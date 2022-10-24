¿Qué es bring your own device (BYOD)?

Los programas BYOD plantean problemas de seguridad de los dispositivos que los departamentos de TI no suelen encontrar, o encuentran en menor grado, con los dispositivos proporcionados por la empresa. Las vulnerabilidades de hardware o sistema en los dispositivos de los empleados podrían ampliar la superficie de ataque de la empresa, otorgando a los hackers nuevas formas de vulnerar la red de la empresa y acceder a datos confidenciales. Los empleados pueden tener comportamientos más riesgosos de navegación, correo electrónico o mensajería en dispositivos personales de los que se atreverían con un dispositivo proporcionado por la empresa. El malware que infecta la computadora de un empleado debido al uso personal podría extenderse fácilmente a la red corporativa.

Con los dispositivos proporcionados por la empresa, TI puede evitar estos problemas y otros similares monitoreando y gestionando directamente los ajustes, configuraciones, software de aplicación y permisos de los dispositivos. Pero es improbable que los equipos de seguridad informática tengan el mismo control sobre los dispositivos personales de los empleados, y estos probablemente se irritarían ante ese nivel de control. Con el tiempo, las empresas recurrieron a una variedad de otras tecnologías para mitigar los riesgos de seguridad de BYOD.

Escritorios virtuales

Los escritorios virtuales, también conocidos como infraestructura de escritorio virtual (VDI) o escritorio como servicio (DaaS), son instancias informáticas de escritorio totalmente aprovisionadas que se ejecutan en máquinas virtuales alojadas en servidores remotos. Los empleados acceden a estos escritorios y esencialmente los ejecutan de forma remota desde sus dispositivos personales, generalmente a través de una conexión cifrada o VPN.

Con un escritorio virtual, todo sucede en el otro extremo de la conexión (no se instalan aplicaciones en el dispositivo personal y no se procesan ni almacenan datos de la empresa en el dispositivo personal), lo que elimina eficazmente la mayoría de los problemas de seguridad relacionados con los dispositivos personales. Pero los escritorios virtuales pueden ser costosos de implementar y gestionar; debido a que dependen de una conexión a internet, no hay forma de que los empleados trabajen sin conexión.

El software como servicio (SaaS) basado en la nube puede proporcionar un beneficio de seguridad similar con menos gastos generales de administración, pero también con un control ligeramente menor sobre el comportamiento del usuario final.

Soluciones de gestión de dispositivos

Antes de BYOD, las organizaciones gestionaban los dispositivos móviles proporcionados por la empresa mediante el software de gestión de dispositivos móviles (MDM). Las herramientas MDM brindan a los administradores un control total sobre los dispositivos: pueden aplicar políticas de cifrado de datos e inicio de sesión, instalar aplicaciones empresariales, enviar actualizaciones de aplicaciones, rastrear la ubicación del dispositivo y bloquear o borrar un dispositivo si se pierde, se lo roban o se ve comprometido de alguna manera.

La MDM era una solución de gestión móvil aceptable hasta que los empleados comenzaron a usar sus propios teléfonos inteligentes en el trabajo y rápidamente se molestaron ante la idea de otorgar a los equipos de TI este nivel de control sobre sus dispositivos, aplicaciones y datos personales. Desde entonces, surgieron nuevas soluciones de gestión de dispositivos a medida que los usuarios de dispositivos personales y los estilos de trabajo de los empleados cambiaron:

Gestión de aplicaciones móviles (MAM): en lugar de controlar el dispositivo en sí, la MAM se centra en la gestión de aplicaciones, lo que otorga a los administradores de TI el control solo sobre las aplicaciones y los datos corporativos. A menudo, la MAM logra esto a través de la contenedorización, la creación de enclaves seguros para datos y aplicaciones comerciales en dispositivos personales. La contenedorización proporciona al departamento de TI un control completo sobre las aplicaciones, los datos y la funcionalidad del dispositivo dentro del contenedor, pero no puede tocar ni ver los datos personales del empleado ni la actividad del dispositivo más allá del contenedor.

Gestión de la movilidad empresarial (EMM): a medida que la participación en BYOD crecía y se extendía más allá de los teléfonos inteligentes a las tabletas, y del SO Blackberry y Apple iOS a Android, la MAM tuvo dificultades para mantenerse al día con todos los nuevos dispositivos propiedad de los empleados que se introducían en las redes corporativas. Las herramientas de gestión de la movilidad empresarial (EMM) pronto surgieron para resolver este problema. Las herramientas de EMM combinan la funcionalidad de MDM, MAM y gestión de identidad y acceso (IAM), proporcionando a los departamentos de TI una vista de plataforma única y un solo panel de todos los dispositivos celulares personales y de propiedad de la empresa en toda la red.

Gestión unificada endpoint (UEM) El único inconveniente de la EMM era que no podía gestionar computadoras Microsoft Windows, Apple MacOS y Google Chromebook, lo cual es un problema, ya que BYOD necesitaba expandirse para incluir a empleados y terceros que trabajan de forma remota con sus propias PC. Las plataformas UEM surgieron para cerrar esta brecha, reuniendo la gestión de dispositivos móviles, portátiles y de escritorio en una única plataforma. Con la UEM, los departamentos de TI pueden gestionar herramientas, políticas y flujos de trabajo de seguridad de TI para todo tipo de dispositivos, ejecutando cualquier sistema operativo, independientemente de dónde se conecten.