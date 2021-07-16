¿Qué es Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric, un proyecto de código abierto de Linux® Foundation, es el marco modular de blockchain y se ha convertido en el estándar no oficial para las plataformas blockchain empresariales.
Concebida como una base para el desarrollo de estrategias de aplicaciones e industrias, la arquitectura abierta y modular de Hyperledger Fabric emplea componentes plug-and-play para adaptarse a una amplia gama de casos de uso.
Más de 120 000 organizaciones y 15 000 ingenieros colaboran en Hyperledger Fabric. Esta colaboración conduce a un enfoque distintivo del consenso, que permite el rendimiento a escala y preserva la privacidad de los datos que exigen las empresas.
Como el marco flexible de blockchain detrás de IBM® Blockchain Platform, Hyperledger Fabric está ayudando a los innovadores a iniciar una transformación del negocio global.
Cree una red de Blockchain inicial y empiece a programar con la plataforma de Blockchain de nueva generación de IBM.
Hyperledger Fabric es una plataforma de contabilidad distribuida, abierta y de nivel empresarial. Tiene controles de privacidad avanzados para que solo comparta los datos que desee entre los participantes de la red autorizados o conocidos.
Los contratos inteligentes documentan los procesos de negocio que desea automatizar con términos de ejecución automática entre las partes escritos en líneas de código. El código y los acuerdos que contiene existen en toda la red blockchain distribuida y descentralizada. Las transacciones son rastreables e irreversibles, lo que crea confianza entre las organizaciones y permite a las empresas tomar decisiones más informadas con mayor rapidez, ahorrando tiempo y reduciendo costos y riesgos.
Establezca una confianza descentralizada en una red de participantes conocidos en lugar de una red abierta de participantes anónimos.
Comparta solo los datos que quiera con las partes con las que quiera compartirlos.
Adapte blockchain a las necesidades de la industria con una arquitectura conectable en lugar de un enfoque único para todos.
Programe contratos inteligentes en los lenguajes con los que trabaja su equipo actualmente, en lugar de aprender lenguajes y arquitecturas personalizados.
IBM recomienda que las empresas no construyan un sistema blockchain de producción empleando solo el código abierto gratis. Junto con otros proveedores, IBM ofrece distribuciones comerciales que incluyen herramientas y soporte.
IBM Blockchain Platform, la versión comercial de IBM de Hyperledger Fabric, proporciona soporte continuo que está disponible todo el día, toda la semana y todo el año. Esto incluye acuerdos de nivel de servicio (SLA) para la solución de código abierto. Incluye el conjunto más avanzado de herramientas de productividad para construir, gobernar y operar su sistema blockchain.
Los innovadores de una amplia gama de industrias están empleando Hyperledger Fabric. Esto incluye sectores como finanzas, banca, atención médica, IoT, cadena de suministro, fabricación y tecnología, todos con el objetivo de crear marcos y bases de código de blockchain abiertos, estandarizados y de nivel empresarial para obtener resultados comerciales tangibles.
Aproveche la experiencia de IBM. El miembro fundador de la comunidad de código abierto Hyperledger ahora brinda soporte para blockchain de código abierto líder para empresas, con SLA y soporte 24/7.
Aborde problemas de confianza, transparencia e integridad de datos con redes basadas en blockchain.
Resuelva problemas más rápido, genere confianza y fortalezca las redes de la cadena de suministro con IBM Blockchain.
Reinvente el comercio y la financiación del comercio con nuestra experiencia en redes y la plataforma líder del sector.
Genere una mayor confianza para todos y aporte nueva transparencia, simplicidad y eficiencia a cada transacción financiera.
Ahorre presupuesto con las nuevas automatizaciones, comparta datos de forma más segura y descubra insights a partir de los datos que ya se están recopilando.
Las soluciones IBM Blockchain utilizan tecnología de contabilidad distribuida y blockchain empresarial para ayudar a los clientes a impulsar la agilidad operativa, la conectividad y nuevas fuentes de ingresos. Traspase los límites de su organización con intercambio de datos fiable y automatización del flujo de trabajo de extremo a extremo.