¿Qué es Hyperledger Fabric?

Concebida como una base para el desarrollo de estrategias de aplicaciones e industrias, la arquitectura abierta y modular de Hyperledger Fabric emplea componentes plug-and-play para adaptarse a una amplia gama de casos de uso.

Más de 120 000 organizaciones y 15 000 ingenieros colaboran en Hyperledger Fabric. Esta colaboración conduce a un enfoque distintivo del consenso, que permite el rendimiento a escala y preserva la privacidad de los datos que exigen las empresas.

Como el marco flexible de blockchain detrás de IBM® Blockchain Platform, Hyperledger Fabric está ayudando a los innovadores a iniciar una transformación del negocio global.