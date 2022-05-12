¿Qué es la gestión unificada endpoint (UEM)?

El uso de múltiples herramientas de gestión endpoint para gestionar y proteger diferentes dispositivos endpoint en diferentes ubicaciones da lugar a una gran cantidad de manuales y trabajo repetido para los equipos de seguridad y TI, y aumenta la posibilidad de incongruencias, configuraciones incorrectas y errores que pueden dejar a los endpoints y la red vulnerables a los ataques.



La UEM reduce en gran medida el trabajo y el riesgo al crear un único panel central donde los administradores de TI y los equipos de seguridad pueden ver, gestionar y proteger cada dispositivo endpoint conectado a la red empresarial.

Las herramientas de UEM funcionan en todos los sistemas operativos de escritorio y celulares, incluidos Apple iOS y macOS, Google ChromeOS y Android, Linux y Microsoft Windows. (Algunas soluciones también pueden ser compatibles con los sistemas operativos móviles BlackBerry OS y Windows.) Muchas soluciones de UEM también admiten impresoras y otros dispositivos IoT de usuario final, relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles, auriculares de realidad virtual y asistentes virtuales para cualquier cosa que un empleado o asociado de negocios pueda usar para conectarse a la red y hacer su trabajo.

La UEM conoce todos los dispositivos de la red, independientemente del tipo de conexión, la frecuencia con la que se conectan y desde dónde se conectan. Incluso puede descubrir dispositivos conectados que los administradores o los equipos de seguridad no conocen, en tiempo real.

A partir de aquí, los administradores del panel central pueden realizar o automatizar tareas críticas de gestión y seguridad para cualquiera de los dispositivos o todos, por ejemplo:

Inscripción y aprovisionamiento de dispositivos

Aplicación de políticas de seguridad

Enviar parches y actualizaciones

Controlar aplicaciones

Aislar datos corporativos y personales

Mantener actualizadas las soluciones de seguridad endpoint

Protección de las conexiones

Identificar y corregir amenazas

Limpiar y bloquear dispositivos perdidos, robados o al final de su ciclo de vida

Inscripción y aprovisionamiento de dispositivos

Para reducir la carga administrativa de BYOD, las soluciones de UEM proporcionan un portal donde los usuarios pueden inscribirse y aprovisionar sus dispositivos automáticamente. La UEM también aplica automáticamente la inscripción y el aprovisionamiento de cualquier dispositivo nuevo o desconocido que intente conectarse a la red.





Aplicación de políticas de seguridad

Los administradores pueden especificar autenticación multifactor, longitud y complejidad de contraseñas, renovaciones de contraseñas, métodos de cifrado de datos y mucho más. Al permitir que los administradores ofrezcan políticas congruentes en todos los dispositivos con una sola herramienta, la UEM reduce en gran medida el trabajo manual para los departamentos de TI y el personal de seguridad.





Enviar parches y actualizaciones

La UEM puede escanear endpoints en busca de vulnerabilidades de software, firmware o SO y enviar parches automáticamente donde sea necesario.





Controlar aplicaciones

Los empleadores pueden aprobar o prohibir el uso de aplicaciones específicas, e impedir que aplicaciones no autorizadas accedan a los datos de la empresa. Muchas herramientas de UEM permiten crear una tienda de aplicaciones en la que los usuarios pueden descargar, instalar y actualizar periódicamente aplicaciones aprobadas por la empresa y aplicaciones de escritorio.





Aislar datos corporativos y personales

Esto protege los datos corporativos y personales, y proporciona la experiencia de usuario óptima para BYOD.





Mantener actualizadas las soluciones de seguridad endpoint

Los administradores pueden instalar las últimas definiciones de antivirus en los dispositivos, actualizar los filtros web con los últimos sitios web incluidos en la lista negra o en la lista blanca e incluso ajustar los cortafuegos para repeler las amenazas más recientes.





Protección de las conexiones

La UEM permite a los administradores especificar el tipo de conexión. Por ejemplo, wifi, VPN y por dispositivo, por usuario o incluso por aplicación.





Identificar y corregir amenazas

Al integrarse con el UEBA, la detección y respuesta de endpoints (EDR) y otras tecnologías de seguridad, la UEM puede ayudar a identificar comportamientos anormales de los dispositivos que indican amenazas actuales o potenciales, y activar otras herramientas de seguridad para tomar medidas contra las amenazas.

Limpiar y bloquear dispositivos perdidos, robados o al final de su ciclo de vida

Como última línea de defensa, la UEM permite a los administradores o equipos de seguridad localizar, limpiar, bloquear y/o restablecer dispositivos perdidos, robados o retirados para evitar el acceso no autorizado a la red y evitar que los datos confidenciales del dispositivo caigan en las manos equivocadas. También puede restablecer los dispositivos dados de baja para un uso personal continuo.

La conclusión es que, para estas y otras tareas, el enfoque integral de UEM permite a los departamentos de seguridad y TI ignorar las distinciones entre dispositivos dentro y fuera del sitio, dispositivos móviles y de escritorio, sistemas operativos Windows, Mac, Chrome o Linux, y centrarse simplemente en la gestión de dispositivos y seguridad.