El tiempo medio de reparación (MTTR) se calcula tomando el tiempo total de reparación resultante de una falla particular y dividiéndolo entre el número total de reparaciones realizadas durante un período específico. La fórmula de MTTR es:

MTTR = Tiempo total invertido en reparaciones / Cantidad de reparaciones

Para obtener una medición precisa del MTTR, es importante realizar un seguimiento de la cantidad de tiempo que lleva detectar la falla, el tiempo dedicado a diagnosticar el problema y el tiempo que lleva repararlo. Esto puede ayudar a las organizaciones a identificar áreas en las que necesitan mejorar sus procesos y reducir el tiempo que lleva reparar equipos o sistemas, lo que en última instancia aumenta su disponibilidad y fiabilidad.

Digamos que la línea de manufactura de una compañía experimentó fallas mecánicas que se derivaron en tres horas de reparación antes de que se resolviera el problema. Durante el mismo mes, se realizaron un total de dos reparaciones al equipo debido a diversos problemas.

Para calcular el MTTR de la línea de fabricación durante ese mes utilizaríamos la fórmula:

MTTR significa "tiempo total invertido en reparaciones" dividido entre "cantidad de reparaciones".

MTTR = 3 horas / 2 reparaciones

MTTR = 1.5 horas

Entonces, el MTTR de ese mes para la línea de fabricación sería de 3 horas. Al realizar un seguimiento del MTTR en las operaciones normales, la empresa puede identificar tendencias, mejorar sus procesos de reparación y reducir el tiempo de inactividad, mejorando en última instancia sus resultados.