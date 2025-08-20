¿Qué es MDM (Mobile Device Management)?

La gestión de dispositivos móviles (MDM) es una metodología y un conjunto de herramientas comprobados que se utilizan para proporcionar a la fuerza laboral herramientas y aplicaciones de productividad móvil mientras se mantienen seguros los datos corporativos.
En los últimos años, los dispositivos móviles se han vuelto omnipresentes para el uso empresarial. Las empresas y su fuerza laboral dependen de dispositivos móviles como smartphones, tablets y computadoras portátiles para una variedad de trabajos. Y dado que trabajar de forma remota se ha vuelto esencial, los dispositivos móviles se han convertido en una parte integral de la mayoría de las organizaciones, herramientas vitales para la productividad y la eficiencia.
Pero debido a que los dispositivos móviles empresariales acceden a datos comerciales fundamentales, pueden amenazar la seguridad si son pirateados, robados o extraviados. Por lo tanto, la importancia de administrar dispositivos móviles ha evolucionado de tal manera que los líderes de TI y seguridad ahora tienen la tarea de aprovisionar, administrar y proteger los dispositivos móviles dentro de sus respectivos entornos corporativos.
Con una plataforma MDM madura, los departamentos de TI y Seguridad pueden administrar todos los dispositivos de una empresa, sin importar su tipo o sistema operativo. Una plataforma MDM eficaz ayuda a mantener todos los dispositivos seguros manteniendo la fuerza de trabajo flexible y productiva.
Una pregunta común en la web es: ¿Es la administración de dispositivos móviles una pieza de software? La respuesta corta es sí y no. MDM es una solución que utiliza software como componente para aprovisionar dispositivos móviles al tiempo que protege los activos de una organización, como los datos. Las organizaciones practican MDM aplicando software, procesos y políticas de seguridad en dispositivos móviles y para su uso. Más allá de administrar el inventario y el aprovisionamiento de dispositivos, las soluciones MDM protegen las aplicaciones, los datos y el contenido del dispositivo. En este sentido, MDM y la seguridad móvil son similares. Sin embargo, MDM cuenta con un enfoque centrado en el dispositivo, mientras que la seguridad móvil y la gestión unificada de puntos finales han evolucionado hacia una postura centrada en el usuario.
En un programa de MDM, los empleados pueden recibir un dispositivo de trabajo dedicado, como computadoras portátiles o smartphones, o tener un dispositivo personal inscrito de forma remota. Los dispositivos personales reciben acceso basado en roles a datos y e-mail de la empresa, una VPN segura, rastreo por GPS, aplicaciones protegidas con contraseña y otro software MDM para una seguridad de datos óptima.
El software MDM puede luego monitorear los comportamientos y los datos fundamentales para el negocio en los dispositivos inscritos. Y con soluciones MDM más sofisticadas, se pueden analizar mediante machine learning e IA. Estas herramientas garantizan que los dispositivos se mantengan a salvo de malware y otras ciberamenazas. Por ejemplo, una empresa puede asignar una computadora portátil o un smartphone a un miembro del personal o consultor, preprogramado con un perfil de datos, VPN y otros software y aplicaciones necesarios. En este panorama, MDM ofrece el mayor control al empleador. Con las herramientas MDM, las empresas pueden rastrear, monitorear, solucionar problemas e incluso borrar los datos del dispositivo en caso de robo, pérdida o una infracción detectada.
Entonces, ¿qué son las políticas de administración de dispositivos móviles? Las políticas de MDM responden preguntas sobre cómo las organizaciones administrarán los dispositivos móviles y regirán su uso. Para configurar y publicar sus políticas y procesos, las empresas harán preguntas como:
– ¿Los dispositivos necesitan ser protegidos con contraseña?
– ¿Deberían estar desactivadas las cámaras por defecto?
– ¿Es importante la conectividad wifi?
– ¿Qué opciones de personalización proporcionará el dispositivo?
– ¿Ciertos dispositivos deben estar geo-cercados?
Cada dispositivo inscrito o emitido por una empresa puede configurarse para incluir seguimiento por GPS y otros programas. Los programas permiten a los profesionales de TI de una empresa monitorear, actualizar y solucionar problemas del dispositivo en tiempo real. También pueden detectar y reportar dispositivos de alto riesgo o que no cumplen con las normas e incluso bloquear o borrar de forma remota un dispositivo si se pierde o es robado.
Los departamentos de TI adquieren, implementan, administran y brindan soporte a los dispositivos móviles para su fuerza de trabajo, como la solución de problemas de funcionalidad del dispositivo. Aseguran que cada dispositivo viene con los sistemas operativos y aplicaciones necesarios para sus usuarios, incluidas aplicaciones para productividad, seguridad y protección de datos, copia de seguridad y restauración.
La seguridad de las aplicaciones puede implicar el empaquetado de aplicaciones, en el que un administrador de TI aplica funciones de seguridad o administración a una aplicación. Luego, esa aplicación se vuelve a implementar como un programa en contenedores. Estas funciones de seguridad pueden determinar si se requiere autenticación de usuario para abrir una aplicación, si los datos de la aplicación se pueden copiar, pegar o almacenar en el dispositivo y si el usuario puede compartir un archivo.
La gestión móvil segura requiere una fuerte gestión de identidad y acceso (IAM). IAM permite que una empresa administre las identidades de usuario asociadas con un dispositivo. El acceso de cada usuario dentro de una organización se puede regular por completo, utilizando funciones como el inicio de sesión único (SSO), la autenticación multifactorial y el acceso basado en roles.
La seguridad de los puntos finales abarca todos los dispositivos que acceden a una red corporativa, incluidos los dispositivos portátiles, los sensores de Internet de las cosas (IoT) y los dispositivos móviles no tradicionales. La seguridad de endpoint puede incluir herramientas de seguridad de la red estándar como softwares antivirus y control de acceso a la red y respuesta a incidente, filtrado de URL y seguridad en la nube.
Traiga su propio dispositivo
Traiga tu propio dispositivo (BYOD) significa que los empleados utilizan sus dispositivos móviles personales para trabajar en lugar de los dispositivos proporcionados por la empresa. Aplicar seguridad empresarial a un dispositivo móvil personal es más desafiante que proporcionar esos dispositivos móviles. Pero BYOD es popular, especialmente entre los trabajadores más jóvenes. Las organizaciones hacen este compromiso para aumentar la satisfacción y la productividad de los empleados. BYOD también puede hacer que la fuerza de trabajo móvil sea más asequible porque elimina la necesidad de comprar hardware adicional.
Gestión de movilidad empresarial
Gestión de la movilidad empresarial (EMM) describe una forma más amplia de gestión de dispositivos móviles. Más allá del dispositivo en sí, su usuario y sus datos, EMM abarca la administración de aplicaciones y terminales y BYOD. Las soluciones EMM son altamente escalables, y con las nuevas funciones de seguridad impulsadas por análisis de IA, estas soluciones pueden ofrecer en tiempo real información y alertas sobre miles de comportamientos y actividades que provienen de múltiples fuentes a la vez.
Gestión unificada de puntos finales
La gestión unificada de terminales (UEM) representa la integración y evolución de MDM y EMM. Soluciona más desafíos asociados con la seguridad de IoT, desktop u otros dispositivos móviles. Las soluciones UEM pueden ayudar a las empresas a proteger y controlar todo el entorno de TI y sus puntos finales, como teléfonos inteligentes, tablets, computadoras portátiles y desktops. Las soluciones UEM también pueden ayudar a proteger los datos personales, las aplicaciones, el contenido y los datos empresariales de sus usuarios. Con un sistema UEM ágil, las empresas pueden elegir soluciones escalables según las necesidades, ya sea que cubran un solo sistema operativo o varios dispositivos en diferentes plataformas como Apple iOS iPhone, Android, Microsoft Windows, macOS y Chrome OS. Las soluciones UEM maduras están impulsadas por el machine learning y la IA, que pueden ayudar al departamento de TI de una empresa a tomar decisiones de seguridad rápidas basadas en datos y análisis en tiempo real.
Ya sea un modelo basado en la nube o local, una solución MDM debería permitir que una organización vea los puntos finales, los usuarios finales y todo lo demás. Una buena solución de software de gestión de dispositivos móviles:
Aquí hay tres mejores prácticas a considerar al elegir una solución MDM:
Asegúrese de que la herramienta de informes e inventario consolide todos los dispositivos registrados y la información asociada en informes fáciles de seguir. Las actualizaciones diarias deben generarse automáticamente sin entrada manual.
Más allá de las ventajas de la accesibilidad instantánea que ofrece la MDM en la nube, no debería haber hardware que comprar, instalar o mantener, ni tarifas asociadas. La plataforma debe actualizarse automáticamente con nuevas funciones a disposición de la empresa.
La capacidad de buscar toda ycualquier cosa es fundamental para una solución basada en la nube. Una organización debería poder acceder fácilmente a sus dispositivos, integraciones, informes, aplicaciones y documentos seguros.
Obtenga visibilidad, capacidad de administración y seguridad completas para ejecutar iOS, macOS, Android y Windows. Y aproveche la inscripción de dispositivos inalámbricas (OTA) sin interrupciones para una implementación fácil y rápida.
Ya sea que admita un solo tipo de sistema operativo o tenga una variedad mixta de dispositivos, la seguridad móvil de IBM ofrece la solución más segura, productiva e intuitiva del mercado. IBM aprovecha el poder de la tecnología de inteligencia artificial para ayudarlo a tomar decisiones más rápidas y mejor informadas.
IBM Security MaaS360 with Watson™, que se basa en la IA y en la analítica y se integra con su infraestructura de TI actual, simplifica y acelera el soporte de entornos móviles y de puntos finales diferentes y complejos. Simplifique la gestión y la seguridad de los smartphones, tablets, computadoras portátiles, dispositivos portátiles y de IoT
Combine la gestión de usuarios, aplicaciones y contenidos con una seguridad de datos sólida para simplificar la gestión del entorno de los dispositivos. Logre un equilibrio entre la productividad de los usuarios y la seguridad móvil con una solución de EMM.
Cuando un empleado puede usar su dispositivo personal, usted lo empodera para hacer su mejor trabajo dentro y fuera de la oficina. Los programas BYOD pueden tener el beneficio adicional de ahorrar el presupuesto de la empresa desplazando los costos de hardware al usuario. Pero los empleados deben saber que está protegiendo su uso personal y su privacidad. Proteja su fuerza de trabajo remota con IBM.
La gestión de accesos e identidades es esencial para proteger el entorno híbrido multinube de la empresa. Conecte de forma segura a todos los usuarios al nivel adecuado de acceso con las soluciones de gestión de acceso e identidad de IBM.