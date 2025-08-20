¿Qué es el marco de ciberseguridad del NIST?

El NIST Cybersecurity Framework incluye funciones, categorías, subcategorías y referencias informativas.

Las funciones brindan una descripción general de los protocolos de seguridad de las mejores prácticas. Las funciones no están destinadas a ser pasos de procedimiento, sino que deben realizarse "de manera simultánea y continua para formar una cultura operativa que aborde el riesgo dinámico de ciberseguridad". Las categorías y subcategorías proporcionan planes de acción más concretos para departamentos o procesos específicos dentro de una organización.

Entre los ejemplos de funciones y categorías del NIST se incluyen los siguientes:

Identificación: Para protegerse de los ciberataques, el equipo de ciberseguridad necesita un conocimiento profundo de cuáles son los activos y recursos más importantes de la organización. La función de identificación incluye categorías como la gestión de activos, el entorno empresarial, la gestión, la evaluación de riesgos, la estrategia de gestión de riesgos y la gestión de riesgos de la cadena de suministro.





Protección: La función de protección cubre gran parte de los controles de seguridad técnicos y físicos para desarrollar e implementar las medidas de protección adecuadas y proteger la infraestructura crítica. Estas categorías son la gestión de identidad y el control de acceso, la concientización y capacitación, la seguridad de datos, los procesos y procedimientos de protección de la información, el mantenimiento y la tecnología de protección.





Detección: La función de detección implementa medidas que alertan a una organización sobre los ciberataques. Las categorías de detección incluyen anomalías y eventos, supervisión continua de seguridad y procesos de detección.





Respuesta: Las categorías de la función de respuesta garantizan la respuesta adecuada a los ciberataques y otros eventos de ciberseguridad. Las categorías específicas incluyen la planificación de respuesta, las comunicaciones, el análisis, la mitigación y las mejoras.





Recuperación: Las actividades de recuperación implementan planes para la resiliencia cibernética y garantizan la continuidad del negocio en caso de producirse un ciberataque, una violación de la seguridad u otro evento de ciberseguridad. Las funciones de recuperación son las mejoras en la planificación de la recuperación y las comunicaciones.

Las referencias informativas del CSF del NIST establecen una correlación directa entre las funciones, categorías, subcategorías y los controles de seguridad específicos de otros marcos. Estos marcos incluyen el Center for Internet Security (CIS) Controls®, COBIT 5, International Society of Automation (ISA) 62443-2-1: 2009, ISA 62443-3-3: 2013, International Organization for Standardization y la International Electrotechnical Commission 27001: 2013 y NIST SP 800-53 Rev.4.

El CSF del NIST no indica cómo inventariar los dispositivos y sistemas físicos o cómo inventariar las plataformas y aplicaciones de software; solo proporciona una lista de verificación de las tareas que deben realizarse. Una organización puede elegir su propio método sobre cómo realizar el inventario. Si una organización necesita más orientación, puede consultar las referencias informativas a los controles relacionados en otras normas complementarias. Hay mucha libertad en el CSF para elegir las herramientas que mejor se adapten a las necesidades de gestión de riesgos de ciberseguridad de una organización.