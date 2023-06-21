¿Qué es el cifrado homomórfico?

Análisis predictivo encriptado en servicios financieros

Si bien ML ayuda a crear modelos predictivos para condiciones que van desde el fraude de transacciones financieras hasta los resultados de las inversiones, a menudo las regulaciones y políticas impiden que las organizaciones compartan y extraigan datos confidenciales. FHE permite el cálculo de datos cifrados con modelos de ML sin exponer la información.

Privacidad en la atención médica y las ciencias biológicas

A pesar de la eficiencia de la nube en el alojamiento de cargas de trabajo para grandes ensayos clínicos, los riesgos de privacidad y las regulaciones de atención médica a menudo hacen que la transición a la nube sea poco práctica para los hospitales. La FHE puede mejorar la aceptación de los protocolos de intercambio de datos, aumentar el tamaño de las muestras en la investigación clínica y acelerar el aprendizaje de los datos del mundo real.

Búsqueda cifrada en servicios minoristas y de consumo

La tecnología permite el monitoreo a gran escala de cómo los consumidores buscan y acceden a la información, pero los derechos de privacidad dificultan que las organizaciones moneticen esos datos. FHE permite obtener información sobre el comportamiento del consumidor mientras oculta las consultas de los usuarios y protege el derecho del individuo a la privacidad.