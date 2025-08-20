¿Qué es la gestión de dispositivos Android?

Hay millones de aplicaciones de Android disponibles en la tienda Google Play. Y aunque algunos son seguros y tratan los datos personales con sumo cuidado, muchos no lo son. Las aplicaciones pueden verse comprometidas.

Las aplicaciones comprometidas pueden provocar fugas de datos. Los datos personales o corporativos pueden canalizarse a terceros sin escrúpulos desde aplicaciones no seguras. Una forma en que se pueden filtrar los datos es a través de permisos excesivos de aplicaciones. Los permisos de la aplicación determinan a qué funciones tiene acceso una aplicación en el dispositivo de un usuario. Algunos permisos de aplicaciones son más riesgosos que otros, por lo que los usuarios deben prestar atención a los permisos que otorgan.

Según el estudio de Wandera, "Comprender el panorama de amenazas móviles", el 45 % de los permisos más solicitados en Android se consideran de alto riesgo. Pero, ¿qué permisos son de alto riesgo y por qué? Aquí hay una lista de permisos aceptados regularmente en Android que Wandera considera que conllevan un mayor riesgo:

– Buscar cuentas: permite que la aplicación acceda a la lista de cuentas conocidas por ese teléfono

– Leer contactos: permite que la aplicación lea datos sobre contactos almacenados en ese dispositivo

– Leer el estado del teléfono: permite que la aplicación acceda a las funciones internas del dispositivo, como números de teléfono e identificaciones de dispositivos

– Leer tarjeta SD: permite que la aplicación lea el contenido de una tarjeta SD

– Escribir en la tarjeta SD: permite que la aplicación modifique o elimine el contenido de una tarjeta SD

– Ubicación precisa: permite que la aplicación obtenga una ubicación precisa mediante GPS o fuentes de ubicación de red

– Grabar audio: permite que la aplicación grabe audio con el micrófono en cualquier momento

– Tomar fotos y grabar videos: permite que la aplicación utilice la cámara en cualquier momento

Sistemas operativos obsoletos

Según el estudio de Wandera, "el 65 % de las organizaciones tienen al menos un dispositivo con un sistema operativo desactualizado" y los datos muestran que "el 57 % de los dispositivos Android ejecutan un sistema operativo al menos dos versiones completas por detrás del actual". Los sistemas operativos actualizados no solo mejoran el rendimiento del dispositivo, sino que también incluyen parches de seguridad críticos. Entonces, sin actualizaciones del sistema operativo, los dispositivos Android siguen siendo vulnerables a los ciberataques.

Carga lateral de aplicaciones

La carga lateral de dispositivos Android describe un proceso de instalación de aplicaciones fuera del uso de la tienda Google Play predeterminada. Si bien la configuración predeterminada del sistema operativo Android no permite que se descarguen e instalen aplicaciones transferidas desde fuentes no oficiales, es posible configurar los ajustes del sistema operativo Android para permitir aplicaciones de terceros. Así, los usuarios pueden descargar paquetes de aplicaciones de sitios web o instalar aplicaciones de tiendas de aplicaciones de terceros.

La investigación de Wandera muestra que alrededor del 20 % de los dispositivos Android tienen esta configuración habilitada, lo que abre el dispositivo a las amenazas. Los usuarios que descargan aplicaciones enfrentan mayores riesgos de seguridad porque eluden el proceso de verificación de aplicaciones de Apple y Google en sus tiendas de aplicaciones oficiales. Por lo tanto, el dispositivo tiene menos protección contra el malware instalado inadvertidamente. "El 35 % de las organizaciones tienen al menos un dispositivo con una o más aplicaciones instaladas", según el estudio de Wandera.

Enraizamiento

El enraizamiento es el proceso que permite a los usuarios de Android obtener control sobre los sistemas operativos internos. Y como su nombre lo indica, la técnica proporciona acceso de root al dispositivo. Los usuarios de dispositivos Android rooteados pueden realizar cambios drásticos, incluido el cambio del sistema operativo del dispositivo. Rootear un sistema operativo Android es similar a hacer jailbreak al iOS de Apple. Ambos son métodos de escalada de privilegios, pero el enraizamiento proporciona más control a los usuarios de Android que el que obtienen los usuarios de Apple a través del jailbreak.

Según el estudio de Wandera, "el 6 % de las organizaciones tienen al menos un dispositivo jailbreak o rooteado". Si bien son populares entre los usuarios que intentan liberar un dispositivo del bloqueo del operador, estas configuraciones riesgosas les permiten instalar funciones y aplicaciones de software no autorizadas. Algunos usuarios pueden hacer jailbreak o rootear sus dispositivos móviles para instalar mejoras de seguridad. Pero la mayoría busca un método más sencillo para personalizar el sistema operativo o instalar aplicaciones que no están disponibles en las tiendas de aplicaciones oficiales. Cualquiera que sea el caso, el enraizamiento deja el dispositivo abierto a las amenazas cibernéticas.