos vean los datos.
Sin blockchain, cada organización tiene que mantener una base de datos separada. Debido a que blockchain emplea un libro mayor distribuido, registra transacciones y datos de manera idéntica en múltiples ubicaciones.
Todos los participantes de la red con acceso autorizado ven la misma información al mismo tiempo, lo que proporciona total transparencia. Todas las transacciones se registran de forma inmutable y tienen una marca de fecha y hora. Esta capacidad permite a los miembros ver todo el historial de una transacción y elimina prácticamente cualquier oportunidad de fraude.
Blockchain crea un registro de auditoría que documenta la procedencia de un activo en cada paso de su trayectoria. En industrias donde los consumidores están preocupados por cuestiones ambientales o de derechos humanos relacionadas con un producto (o en una industria afectada por la falsificación y el fraude), esto ayuda a proporcionar la prueba.
Con blockchain, es posible compartir datos sobre la procedencia directamente con los clientes. Los datos de trazabilidad también pueden exponer debilidades en cualquier cadena de suministro, donde las mercancías podrían permanecer en un muelle de carga a la espera de su traslado.
Los procesos tradicionales que requieren mucho papeleo consumen mucho tiempo, son propensos a errores humanos y a menudo requieren la mediación de terceros. Al optimizar estos procesos con blockchain, puede completar transacciones de manera más rápida y eficiente.
Puede almacenar documentación en blockchain junto con los detalles de la transacción, eliminando la necesidad de intercambiar papel. No es necesario conciliar varios libros mayores, por lo que la compensación y la liquidación pueden ser mucho más rápidas.
Los “contratos inteligentes” pueden automatizar las transacciones, aumentando aún más su eficiencia y acelerando el proceso. Una vez que se cumplen las condiciones predeterminadas, se activa automáticamente el siguiente paso en la transacción o proceso.
Los contratos inteligentes reducen la intervención humana y la dependencia en terceros para verificar el cumplimiento de los términos del contrato. En seguros, por ejemplo, después de que un cliente proporcionó toda la documentación necesaria para presentar una reclamación, el sistema la liquida y paga automáticamente.
Generar confianza entre socios comerciales, brindar visibilidad de extremo a extremo, agilizar procesos y resolver problemas más rápidamente con blockchain contribuyen a lograr cadenas de suministro más fuertes y resilientes y mejores relaciones comerciales. Además, los participantes pueden actuar antes en caso de interrupciones. En la industria alimentaria, blockchain puede ayudar a garantizar la seguridad y la frescura de los alimentos, y reducir el desperdicio. En caso de contaminación, puede rastrear los alimentos hasta su origen en segundos en lugar de días.
Cuando las instituciones financieras reemplazan los procesos y el papeleo antiguos con blockchain, obtienen varios beneficios. Estos beneficios incluyen la eliminación de fricciones y retrasos, y el aumento de la eficiencia operativa en toda la industria, incluido el comercio global, la financiación del comercio, la compensación y liquidación, la banca de consumo, los préstamos y otras transacciones.
En una industria con problemas de filtración de datos, blockchain puede ayudar a la atención médica a mejorar la seguridad de los datos de los pacientes al tiempo que facilita el intercambio de registros entre proveedores, pagadores e investigadores. El control sobre el acceso queda en manos del paciente, lo que aumenta la confianza.
A medida que los productos farmacéuticos se desplazan por la cadena de suministro, el sistema registra cada acción. El registro de auditoría resultante permite rastrear un artículo desde su origen hasta la farmacia o el minorista, lo que ayuda a prevenir la falsificación y permite a los fabricantes localizar un producto retirado del mercado en segundos.
Blockchain puede ayudar a los gobiernos a trabajar de manera más inteligente e innovar más rápido. El intercambio seguro de datos entre ciudadanos y agencias puede aumentar la confianza, al tiempo que proporciona una pista de auditoría inmutable para el cumplimiento normativo, la gestión de contratos, la gestión de identidades y los servicios al ciudadano.
Las compañías de seguros están empleando blockchain y contratos inteligentes para automatizar procesos manuales y que requieren mucho papel, como la suscripción y liquidación de siniestros, aumentando la velocidad y la eficiencia, y reduciendo los costos. Los intercambios de datos más rápidos y verificables de blockchain ayudan a reducir el fraude y el abuso.
Emplee la galardonada plataforma IBM® Blockchain Platform, que proporciona el conjunto más completo de software, servicios, herramientas y código de muestra de blockchain disponible para ejecutar Hyperledger Fabric en una variedad de entornos de nube.
Cree en colaboración con el proveedor de servicios de blockchain líder en la industria. Con nuestra consultoría, podemos ayudarle a construir una red comercial escalable respaldada por la mejor tecnología.
Cree un ecosistema blockchain utilizando IBM® Blockchain Transparent Supply para compartir datos con sus socios de la cadena de suministro, a fin de tener transacciones más eficientes y basadas en la confianza.
Elimine las barreras invisibles para el crecimiento y reinvente el comercio y las finanzas comerciales con nuestra experiencia en convocatoria de redes o únase a we.trade, la plataforma líder de la industria.
Cree un sistema alimentario más inteligente, seguro y sustentable. IBM® Food Trust es la única red que conecta a los participantes en todo el suministro de alimentos con un registro de datos autorizado, permanente y compartido.
Acelere el descubrimiento y la incorporación de proveedores con Trust Your Supplier, la red blockchain creada para transformar la gestión de proveedores y reducir los riesgos.
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite es una solución de optimización y automatización basada en IA. Diseñado para organizaciones que luchan por resolver las interrupciones de la cadena de suministro a través de la transformación tradicional, el paquete facilita la resistencia y sostenibilidad de la red de suministro, aumenta la agilidad y acelera el tiempo de obtención de valor a través de perspectivas procesables, flujos de trabajo más inteligentes y automatización inteligente.