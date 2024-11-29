¿Qué es una plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP)?

¿Qué es una plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP)?

Una plataforma de protección de cargas de trabajo en la nube (CWPP) es una solución de seguridad integral diseñada para proteger las cargas de trabajo (recursos, datos, aplicaciones y procesos) en entornos de nube, nube híbrida y multinube.

Los beneficios de una CWPP incluyen valiosas características de ciberseguridad que protegen contra las filtraciones de datos, minimizan el tiempo de inactividad y garantizan el cumplimiento normativo durante todo el ciclo de vida de la carga de trabajo. Estas características incluyen: 

  • Visibilidad en tiempo real: las CWPP monitorean todas las cargas de trabajo activas en entornos de nube hasta los controles de acceso de endpoint individuales, revelando información importante del sistema operativo y las aplicaciones, incluidos los historiales de versiones y parches.
  • Detección avanzada de amenazas: las CWPPs pueden reducir la superficie de ataque de una organización detectando vulnerabilidades en plataformas en la nube. Las herramientas de machine learning, detección basada en firmas y detección basada en heurística defienden contra el malware y otras amenazas de seguridad.
  • Cumplimiento normativo mejorado: las CWPP ayudan a las organizaciones que manejan datos confidenciales, como instituciones financieras y médicas, a mantener el cumplimiento normativo más allá de simples cortafuegos a través de una amplia automatización y controles de seguridad diseñados para aplicaciones complejas en la nube. 

Las CWPP desempeñan un papel importante dentro de la gestión de la gestión de la postura de seguridad en la nube (CSPM) y, por lo general, se integran dentro de plataformas de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP) más amplias.

Si bien no son tan sólidas como una CNAPP, que incluye seguridad de aplicaciones, las CWPP ayudan a garantizar la seguridad de la carga de trabajo en la nube al preservar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de las cargas de trabajo. Las soluciones de CWPP protegen las cargas de trabajo en una variedad de arquitecturas y cargas de trabajo de infraestructura en la nube, que incluyen: 

  • Centros de datos on premises: recursos tradicionales bare metal ubicados en centros de datos onsite. 
  • Máquinas virtuales: las máquinas virtuales (VM) son servidores simulados capaces de emular un sistema informático físico a través de la virtualización, útiles para ejecutar múltiples tipos de sistemas operativos en una sola máquina física. 
  • Contenedores: los paquetes virtuales a nivel de sistema conocidos como contenedores se utilizan para aislar y desplegar aplicaciones de manera constante en diferentes entornos de nube. 
  • Sin servidor: las funciones sin servidor basadas en la nube, tales como actualizaciones o parches, se pueden desplegar sin la necesidad de administrar el código de infraestructura subyacente.

Recopilados en una única plataforma, las CWPP proporcionan ciberseguridad holística a través de una gama de herramientas de seguridad, como gestión de vulnerabilidades, prevención de intrusiones, protección en tiempo de ejecución y monitoreo de cumplimiento. Esto permite una rápida respuesta y corrección de incidentes para los equipos de seguridad.

Una CWPP eficaz es un componente crítico de cualquier estrategia de seguridad de DevOps y DevSecOps para la computación en la nube. Comunes entre todas las industrias que dependen de plataformas en la nube y aplicaciones en la nube, las CWPP son cruciales para mitigar los riesgos de seguridad y las amenazas de seguridad, además de prevenir problemas de seguridad. 

Por qué las CWPP son importantes para mantener la ciberseguridad de la plataforma en la nube

Las cargas de trabajo, que sustentan todas las funciones de la computación en la nube, se refieren a cualquier servicio, aplicación o capacidad que consume recursos basados en la nube. En pocas palabras, una carga de trabajo en la nube es cualquier combinación de recursos, procesos y tareas terciarias necesarias para acceder a los servicios en la nube. 

Una carga de trabajo en la nube puede contener recursos informáticos, almacenamiento de datos, características de networking, aplicaciones y cualquier cantidad de tareas de procesamiento utilizadas para completar las solicitudes. Las máquinas virtuales, las bases de datos, las aplicaciones, los microservicios, los nodos y más se consideran cargas de trabajo y son vulnerables a las amenazas de seguridad. 

Vulnerabilidades clave de la computación en la nube

Según el Informe sobre el estado de la seguridad en la nube 2022 de Orca Security1, la mayoría de las organizaciones que utilizan servicios en la nube corren un alto riesgo de sufrir un evento de seguridad, ya que el 81 % mantiene activos no seguros orientados al público. En general, de todas las organizaciones encuestadas, se encontró que el 11 % de todos los activos almacenados eran vulnerables a varias amenazas de seguridad, incluidas las siguientes:   

  • Infiltración de datos: las filtraciones de datos ocurren cuando usuarios no autorizados acceden a archivos protegidos con la amenaza de corromper, robar o filtrar información confidencial. El Informe del costo de una filtración de datos de IBM encontró que los datos filtrados almacenados en nubes públicas incurrieron el segundo costo promedio más alto de filtración, con USD 4.68 millones.
  • Infracciones de cumplimiento: las organizaciones que almacenan datos de clientes, como registros de salud o números de tarjetas de crédito en la nube, están sujetas a estrictas regulaciones de ciberseguridad. El IBM® X-Force® Threat Intelligence Index 2025 encontró que el robo de datos representó el 18 % de todos los incidentes de seguridad. Cuando las empresas no protegen los datos de los usuarios, se exponen a costosas sanciones de responsabilidad, sin mencionar la pérdida de confianza de sus clientes.
  • Interrupciones y tiempo de inactividad: las vulnerabilidades de la nube son vectores peligrosos para ataques potencialmente devastadores que pueden paralizar a las organizaciones e incluso a la infraestructura pública. Un ejemplo es el ataque al oleoducto Colonial, que cerró el acceso crítico público y privado al combustible en la costa este de Estados Unidos, lo que costó USD 5 millones en pérdida de datos y casi USD 1 millón en sanciones regulatorias. Sin embargo, incluso los incidentes de seguridad más pequeños pueden tener un impacto significativo en los resultados finales. El informe Costo de la filtración de datos señala que las organizaciones afectadas experimentan pérdidas comerciales de USD 1.38 millones en promedio.
Cómo funcionan las CWPP 

A medida que los servicios basados en la nube continúan expandiéndose drásticamente con la proliferación de aplicaciones de software como servicio (SaaS), ofertas de plataforma como servicio (PaaS) y una fuerza laboral cada vez más remota, la protección de la plataforma en la nube es cada vez más importante y compleja.

A medida que los recursos de la nube se extienden a través de plataformas híbridas y multinube, cada nuevo tipo de entorno presenta desafíos y parámetros únicos. Las CWPP defienden a las organizaciones contra las amenazas cibernéticas, mitigan las interrupciones y ayudan a garantizar el cumplimiento normativo en entornos de nube cada vez más complicados.   

Los CWPP utilizan varios métodos y herramientas para detectar y analizar automáticamente cualquier carga de trabajo activa dentro de un entorno de nube para monitorear redes, detectar posibles problemas y aplicar estándares de seguridad personalizables.

Muchos equipos de operaciones de desarrollo emplean una metodología de integración continua y despliegue continuo (CI/CD) iniciando actualizaciones del servicio en la nube a medida que están disponibles e iterando constantemente varias características. Las CWPP aportan valor adicional al rastrear nuevos despliegues y aplicar y mantener protocolos de seguridad estandarizados conforme se lanzan nuevas características y actualizaciones. 

Características clave de una CWPP

Las características específicas de una CWPP pueden variar entre proveedores. Sin embargo, varios expertos en seguridad, desde Gartner hasta Cloudstrike y proveedores líderes como Amazon Web Service (AWS) y Azure Kubernetes Service (AKS), recomiendan estas protecciones y características generales:

  • Visibilidad de la red y detección de cargas de trabajo: una CWPP proporcionará un panel para que los usuarios autorizados supervisen la actividad desde toda la red hasta segmentos y usuarios individuales. Los administradores pueden proporcionar controles a nivel de sistema, como poner en lista blanca o negra aplicaciones, recursos o actividades específicos basados en políticas de seguridad predefinidas y mejores prácticas de seguridad.
  • Escaneo de vulnerabilidades: las evaluaciones de vulnerabilidades escanean automáticamente las cargas de trabajo en busca de posibles debilidades o configuraciones erróneas antes del despliegue para facilitar la escalabilidad. Las medidas de seguridad pueden incluir cortafuegos, detección de malware y microsegmentación (dividir las plataformas en subsecciones más pequeñas para ralentizar y detener posibles ataques). La detección y respuesta de endpoints (EDR) y el escudo de prevención de intrusiones basado en host protegen las cargas de trabajo en la nube de ataques o infiltraciones de servidores externos. Las CWPP fortalecen todas las cargas de trabajo en la nube nuevas y existentes al reducir la superficie de ataque de una organización y promover posturas de seguridad de desplazamiento a la izquierda y metodologías de confianza cero.  
  • Supervisión de la configuración y el cumplimiento: lasCWPP proporcionan diagnósticos de red constantes, lo que garantiza que todo el sistema en la nube funcione según lo previsto para mitigar cualquier posible error de configuración en la nube que pueda abrir la puerta a un ataque. Además, el monitoreo del comportamiento busca cualquier actividad sospechosa en la red, lo que podría indicar un uso o acceso no autorizado.

Los servicios, características y capacidades adicionales pueden incluir:

  • Protecciones de tiempo de ejecución
  • Configuraciones de seguridad de contenedores y Kubernetes
  • Seguridad de las aplicaciones
  • Integración de canalizaciones CI/CD
  • Seguridad de aplicación y seguridad de API (WaaS)
  • Firewall de aplicaciones web (WAF)

Tipos de CWPP

Ciertas soluciones de CWPP pueden ser más adecuadas (o peores) para los requisitos específicos del flujo de trabajo de una organización. Si bien todas las CWPP pueden proporcionar medidas de seguridad similares, brindan protección de diferentes maneras. Los dos tipos principales de CWPP son el tradicional, basado en agente, y la variedad más moderna, sin agente. 

CWPP basadas en agentes

Las CWPP tradicionales basadas en agentes requieren la instalación de un agente de software en cada carga de trabajo en la nube. Los beneficios de las CWPP basados en agentes incluyen:

  • Visibilidad detallada de las cargas de trabajo, el tráfico de red y las configuraciones del sistema para una amplia supervisión de la seguridad.
  • Detección de amenazas en tiempo real que mejora el tiempo de respuesta a las amenazas activas.
  • Agentes personalizables que se pueden configurar para satisfacer las necesidades de cargas de trabajo individuales o las categorías de cargas de trabajo. 

Si bien las CWPP basadas en agentes ofrecen ciertos beneficios, también son lentas para desplegarse y, a menudo, ralentizan las cargas de trabajo y plataformas individuales al agregar una sobrecarga significativa. Debido a que las CWPP basadas en agentes brindan seguridad a nivel de carga de trabajo, los agentes desplegados parcialmente crean puntos ciegos de seguridad y cualquier carga de trabajo potencialmente desplegada se vuelve altamente vulnerable. 

CWPP sin agente

Las CWPP sin agente están integradas dentro de la API del proveedor de servicios en la nube y evitan la necesidad de empaquetar cargas de trabajo individuales con sus propios agentes. Este método intercambia el control granular y el monitoreo en tiempo real por varios beneficios valiosos, que incluyen:

  • Velocidades de despliegue muy mejoradas.
  • Cobertura continua total de todos los activos en la nube, incluidos los activos existentes y de nueva creación.  
  • Reducción de los gastos generales para el despliegue, las actualizaciones y la gestión de agentes, y mejora de la eficiencia de la carga de trabajo al eliminar el consumo de recursos asociado con agentes individuales y posibles errores de compatibilidad.
    1 2022 State of Public Cloud Security Report, Orca Security