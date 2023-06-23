¿Qué es SIEM?

La gestión de eventos e información de seguridad, o SIEM, es una solución de seguridad que ayuda a las organizaciones a reconocer y abordar posibles amenazas y vulnerabilidades de seguridad antes de tener la oportunidad de interrumpir las operaciones comerciales.

Los sistemas SIEM ayudan a los equipos de seguridad empresarial a detectar anomalías de comportamiento de los usuarios y utilizan inteligencia artificial (IA) para automatizar muchos de los procesos manuales asociados con la detección de amenazas y la respuesta ante incidentes.