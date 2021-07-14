¿Qué es el cifrado? 

El cifrado funciona mediante el uso de algoritmos de cifrado para codificar los datos en un formato indescifrable. Solo las partes autorizadas con la clave secreta correcta, conocida como clave de descifrado, pueden descifrar los datos.

El cifrado puede proteger los datos en reposo, en tránsito y mientras se procesan, independientemente de si los datos están en un sistema informático on premises o en la nube. Por esta razón, el cifrado se volvió fundamental para los esfuerzos de seguridad en la nube y las estrategias de ciberseguridad en general.

Según el informe Costo de una filtración de datos de IBM, las organizaciones que usan cifrado pueden reducir el impacto financiero de una filtración de datos en más de 220 000 USD.

El cifrado también es cada vez más necesario para cumplir con los requisitos y normas, como PCI DSS y el RGPD.

La inversión en cifrado está creciendo a medida que las personas y las organizaciones se enfrentan a amenazas y ataques cibernéticos cada vez mayores. Según estimaciones recientes, el mercado global de software de cifrado alcanzará los 20.1 mil millones de dólares en 2025 (enlace externo a ibm.com), con una tasa de crecimiento anual compuesta del 15.1 por ciento de 2020 a 2025.

Además, la inteligencia artificial (IA) cambió el panorama del cifrado. Específicamente, las organizaciones están explorando cómo la IA puede ayudar a optimizar la gestión de claves y mejorar los algoritmos de cifrado.