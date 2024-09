Sund & Bælt (enlace externo a ibm.com) se creó en 1991 como sociedad anónima para la construcción del Enlace Fijo del Great Belt Fixed Link, un puente y túnel de 11 millas que constituye el mayor proyecto de construcción de la historia de Dinamarca. Con sede central en Copenhague, Dinamarca, la empresa ahora desarrolla y opera una variedad de puentes, túneles y carreteras. Sund & Bælt Holding A/S también se encarga de la gestión general de sus filiales A/S Storebælt, A/S Øresund, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S, A/S Femern Landanlæg y Femern A/S.