¿Qué es la fatiga alerta?

La fatiga alerta es una preocupación creciente en sectores como la atención médica, la ciberseguridad y las finanzas, aunque se extiende a cualquier organización que dependa de una supervisión constante y en tiempo real. Por lo general, ocurre durante largas horas de trabajo y situaciones de alto estrés. Las notificaciones a menudo son generadas por sistemas de monitoreo, herramientas de seguridad y plataformas de soporte de decisiones clínicas.
La fatiga alerta no es solo un desafío organizacional; es un desafío psicológico. Las investigaciones muestran que la sobreestimulación crónica (como las alertas constantes) puede llevar al cerebro a un estado reactivo, lo que dificulta el procesamiento de la información de manera reflexiva.
Cuando los profesionales, como los profesionales de la ciberseguridad o los médicos, están expuestos a señales repetitivas y no urgentes, comienzan a desconectarse.1 Esa desensibilización cognitiva puede ser fatal en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y catastrófica en un centro de operaciones de seguridad (SOC).
Si los problemas de alta prioridad o críticos pasan desapercibidos, pueden retrasar las respuestas y erosionar la confianza en los sistemas de seguridad y gestión de alertas. Ya sean datos de telemetría de monitores de pacientes o inteligencia de amenazas de cortafuegos, demasiado ruido conduce inevitablemente al silencio, con resultados potencialmente desastrosos.
Los riesgos de fatiga de alerta no son teóricos. Se manifiestan en incidentes de seguridad del paciente, violaciones de seguridad, interrupciones operativas y fallas en el cumplimiento normativo. Los profesionales comienzan a desconfiar de los sistemas de alerta debido al gran volumen de alertas que enfrentan, lo que hace que anulen, retrasen o descarten las notificaciones.
En un caso alarmante de atención médica, a un niño se le administró una sobredosis 39 veces mayor de un antibiótico común. El sistema emitió múltiples alertas, pero los médicos abrumados, inundados por alertas constantes mientras estaban de guardia, las anularon. El problema no eran los datos; era fatiga alerta (un subconjunto de fatiga alerta específica de entornos clínicos).
En ciberseguridad, el patrón se repite. Los SOC reciben miles, si no decenas de miles, de alertas diariamente. Esta sobrecarga puede provocar respuestas retrasadas y una mayor vulnerabilidad a las filtraciones de datos.
Los actores maliciosos incluso han aprendido a utilizar la fatiga alerta como arma, lanzando grandes volúmenes de eventos de baja prioridad para distraer a los analistas y ocultar la actividad maliciosa a plena vista, una táctica que a veces se denomina "tormenta de alertas".
Otras industrias no son inmunes. En energía, las alertas de seguridad ignoradas pueden provocar tiempos de inactividad de la red. En finanzas, demasiadas alertas pueden interferir con la respuesta a incidentes . El peligro no se limita a una vertical; es universal dondequiera que la intervención humana en tiempo real sea esencial.
Y ahora, con la inteligencia artificial (IA) jugando un papel central en las operaciones, lo que está en juego es aún mayor. La fatiga alerta amenaza la integridad de estos sistemas al alimentarlos con datos irrelevantes, abrumar los flujos de trabajo de priorización y socavar su capacidad para detectar amenazas reales en entornos de gran volumen.
Si no se controla, la fatiga de alerta puede tener impactos graves, que incluyen:
Las causas de la fatiga alerta abarcan el diseño de la infraestructura, la fragmentación de herramientas, las limitaciones cognitivas y los procesos de flujo de trabajo ineficientes. Los controladores comunes de la fatiga alerta incluyen:
Los volúmenes masivos de datos de telemetría, a menudo duplicados o insignificantes, abruman a los responsables de la toma de decisiones. Sin la filtración y el contexto adecuados, los equipos se ahogan en datos en lugar de extraer insights procesables.
Los SOC, los hospitales y las empresas suelen utilizar herramientas de seguridad superpuestas, lo que genera alertas redundantes. Sin un sistema unificado de gestión de alertas, esta falta de integración puede causar trabajo redundante, confusión e ineficiencia en el manejo de alertas críticas.
Cuando las herramientas de seguridad no identifican la causa principal de una alerta, es posible que se generen varias alertas para el mismo evento subyacente. Luego, los equipos investigan cada alerta individualmente, sin saber que están vinculados. Esto puede inflar el número de falsos positivos y provocar la fatiga de alerta.
Cuando los equipos carecen de herramientas de automatización o priorización, pueden verse reducidos a medida que revisan manualmente las alertas. Este tedioso proceso ralentiza los tiempos de respuesta e introduce una mayor probabilidad de error humano.
Los equipos tienen dificultades cuando los problemas críticos y el ruido de baja prioridad parecen idénticos, lo que oscurece las amenazas reales. Clasificar erróneamente la gravedad de una alerta puede dificultar que el personal de respuesta asigne su atención de manera efectiva.
Los umbrales de alerta predeterminados rara vez reflejan el riesgo real, lo que inunda innecesariamente los paneles de control con alertas de poco valor. Los umbrales mal ajustados también pueden no distinguir entre fluctuaciones normales y amenazas reales, lo que provoca fatiga alerta.
Comprender los diferentes tipos de alertas y cómo aumentan sus riesgos asociados puede ayudar a optimizar y priorizar la respuesta.
Registros y métricas rutinarios que no requieren acción inmediata. Si bien son útiles para las auditorías, las alertas informativas excesivas pueden saturar los paneles y oscurecer las señales importantes.
Eventos no amenazantes que activan alertas, lo que contribuye en gran medida a la fatiga. Las falsas alarmas frecuentes socavan la confianza en los sistemas de alerta, lo que hace que los usuarios ignoren incluso las advertencias legítimas.
Señala los posibles problemas que requieren supervisión, pero no una intervención inmediata. Una gestión eficaz requiere un contexto para determinar cuándo es necesario escalar un problema.
Señales de alta prioridad enterradas e ignoradas debido a la desensibilización. Las alertas perdidas representan riesgos operativos significativos, lo que puede conducir a resultados graves.
Exigir atención inmediata, indicando posibles filtraciones de datos, preocupaciones sobre la seguridad del paciente o amenazas activas como malware. La identificación y acción rápidas son críticas para mitigar riesgos importantes.
La forma en que se generan y manejan las alertas también juega un papel clave en la forma en que las organizaciones tienen Experiencia de fatiga.
A medida que las organizaciones intentan reducir la fatiga alerta, es importante comprender las diferentes demandas que las alertas manuales y automatizadas imponen a los equipos.
Las alertas manuales dependen del juicio humano y son útiles en situaciones ambiguas o de alto riesgo, pero son más lentas y propensas a errores bajo presión. Las alertas automatizadas, impulsadas por lógica basada en reglas o machine learning, permiten una detección más rápida y escalable, pero pueden perder contexto importante o generar falsos positivos.
Las estrategias de alerta más efectivas combinan humanos y máquinas: automatizan la detección rutinaria de amenazas mientras se reserva la revisión manual para los casos que requieren un insight más profundo.
Abordar eficazmente la fatiga alerta requiere un enfoque estratégico, técnico y humano. Las posibles estrategias incluyen:
Anticipe la fatiga de alertas en la etapa de diseño probando herramientas de alerta y flujos de trabajo de automatización en entornos de monitoreo en tiempo real. El diseño proactivo puede ayudar a ajustar los umbrales de alerta, reducir los falsos positivos y prevenir la fatiga alerta antes de que afecte la respuesta.
Adapte los umbrales de alerta a las normas ambientales, reduciendo las alertas irrelevantes. La puntuación basada en el riesgo, un enfoque que clasifica las alertas por impacto potencial y probabilidad, puede ayudar a detectar alertas aplicables en la práctica y suprimir las irrelevantes. Esto ayuda al personal de respuesta a enfocar sus esfuerzos de manera más efectiva.
Los sistemas de clasificación de alertas impulsados por IA utilizan procesamiento de lenguaje natural (PLN) y la correlación de eventos para manejar grandes volúmenes de alertas, lo que puede mejorar la eficiencia y optimizar el enfoque. La clasificación basada en machine learning (ML) reduce significativamente el trabajo manual y las tasas de error al identificar patrones, reducir los duplicados y correlacionar las alertas relacionadas para aligerar la carga de trabajo humana.
La automatización inteligente permite que los analistas y médicos se concentren en problemas verdaderamente críticos. Por ejemplo, las alertas se pueden enviar directamente a las plataformas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) para minimizar el cambio de contexto, cuando los usuarios deben alternar entre múltiples sistemas o interfaces para recopilar información.
El monitoreo regular de métricas clave, como el volumen de alertas, el tiempo medio de reparación (MTTR) y las tasas de falsos positivos, puede ayudar a refinar las estrategias de gestión de alertas. Reforzar estos esfuerzos con educación continua y mejores prácticas compartidas puede alinear las expectativas de los equipos clínicos y de seguridad.
Obtenga insights para prepararse y responder a los ciberataques con mayor rapidez y eficacia con IBM X-Force Threat Intelligence Index.
Conozca las amenazas más recientes y fortalezca sus defensas en la nube con el informe de X-Force sobre el escenario de amenazas en la nube.
Acceda a este informe de Gartner para aprender a gestionar el inventario completo de IA, proteger las cargas de trabajo de IA con medidas de seguridad, reducir el riesgo y gestionar el proceso de gobernanza para lograr la confianza en la IA para todos los casos de uso de IA en su organización.
Descubra nuevos insights para seleccionar el proveedor de detección y respuesta gestionadas que mejor se alinee con los objetivos de su organización
Eleve su seguridad con nuestra suite principal de soluciones de detección y respuesta ante amenazas.
Proteja las inversiones existentes y mejórelas con IA, mejore las operaciones de seguridad y proteja la nube híbrida.
Cree un tejido de identidades sólido e independiente del proveedor con una solución de IAM confiable.
Utilice las soluciones de detección y respuesta a amenazas de IBM para fortalecer su seguridad y acelerar la detección de amenazas.