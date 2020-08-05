Eligió a su médico porque a su médico le gusta la tecnología, al igual que a usted. Y su médico no defrauda. Tiene un nuevo asistente médico de IA, que está capacitado por expertos y ha ingerido millones de publicaciones médicas hasta la fecha. No sería humanamente posible que su médico se mantuviera al día con los últimos avances médicos dada su apretada agenda.
Durante mi último chequeo, me quejé de un dolor de espalda. El médico, con el asesoramiento del AI Doc, me recetó las cápsulas para aliviar el dolor de espalda de Big Pharma. El AI Doc también notó que mi presión arterial ha tenido una tendencia ligeramente más alta durante el último año, y también aconseja a mi médico que me recete las pastillas para la hipertensión de Big Pharma.
Bien. En este punto, empiezo a preguntarme quién proporcionó los datos de entrenamiento para la red neuronal que entrenó al documento de IA. ¿Podría haber sido Big Pharma? Si fueran los únicos proveedores de los datos de entrenamiento, sería escéptico sobre la objetividad de IA Doc. ¿Cómo puede (por qué debería) confiar en los datos de este o cualquier otro bot de IA sin conocer la procedencia y la autenticidad de los datos de entrenamiento?
De acuerdo, si cree que este ejemplo está un poco sobreinterpretado, no lo culpo. Lo es, pero estoy tratando de hacernos pensar un poco sobre la confianza que tenemos en nuestros datos hoy. Especialmente cuando pensamos desde la perspectiva de la IA, el IoT y la nube. ¿Cómo podemos confiar en nuestros datos, recomendaciones basadas en IA, lecturas de sensores del IoT y otras fuentes?
En este artículo, hablo de cómo blockchain puede acelerar la adopción de tecnologías emergentes, como IA, nube e IoT, al incorporar el elemento faltante de confianza, que es necesario para que las empresas adopten plenamente estas tecnologías a escala. Por otro lado, las redes empresariales de Blockchain se beneficiarán de la integración de estas tecnologías en las plataformas y aplicaciones modernas de blockchain. Un ganar-ganar.
Blockchain y la IA están en casi todas las listas de seguimiento de los directores de sistemas de información de tecnologías que pueden remodelar las industrias. Ambas tecnologías vienen con inmensos beneficios, pero ambas también presentan sus propios desafíos para su adopción. También es justo decir que la exageración que rodea a estas tecnologías individualmente puede no tener precedentes, por lo que la idea de reunir estos dos ingredientes puede ser vista por algunos como una versión moderna del polvo de hadas de TI. Al mismo tiempo, hay una forma lógica de pensar en esta mezcla que es a la vez sensata y pragmática.
Hoy en día, la IA es, a todos los efectos, un proceso centralizado. Un usuario final debe tener una fe extrema en la autoridad central para producir un resultado comercial confiable. Al descentralizar los tres elementos clave de la IA, es decir, datos, modelos y analytics, blockchain puede ofrecer la confianza que a menudo se necesita para que los usuarios finales adopten y confíen plenamente en los procesos de negocio basados en IA. Exploremos cómo blockchain está preparada para enriquecer la IA aportando confianza a los datos, los modelos y los analytics.
Muchos de los servicios de tecnología de IA más notables del mundo están centralizados, incluidos Amazon, Apple, Facebook, Google, así como las empresas chinas Alibaba, Baidu y Tencent. Sin embargo, todos han encontrado desafíos para establecer la confianza entre sus usuarios entusiastas, pero algo cautelosos. ¿Cómo puede una empresa garantizar a sus usuarios que su IA no ha sobrepasado sus límites?
Imagínese si estos servicios de IA pudieran producir un "informe forense", verificado por un tercero, para demostrarle, más allá de toda duda razonable, cómo y cuándo las empresas utilizan sus datos una vez que se ingieren. Imagine además que sus datos podrían usarse solo si usted da permiso para hacerlo.
Un libro mayor de blockchain se puede utilizar como un sistema de gestión de derechos digitales, lo que permite "licenciar" sus datos al proveedor de IA según sus términos, condiciones y duración. El libro mayor actuaría como un sistema de gestión de acceso que almacena las pruebas y los permisos mediante los cuales una empresa puede acceder y utilizar los datos del usuario.
Considere el ejemplo del uso de la tecnología de blockchain como un medio para proporcionar datos confiables y la procedencia de modelos de entrenamiento para machine learning. En este caso, hemos creado un sistema ficticio para responder a la pregunta de si una fruta es una manzana o una naranja.
Este sistema de preguntas y respuestas que construimos se llama modelo, y este modelo se crea a través de un proceso llamado entrenamiento. El objetivo del entrenamiento es crear un modelo preciso que responda correctamente a nuestras preguntas la mayor parte del tiempo. Por supuesto, para entrenar un modelo, necesitamos recopilar datos para entrenar; para este ejemplo, podría ser el color de la fruta (como longitud de onda de la luz) y el contenido de azúcar (como porcentaje).
Con blockchain, puede rastrear la procedencia de los datos de entrenamiento, así como ver una pista de auditoría de la evidencia que condujo a la predicción de por qué una fruta en particular se considera una manzana frente a una naranja. Una empresa también puede demostrar que no está "exprimiendo" sus libros al etiquetar la fruta más a menudo como manzanas, si esa es la más cara de las dos frutas.
La Unión Europea ha adoptado una ley que exige que cualquier decisión tomada por una máquina sea fácilmente explicable, so pena de multas que podrían costar a las empresas miles de millones de dólares. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, que entró en vigor en 2018, incluye el derecho a obtener una explicación de las decisiones tomadas por los algoritmos y el derecho a optar por no participar en algunas decisiones algorítmicas.
Cada segundo se producen cantidades masivas de datos: más datos de los que los humanos tienen la capacidad de evaluar y utilizar como base para sacar conclusiones. Sin embargo, las aplicaciones de IA son capaces de evaluar grandes conjuntos de datos y muchas variables, mientras aprenden o conectan esas variables relevantes para sus tareas y objetivos. Por esta misma razón, la IA sigue siendo adoptada en diversas industrias y aplicaciones, y confiamos cada vez más en sus resultados. Sin embargo, es esencial que los humanos verifiquen la precisión de cualquier decisión tomada por la IA.
Blockchain puede ayudar a aclarar la procedencia, la transparencia, la comprensión y las explicaciones de esos resultados y decisiones. Si las decisiones y los puntos de datos asociados se registran a través de transacciones en una blockchain, los atributos inherentes de la blockchain harán que auditarlos sea mucho más sencillo. Blockchain es una tecnología clave que aporta confianza a las transacciones en una red; por lo tanto, infundir blockchain en los procesos de toma de decisiones de IA podría ser el elemento necesario para lograr la transparencia necesaria para confiar plenamente en las decisiones y los resultados derivados de la IA.
Más de mil millones de dispositivos inteligentes conectados ya forman parte del IoT actual. La proliferación esperada de cientos de miles de millones más nos coloca en el umbral de una transformación que se extiende por toda la industria electrónica y muchas otras áreas.
Con el avance en el IoT, las industrias ahora pueden capturar datos, obtener insights de los datos y tomar decisiones basadas en los datos. Por lo tanto, hay mucha “confianza” en la información obtenida. Pero la verdad del asunto es: ¿sabemos realmente de dónde provienen estos datos y deberíamos tomar decisiones y realizar transacciones en función de datos que no podemos validar?
Por ejemplo, ¿los datos meteorológicos realmente se originaron en un censor en el Océano Atlántico o el contenedor de envío realmente no excedió el límite de temperatura acordado? Los casos de uso del IoT son enormes, pero todos comparten el mismo problema con la confianza.
IoT con blockchain puede aportar confianza real a los datos capturados. La idea subyacente es dar a los dispositivos, en el momento de su creación, una identidad que pueda validarse y verificarse a lo largo de su ciclo de vida con blockchain. Existe un gran potencial para los sistemas del IoT en las capacidades de la tecnología blockchain que se basan en protocolos de identidad de dispositivos y sistemas de reputación. Con un protocolo de identidad de dispositivo, cada dispositivo puede tener su propia clave pública de blockchain y enviar mensajes cifrados de desafío y respuesta a otros dispositivos, garantizando así que un dispositivo mantenga el control de su identidad. Además, un dispositivo con una identidad puede desarrollar una reputación o un historial que sea rastreado por una blockchain.
Los contratos inteligentes representan la lógica de negocio de una red blockchain. Cuando se propone una transacción, estos contratos inteligentes se ejecutan de forma autónoma dentro de las pautas establecidas por la red. En las redes del IoT, los contratos inteligentes pueden desempeñar un papel fundamental al proporcionar coordinación y autorización automatizadas para transacciones e interacciones. La idea original detrás del IoT era sacar a la superficie los datos y obtener insights aplicables en la práctica en el momento adecuado.
Por ejemplo, las casas inteligentes son cosa del presente y casi todo se puede conectar. De hecho, con el IoT, cuando algo sale mal, estos dispositivos IoT pueden incluso tomar medidas, por ejemplo, pedir una nueva pieza. Necesitamos una forma de gobernar las acciones tomadas por estos dispositivos, y los contratos inteligentes son una excelente manera de hacerlo.
En un experimento en curso que he seguido en Brooklyn, Nueva York, una comunidad está utilizando una blockchain para registrar la producción de energía solar y permitir la compra de créditos de energía renovable excedentes. El dispositivo en sí tiene una identidad y crea una reputación a través de su historial de registros e intercambio. A través de blockchain, las personas pueden compartir su poder adquisitivo más fácilmente, compartir la carga de mantenimiento y confiar en que los dispositivos están registrando la producción solar real.
A medida que IoT continúe evolucionando y su adopción continúe creciendo, la capacidad de gestionar de forma autónoma los dispositivos y las acciones realizadas por los dispositivos será esencial. Blockchain y los contratos inteligentes están bien posicionados para integrar esas capacidades en el IoT.
Blockchain está en el nexo de tecnologías como IoT, IA y la nube. Tiene los medios para aportar el elemento de confianza que falta actualmente en estas tecnologías. La confianza se gana a través de la diversidad de usuarios.
A diferencia de una base de datos que tiene un solo administrador, un Blockchain permite que un conjunto de administradores diversos "arbitren" los datos, de modo que ningún administrador pueda cambiar o eliminar datos de forma maliciosa o accidental. Y una vez que los administradores llegan a un consenso, los datos se protegen en bloques que se "encadenan" entre sí formando criptográficamente un libro mayor a prueba de manipulaciones.
Cuando la IA, el IoT y la nube utilizan blockchain para rastrear la procedencia, las pruebas y los permisos asociados con los datos utilizados y que emanan de estos sistemas, la confianza en los datos aumenta radicalmente. Esta confianza permitirá que el IoT, la IA y la nube se adopten sin temor a compromisos, marcando el comienzo de una nueva era de aplicación y adopción de estas tecnologías para mejorar la vida cotidiana.
En los datos en los que confiamos... bueno, después de agregar un poco de blockchain.
Hyperledger Fabric es un marco de blockchain modular de código abierto para desarrollar aplicaciones de grado empresarial con estrategias de la industria.
Los gobiernos, las empresas y las instituciones usan blockchain para habilitar una infraestructura segura y confiable para la identidad y las credenciales digitales.
Blockchain es una red "sin confianza" que proporciona mayor seguridad, transparencia y automatización.
Home Depot implementa la tecnología IBM Blockchain para resolver disputas de proveedores y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.
IPwe usa IBM Blockchain e IA para crear un mercado de patentes global transparente, con la ayuda de IBM para aumentar la visibilidad y la flexibilidad.
Cree cadenas de suministro resilientes, transparentes y confiables con IBM® Blockchain para transformar sus operaciones, optimizar los procesos y mejorar la confianza con soluciones líderes en las industrias.