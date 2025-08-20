¿Qué es MDM (Mobile Device Management)?

Una pregunta común en la web es: ¿Es la administración de dispositivos móviles una pieza de software? La respuesta corta es sí y no. MDM es una solución que utiliza software como componente para aprovisionar dispositivos móviles al tiempo que protege los activos de una organización, como los datos. Las organizaciones practican MDM aplicando software, procesos y políticas de seguridad en dispositivos móviles y para su uso. Más allá de administrar el inventario y el aprovisionamiento de dispositivos, las soluciones MDM protegen las aplicaciones, los datos y el contenido del dispositivo. En este sentido, MDM y la seguridad móvil son similares. Sin embargo, MDM cuenta con un enfoque centrado en el dispositivo, mientras que la seguridad móvil y la gestión unificada de puntos finales han evolucionado hacia una postura centrada en el usuario.

En un programa de MDM, los empleados pueden recibir un dispositivo de trabajo dedicado, como computadoras portátiles o smartphones, o tener un dispositivo personal inscrito de forma remota. Los dispositivos personales reciben acceso basado en roles a datos y e-mail de la empresa, una VPN segura, rastreo por GPS, aplicaciones protegidas con contraseña y otro software MDM para una seguridad de datos óptima.

El software MDM puede luego monitorear los comportamientos y los datos fundamentales para el negocio en los dispositivos inscritos. Y con soluciones MDM más sofisticadas, se pueden analizar mediante machine learning e IA. Estas herramientas garantizan que los dispositivos se mantengan a salvo de malware y otras ciberamenazas. Por ejemplo, una empresa puede asignar una computadora portátil o un smartphone a un miembro del personal o consultor, preprogramado con un perfil de datos, VPN y otros software y aplicaciones necesarios. En este panorama, MDM ofrece el mayor control al empleador. Con las herramientas MDM, las empresas pueden rastrear, monitorear, solucionar problemas e incluso borrar los datos del dispositivo en caso de robo, pérdida o una infracción detectada.

Entonces, ¿qué son las políticas de administración de dispositivos móviles? Las políticas de MDM responden preguntas sobre cómo las organizaciones administrarán los dispositivos móviles y regirán su uso. Para configurar y publicar sus políticas y procesos, las empresas harán preguntas como:

– ¿Los dispositivos necesitan ser protegidos con contraseña?

– ¿Deberían estar desactivadas las cámaras por defecto?

– ¿Es importante la conectividad wifi?



– ¿Qué opciones de personalización proporcionará el dispositivo?

– ¿Ciertos dispositivos deben estar geo-cercados?