Actualizado: 5 de junio de 2024
Colaboradores: Matthew Finio, Amanda Downie
La seguridad de las aplicaciones (AppSec) es una parte integral de la ingeniería de software y la gestión de aplicaciones. No solo soluciona errores menores, sino que también evita que se exploten vulnerabilidades graves de las aplicaciones. Un proceso continuo en lugar de una sola tecnología, la seguridad de las aplicaciones (AppSec) es un componente crucial de ciberseguridad, que abarca prácticas que evitan el acceso no autorizado, las filtraciones de datos y la manipulación de código del software de aplicación. A medida que las aplicaciones se volvieron más complejas, AppSec se volvió cada vez más importante y difícil. Esta evolución requiere nuevos enfoques en el desarrollo de software seguro. DevOps y las prácticas de seguridad deben llevarse en conjunto, con el apoyo de profesionales con un profundo conocimiento del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).
En esencia, la seguridad de las aplicaciones tiene como objetivo proteger los datos confidenciales y el código de aplicación contra el robo o la manipulación. Esto implica la implementación de medidas de seguridad durante las fases de desarrollo y diseño de la aplicación y el mantenimiento de la protección durante el despliegue y después.
Estas medidas, que van desde salvaguardas de hardware (como routers) hasta defensas basadas en software, como cortafuegos de aplicaciones, se complementan con procedimientos que incluyen rutinas regulares de pruebas de seguridad. Métodos adicionales, como revisiones exhaustivas de código y herramientas de análisis, identifican y mitigan vulnerabilidades dentro de la base de código. Las medidas defensivas, como los mecanismos de autenticación sólidos y las técnicas de cifrado, protegen contra el acceso no autorizado y los ciberataques. Las evaluaciones periódicas de seguridad y las pruebas de penetración aseguran aún más la gestión proactiva de vulnerabilidades.
Las organizaciones emplean varias estrategias para gestionar la seguridad de las aplicaciones en función de sus necesidades. Algunos factores, como el costo, la experiencia y los desafíos específicos que plantean los diferentes entornos (por ejemplo, seguridad en la nube, seguridad de aplicaciones móviles y seguridad de aplicaciones web para aplicaciones a las que se accede a través de una interfaz de navegador) influyen en sus métodos. Algunas organizaciones optan por gestionar la seguridad de las aplicaciones internamente, lo que permite un control directo de los procesos y medidas de seguridad personalizadas por parte de los equipos internos.
Cuando no se gestionan on premises, las organizaciones subcontratan la seguridad de las aplicaciones, una parte de los servicios gestionados de seguridad (MSS), a un proveedor de servicios gestionados de seguridad (MSSP). Un MSSP puede proporcionar un sofisticado centro de operaciones de seguridad (SOC), soluciones de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y acceso a habilidades especializadas y herramientas de seguridad de aplicaciones. Esto puede beneficiar a las organizaciones que carecen de recursos internos y experiencia. Ya sea que se gestionen internamente o estén subcontratadas, las medidas de seguridad sólidas son esenciales para proteger las aplicaciones contra las amenazas y vulnerabilidades cibernéticas en evolución.
La seguridad de las aplicaciones es importante para cualquier organización que maneje datos de clientes, ya que las filtraciones de datos plantean riesgos significativos. Implementar un programa sólido de seguridad de las aplicaciones es crucial para mitigar estos riesgos de seguridad de las aplicaciones y reducir la superficie de ataque. Los desarrolladores se esfuerzan por reducir al mínimo las vulnerabilidades del software para disuadir a los atacantes de dirigirse a datos valiosos, ya sea información de clientes, secretos de propiedad o datos confidenciales de empleados, con fines nefastos.
En el escenario actual basado en la nube, los datos abarcan varias redes y se conectan a servidores remotos. La supervisión y la seguridad de la red son vitales, pero proteger las aplicaciones individuales es igualmente importante. Los hackers se dirigen cada vez más a las aplicaciones, por lo que las pruebas de seguridad de las aplicaciones y las medidas proactivas son indispensables para la protección. Un enfoque proactivo de la seguridad de las aplicaciones ofrece un beneficio al permitir que las organizaciones aborden las vulnerabilidades antes de que afecten las operaciones o los clientes.
Descuidar la seguridad de las aplicaciones puede tener graves consecuencias. Las violaciones de seguridad son frecuentes y pueden provocar cierres comerciales temporales o permanentes. Los clientes confían a las organizaciones su información confidencial, esperando que se mantenga segura y privada. La falla en la protección de las aplicaciones puede resultar en robo de identidad, pérdidas financieras y otras violaciones de privacidad. Estas fallas socavan la confianza del cliente y dañan la reputación de la organización. Invertir en las soluciones de seguridad de aplicaciones adecuadas es esencial para proteger tanto a las organizaciones como a sus clientes de posibles daños.
La seguridad de las aplicaciones abarca varias funciones destinadas a proteger las aplicaciones de posibles amenazas y vulnerabilidades. Por ejemplo:
Autenticación: implementada por los desarrolladores para verificar la identidad de los usuarios que acceden a la aplicación. La autenticación garantiza que solo las personas autorizadas puedan ingresar, lo que a veces requiere autenticación multifactor, una combinación de factores, como contraseñas, datos biométricos o tokens físicos.
Autorización: luego de la autenticación, a los usuarios se les otorga licencia para acceder a funcionalidades específicas según su identidad validada (gestión de identidad y acceso). La autorización verifica los privilegios de los usuarios con una lista predefinida de usuarios autorizados, lo que garantiza el control de acceso.
Cifrado: se aplica para salvaguardar los datos sensibles durante su transmisión o almacenamiento dentro de la aplicación. Especialmente crucial en entornos basados en la nube, el cifrado oculta los datos, impidiendo el acceso no autorizado o la interceptación.
Registro: vital para rastrear la actividad de las aplicaciones e identificar las violaciones de seguridad, los archivos de registro de las aplicaciones registran las interacciones de los usuarios. El registro proporciona un registro con marca de tiempo de las funciones a las que se accede y las identidades de los usuarios, lo que es útil para el análisis posterior al incidente.
Pruebas: esenciales para validar la efectividad de las medidas de seguridad. A través de varios métodos de prueba, como el análisis de código estático y el escaneo dinámico, las vulnerabilidades se identifican y abordan para garantizar sólidos controles de seguridad.
La seguridad de las aplicaciones ofrece numerosos beneficios a las organizaciones, entre ellos:
Disminución de las interrupciones: las operaciones comerciales pueden verse interrumpidas por problemas de seguridad. Garantizar la seguridad de las aplicaciones minimiza el riesgo de interrupciones del servicio que conducen a un costoso tiempo de inactividad.
Conocimiento temprano de los problemas: una seguridad sólida de las aplicaciones identifica los vectores de ataque y los riesgos más comunes durante la fase de desarrollo de la aplicación, lo que permite resolverlos antes de lanzarla. Tras el despliegue, la solución de seguridad de aplicaciones puede identificar vulnerabilidades y alertar a los administradores de posibles problemas.
Mayor confianza del cliente: las aplicaciones con reputación de seguridad y confiabilidad ayudan a aumentar la confianza del cliente en la marca, lo que puede mejorar la lealtad a ella..
Cumplimiento mejorado: las medidas de seguridad de las aplicaciones ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos normativos relacionados con la seguridad de los datos, como el RGPD, HIPAA y PCI DSS. Esto ayuda a la organización a evitar sanciones, multas y problemas legales relacionados con el cumplimiento.
Mayor ahorro de costos: invertir en la seguridad de las aplicaciones en el proceso de desarrollo puede generar ahorros de costos a largo plazo. Solucionar los problemas de seguridad al principio de esta fase suele ser más rentable que abordarlos luego del despliegue. Además, una sólida seguridad de las aplicaciones ayuda a evitar los costos financieros asociados con las filtraciones de datos, incluidas investigaciones, honorarios legales y multas normativas.
Prevención de ciberataques: las aplicaciones son objetivos frecuentes de ciberataques, incluidos malware y ransomware, inyecciones SQL y ataques de scripts entre sitios. Las medidas de seguridad de las aplicaciones ayudan a las organizaciones a prevenir estos ataques o minimizar su impacto.
Protección de datos confidenciales: las sólidas medidas de seguridad ayudan a las organizaciones a mantener la confidencialidad y la integridad al proteger los datos confidenciales, como la información de los clientes, los registros financieros y la propiedad intelectual, contra el acceso no autorizado, la modificación o el robo.
Riesgos reducidos: la eliminación de vulnerabilidades aumenta el potencial para proteger de ataques. Las medidas proactivas de seguridad de las aplicaciones, como revisiones de código, pruebas de seguridad y gestión de parches, reducen la probabilidad de incidentes de seguridad y minimizan el impacto de posibles infracciones.
Apoyo a la imagen de marca: una violación de seguridad puede erosionar la confianza de los clientes en una organización. Al dar prioridad a la seguridad de las aplicaciones, las organizaciones demuestran su compromiso con el mantenimiento de la confianza y la protección de los datos de los clientes, lo que ayuda a retenerlos y a atraer a otros nuevos.
El proceso de seguridad de las aplicaciones implica una serie de pasos esenciales destinados a identificar, mitigar y prevenir vulnerabilidades de seguridad.
Esta fase inicial implica la identificación de posibles riesgos de seguridad específicos para la aplicación mediante un modelado exhaustivo de amenazas. Incluye evaluar la funcionalidad de la aplicación, los procesos de manejo de datos y posibles vectores de ataque. A partir de esta evaluación, se desarrolla un plan de seguridad para delinear las medidas necesarias para mitigar los riesgos identificados.
Durante la fase de diseño y desarrollo, las consideraciones de seguridad se integran en la arquitectura de la aplicación y las prácticas de programación. Los equipos de desarrollo siguen pautas de codificación segura y mejores prácticas de seguridad de aplicaciones para minimizar la introducción de vulnerabilidades en el código base. Esto incluye implementar la validación de entrada, mecanismos de autenticación, manejo adecuado de errores y pipelines de despliegue seguros.
Se llevan a cabo revisiones y pruebas integrales del código para identificar y abordar las vulnerabilidades de seguridad en el código de la aplicación. Esto implica tanto el análisis de código estático para identificar posibles fallas en el código fuente como las pruebas dinámicas para simular escenarios de ataque del mundo real y evaluar la resiliencia de la aplicación a la explotación.
Las pruebas de seguridad se realizan para evaluar la eficacia de los controles de seguridad implementados e identificar cualquier vulnerabilidad restante. Esto sucede principalmente a través de equipos rojos, con capacidades como pruebas de penetración , escaneo de vulnerabilidades y evaluaciones de riesgos de seguridad. Estas pruebas identifican debilidades en las defensas de la aplicación, y garantizan el cumplimiento de las normas y regulaciones de seguridad.
Una vez que la aplicación está lista para su despliegue, es necesario realizar un monitoreo y mantenimiento continuos para garantizar la seguridad continua. Esto incluye implementar mecanismos de registro y monitoreo para detectar y responder rápidamente a incidentes de seguridad. También se aplican actualizaciones y parches de seguridad periódicos para abordar las vulnerabilidades recién descubiertas y mitigar las amenazas emergentes.
Los desarrolladores realizan pruebas de seguridad de aplicaciones (AST) como parte del proceso de desarrollo de software para garantizar que no haya vulnerabilidades en una versión nueva o actualizada de una aplicación de software. Algunas de las pruebas y herramientas relacionadas con la seguridad de las aplicaciones son:
Pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas (SAST): estas AST emplean soluciones que analizan el código fuente de la aplicación sin correr el programa. Las SAST pueden identificar posibles vulnerabilidades de seguridad, errores de codificación y debilidades en el código base de la aplicación al principio del ciclo de vida de desarrollo. Los desarrolladores pueden solucionar estos problemas antes del despliegue.
Pruebas dinámicas de seguridad de aplicaciones (DAST): a diferencia de las SAST, las herramientas DAST evalúan las aplicaciones mientras se ejecutan. Proporcionan información sobre la postura de seguridad de las aplicaciones en entornos de producción, simulando escenarios de ataques del mundo real para identificar vulnerabilidades, como errores de validación de entradas, fallas de autenticación y debilidades de configuración que los atacantes podrían explotar.
Pruebas de seguridad de aplicaciones interactivas (IAST): las IAST combinan SAST y DAST y los mejora al centrarse en pruebas dinámicas e interactivas, inspeccionando la aplicación y empleando entradas y acciones reales del usuario en un entorno controlado y monitoreado. Las vulnerabilidades se informan en tiempo real.
OWASP Top 10: OWASP Top 10 es una lista de los diez principales riesgos de seguridad más críticos que enfrentan las aplicaciones web. Compilada por Open Web Applications Security Project (OWASP), una organización internacional sin fines de lucro enfocada en mejorar la seguridad del software, la lista proporciona orientación actualizada periódicamente a desarrolladores, profesionales de seguridad y organizaciones sobre las vulnerabilidades más frecuentes e impactantes que pueden derivar en violaciones de seguridad.
Autoprotección de aplicaciones en tiempo de ejecución (RASP): las soluciones RASP protegen las aplicaciones en tiempo de ejecución al monitorear y observar el comportamiento en busca de signos de actividad sospechosa o maliciosa. Pueden detectar y responder a ataques en tiempo real, y algunas formas de RASP pueden bloquear acciones maliciosas cuando se detectan.
Análisis de composición de software (SCA): las herramientas SCA identifican y gestionan los componentes de código abierto y las bibliotecas de terceros que se emplean en una aplicación. Analizan las dependencias y evalúan su postura de seguridad, incluidas las vulnerabilidades conocidas, y los problemas de licencias y cumplimiento.
Herramientas del ciclo de vida de desarrollo seguro (SDL): las herramientas SDL integran la seguridad en el proceso de desarrollo. Proporcionan a los desarrolladores pautas y verificaciones automatizadas para garantizar que las consideraciones de seguridad se aborden a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC).
Cortafuegos de aplicaciones web (WAF): los WAF están diseñados para proteger las aplicaciones web y sus API filtrando y monitoreando el tráfico HTTP entre una aplicación web y el Internet en la capa de aplicación. Pueden detectar y bloquear ataques comunes basados en el sitio web, como inyección SQL, scripting entre sitios (XSS) y falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF). Esto permite mitigar el riesgo de filtraciones de datos y acceso no autorizado.
Estas herramientas y tecnologías, junto con otras como el cifrado, los mecanismos de autenticación y los marcos de pruebas de seguridad, son importantes para proteger las aplicaciones de una amplia gama de amenazas y vulnerabilidades de seguridad. Las organizaciones suelen emplear una combinación de estas pruebas y herramientas como parte de su estrategia de seguridad de aplicaciones.
Detenga las amenazas de seguridad móvil en cualquier dispositivo y aplicación móvil para crear una fuerza laboral móvil segura.
Cifre sus archivos, bases de datos y aplicaciones, cumpla con las normativas de seguridad y privacidad de datos y controle las claves de cifrado para datos basados en la nube.
Diseñe, despliegue e itere aplicaciones de forma segura en todas partes al transformar DevOps en DevSecOps, que incluye personas, procesos y herramientas.
Simplifique y optimice la administración de aplicaciones y las operaciones de tecnología con insight generativo basado en IA.
A medida que los modelos de trabajo flexibles se han convertido en la nueva norma, los empleados deben seguir siendo productivos al trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, de manera protegida. Desde la gestión de puntos de conexión hasta la seguridad nativa, IBM Security MaaS360 proporciona una solución de UEM de extremo a extremo.