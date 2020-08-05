

Eligió a su médico porque a su médico le gusta la tecnología, al igual que a usted. Y su médico no defrauda. Tiene un nuevo asistente médico de IA, que está capacitado por expertos y ha ingerido millones de publicaciones médicas hasta la fecha. No sería humanamente posible que su médico se mantuviera al día con los últimos avances médicos dada su apretada agenda.

Durante mi último chequeo, me quejé de un dolor de espalda. El médico, con el asesoramiento del AI Doc, me recetó las cápsulas para aliviar el dolor de espalda de Big Pharma. El AI Doc también notó que mi presión arterial ha tenido una tendencia ligeramente más alta durante el último año, y también aconseja a mi médico que me recete las pastillas para la hipertensión de Big Pharma.

Bien. En este punto, empiezo a preguntarme quién proporcionó los datos de entrenamiento para la red neuronal que entrenó al documento de IA. ¿Podría haber sido Big Pharma? Si fueran los únicos proveedores de los datos de entrenamiento, sería escéptico sobre la objetividad de IA Doc. ¿Cómo puede (por qué debería) confiar en los datos de este o cualquier otro bot de IA sin conocer la procedencia y la autenticidad de los datos de entrenamiento?

De acuerdo, si cree que este ejemplo está un poco sobreinterpretado, no lo culpo. Lo es, pero estoy tratando de hacernos pensar un poco sobre la confianza que tenemos en nuestros datos hoy. Especialmente cuando pensamos desde la perspectiva de la IA, el IoT y la nube. ¿Cómo podemos confiar en nuestros datos, recomendaciones basadas en IA, lecturas de sensores del IoT y otras fuentes?



En este artículo, hablo de cómo blockchain puede acelerar la adopción de tecnologías emergentes, como IA, nube e IoT, al incorporar el elemento faltante de confianza, que es necesario para que las empresas adopten plenamente estas tecnologías a escala. Por otro lado, las redes empresariales de Blockchain se beneficiarán de la integración de estas tecnologías en las plataformas y aplicaciones modernas de blockchain. Un ganar-ganar.