¿Qué es el malware?

Los ataques de malware son inevitables, pero hay medidas que las organizaciones pueden tomar para fortalecer sus defensas. Estos pasos incluyen:

Capacitación en seguridad: muchas infecciones de malware son el resultado de que los usuarios descargan software falso o caen ante estafas de phishing. La capacitación en seguridad puede ayudar a los usuarios a detectar ataques de ingeniería social, sitios web maliciosos y aplicaciones falsas. La capacitación en seguridad también puede educar a los usuarios sobre qué hacer y a quién contactar si sospechan una amenaza de malware.

Políticas de seguridad: solicitar contraseñas seguras, autenticación multifactor y VPN al acceder a activos confidenciales a través de wifi no seguro puede ayudar a limitar el acceso de los hackers a las cuentas de los usuarios. Instaurar un programa regular para la gestión de parches, las evaluaciones de vulnerabilidades y las pruebas de penetración también puede ayudar a detectar vulnerabilidades de software y dispositivos antes de que los delincuentes cibernéticos las exploten. Las políticas para administrar dispositivos BYOD (bring your own device) y prevenir la TI en la sombra pueden ayudar a evitar que los usuarios inconscientemente traigan malware a la red corporativa.

Backups: mantener copias de seguridad actualizadas de datos sensibles y de imágenes del sistema, idealmente en discos duros u otros dispositivos que puedan desconectarse de la red, puede facilitar la recuperación de ataques de malware.



Arquitectura de red de confianza cero: la confianza cero es un enfoque de seguridad de red en el que nunca se confía en los usuarios y siempre se verifican con Verify. En particular, la confianza cero implementa el principio de privilegio mínimo, microsegmentación de red y autenticación adaptativa continua. Esta implementación ayuda a garantizar que ningún usuario o dispositivo pueda acceder a datos o activos confidenciales que no deberían. Si el malware entra en la red, estos controles pueden limitar su movimiento lateral.



Planes de respuesta a incidentes: la creación de planes de respuesta a incidentes para diferentes tipos de malware con anticipación puede ayudar a los equipos de ciberseguridad a erradicar las infecciones de malware más rápidamente.