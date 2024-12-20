¿Qué es la infraestructura de red?

Para ayudar a garantizar la disponibilidad de la red, la mayoría de las empresas incluyen algún tipo de gestión de infraestructura de red en su planificación. Esto incluye herramientas de monitoreo de red, mantenimiento y administración de redes y soluciones de seguridad que ayudan a optimizar el rendimiento de la red.

Debido a su papel en las operaciones principales, la infraestructura de red se ha convertido en una parte crítica de la transformación digital, y el mercado global de infraestructura de red empresarial es grande y está creciendo. Muchas empresas lo ven como una oportunidad para utilizar tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA) y la computación en la nube.

Con una valoración de casi 60 000 millones de dólares hace solo 2 años, se espera que el mercado global de infraestructura de red crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4.9 % en los próximos 5 años1.