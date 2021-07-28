¿Qué es la seguridad de red?

Si bien las siguientes herramientas no son estrictamente herramientas de seguridad de red, los administradores de red a menudo las utilizan para proteger áreas y activos en una red.

Prevención de pérdida de datos (DLP)

La prevención de pérdida de datos se refiere a las estrategias y herramientas de seguridad de la información que garantizan que los datos sensibles no sean robados ni filtrados accidentalmente. La DLP incluye políticas de seguridad de datos y tecnología específica que rastrea los flujos de datos, cifra la información confidencial y emite alertas cuando se detecta una actividad sospechosa.

Seguridad de endpoint

Las soluciones de seguridad endpoint protegen cualquier dispositivo que se conectan a una red, como computadoras portátiles y de escritorio, servidores, dispositivos móviles o dispositivos IoT, contra hackers que intentan usarlos para colarse en la red. El software antivirus puede detectar y destruir troyanos, spyware y otro software malicioso en un dispositivo antes de que se propague al resto de la red.

Las soluciones de detección y respuesta de endpoints son herramientas más avanzadas que monitorean el comportamiento de los endpoints y responden automáticamente a los eventos de seguridad. El software de gestión unificada endpoint permite a las empresas supervisar, gestionar y proteger todos los dispositivos de los usuarios finales desde una sola consola.

Seguridad sitio web

Las soluciones de seguridad web, como las puertas de enlace web seguras, bloquean el tráfico malicioso de Internet y evitan que los usuarios se conecten a sitios web y aplicaciones sospechosos.

Segmentación de la red

La segmentación de red es una forma de dividir grandes redes en subredes más pequeñas, ya sea físicamente o a través de software. La segmentación de la red puede limitar la propagación de ransomware y otro malware al aislar una subred comprometida del resto de la red. La segmentación también puede ayudar a mantener a los usuarios legítimos alejados de los activos a los que no deberían acceder.

Cloud security

Las soluciones de seguridad en la nube protegen los centros de datos, las aplicaciones y otros activos en la nube de los ciberataques. La mayoría de las soluciones de seguridad en la nube son simplemente medidas de seguridad de red estándar, como cortafuegos, NAC y VPN, aplicadas a entornos en la nube. Muchos proveedores de servicios en la nube incorporan controles de seguridad en sus servicios o los ofrecen como complementos.

Análisis del comportamiento de usuarios y entidades (UEBA)

El analytics de comportamiento de usuarios y entidades utiliza analytics de comportamiento y aprendizaje automático para marcar la actividad anormal del usuario y del dispositivo. UEBA puede ayudar a detectar amenazas internas y hackers que tienen cuentas de usuario secuestradas.