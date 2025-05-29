¿Qué es la fatiga alerta?

La fatiga alerta es un estado de agotamiento mental y operativo causado por un número abrumador de alertas, muchas de las cuales son de baja prioridad, falsos positivos o no son aplicables en la práctica.



La fatiga alerta es una preocupación creciente en sectores como la atención médica, la ciberseguridad y las finanzas, aunque se extiende a cualquier organización que dependa de una supervisión constante y en tiempo real. Por lo general, ocurre durante largas horas de trabajo y situaciones de alto estrés. Las notificaciones a menudo son generadas por sistemas de monitoreo, herramientas de seguridad y plataformas de soporte de decisiones clínicas.

La fatiga alerta no es solo un desafío organizacional; es un desafío psicológico. Las investigaciones muestran que la sobreestimulación crónica (como las alertas constantes) puede llevar al cerebro a un estado reactivo, lo que dificulta el procesamiento de la información de manera reflexiva.

Cuando los profesionales, como los profesionales de la ciberseguridad o los médicos, están expuestos a señales repetitivas y no urgentes, comienzan a desconectarse.1 Esa desensibilización cognitiva puede ser fatal en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y catastrófica en un centro de operaciones de seguridad (SOC).

Si los problemas de alta prioridad o críticos pasan desapercibidos, pueden retrasar las respuestas y erosionar la confianza en los sistemas de seguridad y gestión de alertas. Ya sean datos de telemetría de monitores de pacientes o inteligencia de amenazas de cortafuegos, demasiado ruido conduce inevitablemente al silencio, con resultados potencialmente desastrosos.