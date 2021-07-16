¿Qué es Hyperledger Fabric?

¿Qué es Hyperledger Fabric?

Hyperledger Fabric, un proyecto de código abierto de Linux® Foundation, es el marco modular de blockchain y se ha convertido en el estándar no oficial para las plataformas blockchain empresariales.

Concebida como una base para el desarrollo de estrategias de aplicaciones e industrias, la arquitectura abierta y modular de Hyperledger Fabric emplea componentes plug-and-play para adaptarse a una amplia gama de casos de uso.

Más de 120 000 organizaciones y 15 000 ingenieros colaboran en Hyperledger Fabric. Esta colaboración conduce a un enfoque distintivo del consenso, que permite el rendimiento a escala y preserva la privacidad de los datos que exigen las empresas.

Como el marco flexible de blockchain detrás de IBM® Blockchain Platform, Hyperledger Fabric está ayudando a los innovadores a iniciar una transformación del negocio global.

Cómo funciona Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric es una plataforma de contabilidad distribuida, abierta y de nivel empresarial. Tiene controles de privacidad avanzados para que solo comparta los datos que desee entre los participantes de la red autorizados o conocidos.

Los contratos inteligentes documentan los procesos de negocio que desea automatizar con términos de ejecución automática entre las partes escritos en líneas de código. El código y los acuerdos que contiene existen en toda la red blockchain distribuida y descentralizada. Las transacciones son rastreables e irreversibles, lo que crea confianza entre las organizaciones y permite a las empresas tomar decisiones más informadas con mayor rapidez, ahorrando tiempo y reduciendo costos y riesgos.
Beneficios de Hyperledger Fabric
Red autorizada

Establezca una confianza descentralizada en una red de participantes conocidos en lugar de una red abierta de participantes anónimos.
Transacciones confidenciales

Comparta solo los datos que quiera con las partes con las que quiera compartirlos.
Arquitectura conectable

Adapte blockchain a las necesidades de la industria con una arquitectura conectable en lugar de un enfoque único para todos.
Fácil para comenzar

Programe contratos inteligentes en los lenguajes con los que trabaja su equipo actualmente, en lugar de aprender lenguajes y arquitecturas personalizados.
Por qué Hyperledger Fabric es el marco de trabajo de la IBM Blockchain Platform

IBM recomienda que las empresas no construyan un sistema blockchain de producción empleando solo el código abierto gratis. Junto con otros proveedores, IBM ofrece distribuciones comerciales que incluyen herramientas y soporte.

IBM Blockchain Platform, la versión comercial de IBM de Hyperledger Fabric, proporciona soporte continuo que está disponible todo el día, toda la semana y todo el año. Esto incluye acuerdos de nivel de servicio (SLA) para la solución de código abierto. Incluye el conjunto más avanzado de herramientas de productividad para construir, gobernar y operar su sistema blockchain.

Hyperledger Fabric es una blockchain de código abierto para empresas

Los innovadores de una amplia gama de industrias están empleando Hyperledger Fabric. Esto incluye sectores como finanzas, banca, atención médica, IoT, cadena de suministro, fabricación y tecnología, todos con el objetivo de crear marcos y bases de código de blockchain abiertos, estandarizados y de nivel empresarial para obtener resultados comerciales tangibles.

  • Empresas que forman parte de Hyperledger: 148
  • Líneas de código: 18.4 millones 
Caso de uso de cadena de bloques
Descubra cómo Farmer Connect e IBM Food Trust® conectan a productores y consumidores de café con blockchain.
Vea cómo blockchain proporciona información compartida, confiable y en tiempo real sobre las mercancías durante todo el proceso de envío y recepción.
Paisaje de edificios y rascacielos
Garantías bancarias: pasar de papel a cadena de bloques
Descubra cómo una plataforma blockchain transforma los procesos de garantía bancaria, lo que permite a todas las partes obtener y gestionar garantías jurídicamente vinculantes y reducir el tiempo de emisión a un día.
Explore la historia de éxito multinube de Vertrax y Chateaux Software.
Teléfono inteligente sostenido sobre una máquina de pago con tarjeta mediante un sistema de pago sin contacto
Reapertura de recintos con venta de entradas digitales sin contacto mediante blockchain
Descubra cómo el Centro Adrienne Arsht de Artes Escénicas de Miami está empleando la tecnología blockchain para proporcionar boletos digitales seguros y sin contacto.
Soluciones relacionadas
IBM Support for Hyperledger Fabric

Aproveche la experiencia de IBM. El miembro fundador de la comunidad de código abierto Hyperledger ahora brinda soporte para blockchain de código abierto líder para empresas, con SLA y soporte 24/7.

Soluciones de blockchain para la atención médica y las ciencias de la vida

Aborde problemas de confianza, transparencia e integridad de datos con redes basadas en blockchain.

 Obtenga más información sobre las soluciones de blockchain para la atención médica
Soluciones de cadena de suministro

Resuelva problemas más rápido, genere confianza y fortalezca las redes de la cadena de suministro con IBM Blockchain.

Soluciones de blockchain para la financiación del comercio

Reinvente el comercio y la financiación del comercio con nuestra experiencia en redes y la plataforma líder del sector.

Blockchain para servicios financieros

Genere una mayor confianza para todos y aporte nueva transparencia, simplicidad y eficiencia a cada transacción financiera.

Blockchain para el gobierno

Ahorre presupuesto con las nuevas automatizaciones, comparta datos de forma más segura y descubra insights a partir de los datos que ya se están recopilando.

Recursos
Vista aérea superior de un buque portacontenedores en el océano
¿Qué es la tecnología blockchain?
Blockchain es un libro mayor compartido e inmutable para registrar transacciones, rastrear activos y generar confianza.
Diagrama de bloques abstracto que representa blockchain
Qué es la seguridad de blockchain
La seguridad de blockchain es un sistema integral de gestión de riesgos para una red de blockchain, que emplea marcos de ciberseguridad, servicios de garantía y mejores prácticas para reducir los riesgos de ataques y fraudes.
Vista aérea de una autopista y un paso elevado en la ciudad
Cómo fomentar la adopción de blockchain en las empresas
Hyperledger Foundation promueve la interoperabilidad y la estandarización, allanando el camino para la adopción generalizada de soluciones seguras y escalables de blockchain y confianza digital en todas las industrias y sectores.
Personas con una tableta hablando junto a cajas en una fábrica
Estado de la Unión en materia de blockchain
Líderes del sector entablan un debate sobre blockchain para desarrolladores y responsables técnicos.
Dé el siguiente paso

Las soluciones IBM Blockchain utilizan tecnología de contabilidad distribuida y blockchain empresarial para ayudar a los clientes a impulsar la agilidad operativa, la conectividad y nuevas fuentes de ingresos. Traspase los límites de su organización con intercambio de datos fiable y automatización del flujo de trabajo de extremo a extremo.

