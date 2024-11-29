Los beneficios de una CWPP incluyen valiosas características de ciberseguridad que protegen contra las filtraciones de datos, minimizan el tiempo de inactividad y garantizan el cumplimiento normativo durante todo el ciclo de vida de la carga de trabajo. Estas características incluyen:

Visibilidad en tiempo real: las CWPP monitorean todas las cargas de trabajo activas en entornos de nube hasta los controles de acceso de endpoint individuales, revelando información importante del sistema operativo y las aplicaciones, incluidos los historiales de versiones y parches.

Detección avanzada de amenazas: las CWPPs pueden reducir la superficie de ataque de una organización detectando vulnerabilidades en plataformas en la nube. Las herramientas de machine learning, detección basada en firmas y detección basada en heurística defienden contra el malware y otras amenazas de seguridad.

Cumplimiento normativo mejorado: las CWPP ayudan a las organizaciones que manejan datos confidenciales, como instituciones financieras y médicas, a mantener el cumplimiento normativo más allá de simples cortafuegos a través de una amplia automatización y controles de seguridad diseñados para aplicaciones complejas en la nube.

Las CWPP desempeñan un papel importante dentro de la gestión de la gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM) y, por lo general, se integran dentro de plataformas de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP) más amplias.

Si bien no son tan sólidas como una CNAPP, que incluye seguridad de aplicaciones, las CWPP ayudan a garantizar la seguridad de la carga de trabajo en la nube al preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de las cargas de trabajo. Las soluciones de CWPP protegen las cargas de trabajo en una variedad de arquitecturas y cargas de trabajo de infraestructura en la nube, que incluyen:

Centros de datos on premises: recursos tradicionales bare metal ubicados en centros de datos onsite.

Entornos de nube: nubes privadas, nubes públicas, variaciones híbridas y multinube.

Máquinas virtuales: las máquinas virtuales (VM) son servidores simulados capaces de emular un sistema informático físico a través de la virtualización, útiles para ejecutar múltiples tipos de sistemas operativos en una sola máquina física.

Contenedores: los paquetes virtuales a nivel de sistema conocidos como contenedores se utilizan para aislar y desplegar aplicaciones de manera constante en diferentes entornos de nube.

Sin servidor: las funciones sin servidor basadas en la nube, tales como actualizaciones o parches, se pueden desplegar sin la necesidad de administrar el código de infraestructura subyacente.

Recopilados en una única plataforma, las CWPP proporcionan ciberseguridad holística a través de una gama de herramientas de seguridad, como gestión de vulnerabilidades, prevención de intrusiones, protección en tiempo de ejecución y monitoreo de cumplimiento. Esto permite una rápida respuesta y corrección de incidentes para los equipos de seguridad.

Una CWPP eficaz es un componente crítico de cualquier estrategia de seguridad de DevOps y DevSecOps para la computación en la nube. Comunes entre todas las industrias que dependen de plataformas en la nube y aplicaciones en la nube, las CWPP son cruciales para mitigar los riesgos de seguridad y las amenazas de seguridad, además de prevenir problemas de seguridad.