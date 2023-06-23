¿Qué es SIEM?

La gestión de eventos e información de seguridad, o SIEM, es una solución de seguridad que ayuda a las organizaciones a reconocer y abordar posibles amenazas y vulnerabilidades de seguridad antes de tener la oportunidad de interrumpir las operaciones comerciales.
Los sistemas SIEM ayudan a los equipos de seguridad empresarial a detectar anomalías de comportamiento de los usuarios y utilizan inteligencia artificial (IA) para automatizar muchos de los procesos manuales asociados con la detección de amenazas y la respuesta ante incidentes.
Las plataformas SIEM originales eran herramientas de gestión de registros. Combinaron funciones de gestión de información de seguridad (SIM) y gestión de eventos de seguridad (SEM). Estas plataformas permitieron el monitoreo y análisis en tiempo real de eventos relacionados con la seguridad.
Además, facilitaron el seguimiento y registro de datos de seguridad con fines de cumplimiento o auditoría. Gartner acuñó el término SIEM para la combinación de tecnologías SIM y SEM en 2005.
A lo largo de los años, el software SIEM ha evolucionado para incorporar el analytics de comportamiento de usuarios y entidades (UEBA), así como otras capacidades avanzadas de analytics de seguridad, IA y aprendizaje automático para identificar comportamientos anómalos e indicadores de amenazas avanzadas. Hoy, SIEM se ha convertido en un elemento básico en los centros de operaciones de seguridad (SOC) modernos para casos de uso de monitoreo de seguridad y gestión de cumplimiento.
En el nivel más básico, todas las soluciones SIEM realizan algún nivel de agregación, consolidación y clasificación de datos para identificar amenazas y cumplir con los requisitos de cumplimiento de datos. Aunque algunas soluciones varían en capacidad, la mayoría ofrecen el mismo conjunto de funciones básicas:
SIEM captura datos de eventos de una amplia gama de fuentes en toda la red de una organización. Los registros y datos de flujo de usuarios, aplicaciones, activos, entornos de nube y redes se recopilan, almacenan y analizan en tiempo real, lo que brinda a los equipos de TI y seguridad la capacidad de administrar automáticamente el registro de eventos y los datos de flujo de red de su red en una ubicación centralizada.
Algunas soluciones SIEM también se integran con fuentes de inteligencia de amenazas de terceros para correlacionar sus datos de seguridad internos con firmas y perfiles de amenazas previamente reconocidos. La integración con fuentes de amenazas en tiempo real permite a los equipos bloquear o detectar nuevos tipos de firmas de ataques.
La correlación de eventos es una parte esencial de cualquier solución SIEM. Al utilizar análisis avanzados para identificar y comprender patrones de datos complejos, la correlación de eventos proporciona información para localizar y mitigar rápidamente las posibles amenazas a la seguridad empresarial. Las soluciones SIEM mejoran significativamente el tiempo medio de detección (MTTD) y el tiempo medio de respuesta (MTTR) para los equipos de seguridad de TI al descargar los flujos de trabajo manuales asociados con el análisis en profundidad de los eventos de seguridad.
Debido a que permiten la gestión centralizada de la infraestructura local y basada en la nube, las soluciones SIEM pueden identificar todas las entidades del entorno de TI. Esto permite que la tecnología SIEM monitoree los incidentes de seguridad en todos los usuarios, dispositivos y aplicaciones conectados mientras clasifica el comportamiento anormal a medida que se detecta en la red. Usando reglas de correlación predefinidas personalizables, los administradores pueden ser alertados de inmediato y tomar las medidas adecuadas para mitigarlo antes de que se materialice en problemas de seguridad más importantes.
Las soluciones SIEM son una opción popular para las organizaciones sujetas a diferentes formas de conformidad regultatoria. Debido a la recopilación y el análisis de datos automatizados que proporciona, SIEM es una herramienta valiosa para recopilar y verificar datos de conformidad en toda la infraestructura empresarial. Las soluciones SIEM pueden generar informes de conformidad en tiempo real para PCI-DSS, GDPR, HIPPA, SOX y otros estándares de conformidad, lo que reduce la carga de la gestión de la seguridad y detecta posibles brechas de manera temprana para que puedan tratarse. Muchas de las soluciones SIEM vienen con complementos prediseñados y listos para usar que pueden generar informes automatizados diseñados para cumplir con los requisitos de conformidad.
Independientemente de cuán grande o pequeña sea una organización, es esencial tomar medidas proactivas para monitorear y mitigar los riesgos de seguridad de TI. Las soluciones SIEM benefician a las compañías de varias maneras y se han convertido en un componente importante en la optimización de los flujos de trabajo de seguridad.
Las soluciones SIEM permiten realizar auditorías e informes de cumplimiento centralizados en toda la infraestructura empresarial. La automatización avanzada agiliza la recopilación y el análisis de registros del sistema y eventos de seguridad para reducir el uso de recursos internos al tiempo que cumple con los estándares estrictos de informes de cumplimiento.
Las soluciones SIEM de última generación de hoy se integran con potentes sistemas de orquestación de seguridad, automatización y respuesta (SOAR), lo que ahorra tiempo y recursos para los equipos de TI a medida que gestionan la seguridad empresarial.
Mediante el uso del aprendizaje automático profundo que aprende automáticamente del comportamiento de la red, estas soluciones pueden manejar protocolos complejos de identificación de amenazas y respuesta a incidentes en menos tiempo que los equipos físicos.
Debido a la visibilidad mejorada de los entornos de TI que proporciona, SIEM puede ser un controlador esencial para mejorar la eficiencia interdepartamental.
Un panel central proporciona una vista unificada de los datos, alertas y notificaciones del sistema, lo que permite a los equipos comunicarse y colaborar de manera eficiente al responder a amenazas e incidentes de seguridad.
Teniendo en cuenta la rapidez con la que cambia el escenario de la ciberseguridad, las organizaciones deben confiar en soluciones que puedan detectar y responder a amenazas de seguridad conocidas y desconocidas.
Mediante el uso de fuentes de inteligencia de amenazas integradas y tecnología de IA, las soluciones SIEM pueden ayudar a los equipos de seguridad a responder de manera más eficaz a una amplia gama de ciberataques, entre ellos:
Amenazas internas: vulnerabilidades de seguridad o ataques que se originan en personas con acceso autorizado a las redes y recursos digitales de la empresa.
Phishing: mensajes que parecen ser enviados por un remitente confiable, a menudo utilizados para robar datos de usuarios, credenciales de inicio de sesión, información financiera u otra información comercial confidencial.
Ransomware: malware que bloquea los datos o dispositivos de una víctima y amenaza con mantenerlos bloqueados, a menos que la víctima pague un rescate al atacante.
Ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS): ataques que bombardean redes y sistemas con niveles inmanejables de tráfico desde una red distribuida de dispositivos secuestrados (botnet), degradando el rendimiento de sitios web y servidores hasta que quedan inutilizables.
Exfiltración de datos: robo de datos de una computadora u otro dispositivo, realizado de forma manual o automática mediante el uso de malware.
Las soluciones SIEM son ideales para realizar investigaciones forenses informáticas una vez que ocurre un incidente de seguridad. Las soluciones SIEM permiten a las organizaciones recopilar y analizar de manera eficiente los datos de registro de todos sus recursos digitales en un solo lugar.
Esto les da la capacidad de recrear incidentes pasados o analizar otros nuevos para investigar actividades sospechosas e implementar procesos de seguridad más efectivos.
La auditoría y la presentación de informes de cumplimiento son una tarea necesaria y desafiante para muchas organizaciones. Las soluciones SIEM reducen drásticamente el gasto de recursos necesario para gestionar este proceso, ya que proporcionan auditorías en tiempo real e informes a petición sobre el cumplimiento de la normativa siempre que sea necesario.
Con el aumento de la popularidad de la fuerza laboral remota, las aplicaciones SaaS y las políticas de BYOD (bring your own device), las organizaciones necesitan el nivel de visibilidad adecuado para mitigar los riesgos de red desde fuera del perímetro de la red tradicional.
Las soluciones SIEM rastrean toda la actividad de la red en todos los usuarios, dispositivos y aplicaciones, mejorando significativamente la transparencia en toda la infraestructura y detectando amenazas independientemente de dónde se acceda a los recursos y servicios digitales.
Antes o después de haber invertido en su nueva solución, estas son algunas de las mejores prácticas de implementación de SIEM que debe seguir:
La IA será cada vez más importante en el futuro de SIEM, ya que las capacidades cognitivas mejoran la capacidad de toma de decisiones del sistema. También permitirá que los sistemas se adapten y crezcan a medida que aumenta el número de terminales. A medida que IoT, la nube, los dispositivos móviles y otras tecnologías aumentan la cantidad de datos que debe consumir una herramienta SIEM, la IA ofrece el potencial para una solución que admita más tipos de datos y una comprensión compleja del panorama de amenazas a medida que evoluciona.
Con demasiada frecuencia, una colección descoordinada de herramientas de gestión de amenazas creadas a lo largo del tiempo no logra ofrecer una visión integral que proporcione operaciones seguras. Un enfoque de gestión de amenazas unificada e inteligente puede ayudarlo a detectar amenazas avanzadas, responder rápidamente con precisión y recuperarse de las interrupciones.
Simplifique y optimice la administración de aplicaciones y las operaciones de tecnología con insight generativo basado en IA.
Los servicios de ciberseguridad de IBM ofrecen asesoría, integración y seguridad gestionada, junto con capacidades ofensivas y defensivas. Combinamos un equipo global de expertos con tecnología propia y de socios para crear conjuntamente programas de seguridad personalizados que gestionen el riesgo.