La seguridad de las aplicaciones (AppSec) es una parte integral de la ingeniería de software y la gestión de aplicaciones. No solo soluciona errores menores, sino que también evita que se exploten vulnerabilidades graves de las aplicaciones. Un proceso continuo en lugar de una sola tecnología, la seguridad de las aplicaciones (AppSec) es un componente crucial de ciberseguridad, que abarca prácticas que evitan el acceso no autorizado, las filtraciones de datos y la manipulación de código del software de aplicación. A medida que las aplicaciones se volvieron más complejas, AppSec se volvió cada vez más importante y difícil. Esta evolución requiere nuevos enfoques en el desarrollo de software seguro. DevOps y las prácticas de seguridad deben llevarse en conjunto, con el apoyo de profesionales con un profundo conocimiento del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

En esencia, la seguridad de las aplicaciones tiene como objetivo proteger los datos confidenciales y el código de aplicación contra el robo o la manipulación. Esto implica la implementación de medidas de seguridad durante las fases de desarrollo y diseño de la aplicación y el mantenimiento de la protección durante el despliegue y después.

Estas medidas, que van desde salvaguardas de hardware (como routers) hasta defensas basadas en software, como cortafuegos de aplicaciones, se complementan con procedimientos que incluyen rutinas regulares de pruebas de seguridad. Métodos adicionales, como revisiones exhaustivas de código y herramientas de análisis, identifican y mitigan vulnerabilidades dentro de la base de código. Las medidas defensivas, como los mecanismos de autenticación sólidos y las técnicas de cifrado, protegen contra el acceso no autorizado y los ciberataques. Las evaluaciones periódicas de seguridad y las pruebas de penetración aseguran aún más la gestión proactiva de vulnerabilidades.

Las organizaciones emplean varias estrategias para gestionar la seguridad de las aplicaciones en función de sus necesidades. Algunos factores, como el costo, la experiencia y los desafíos específicos que plantean los diferentes entornos (por ejemplo, seguridad en la nube, seguridad de aplicaciones móviles y seguridad de aplicaciones web para aplicaciones a las que se accede a través de una interfaz de navegador) influyen en sus métodos. Algunas organizaciones optan por gestionar la seguridad de las aplicaciones internamente, lo que permite un control directo de los procesos y medidas de seguridad personalizadas por parte de los equipos internos.

Cuando no se gestionan on premises, las organizaciones subcontratan la seguridad de las aplicaciones, una parte de los servicios gestionados de seguridad (MSS), a un proveedor de servicios gestionados de seguridad (MSSP). Un MSSP puede proporcionar un sofisticado centro de operaciones de seguridad (SOC), soluciones de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y acceso a habilidades especializadas y herramientas de seguridad de aplicaciones. Esto puede beneficiar a las organizaciones que carecen de recursos internos y experiencia. Ya sea que se gestionen internamente o estén subcontratadas, las medidas de seguridad sólidas son esenciales para proteger las aplicaciones contra las amenazas y vulnerabilidades cibernéticas en evolución.