¿Qué es un actor de amenazas?

Los actores de amenazas suelen dirigirse a grandes organizaciones; debido a que tienen más dinero y datos más confidenciales, ofrecen el mayor beneficio potencial.

Sin embargo, en los últimos años, las pequeñas y medianas empresas (pymes) también se han convertido en objetivos frecuentes para los atacantes debido a sus sistemas de seguridad relativamente débiles. De hecho, el FBI citó recientemente su preocupación por las crecientes tasas de delitos cibernéticos cometidos contra las pequeñas empresas, compartiendo que solo en 2021, las pequeñas empresas perdieron 6.9 mil millones de dólares a causa de ciberataques, un aumento del 64 % con respecto al año anterior (enlace externo a ibm.com).

Del mismo modo, los actores de amenazas atacan cada vez más a personas y hogares por sumas más pequeñas. Por ejemplo, pueden irrumpir en redes domésticas y sistemas informáticos para robar información de identidad personal, contraseñas y otros datos potencialmente valiosos y confidenciales. De hecho, las estimaciones actuales sugieren que uno de cada tres hogares estadounidenses con computadoras están infectados con malware (enlace externo a ibm.com).

Los actores de amenazas no discriminan. Aunque tienden a buscar los objetivos más gratificantes o significativos, también aprovecharán cualquier debilidad de ciberseguridad, sin importar dónde lo encuentren, haciendo que el panorama de amenazas sea cada vez más costoso y complejo.