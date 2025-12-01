La guía de ciberseguridad 2025

Explore todas las facetas de la ciberseguridad, desde los principios básicos hasta las herramientas de vanguardia y las amenazas en desarrollo.  

Editores

Matthew Kosinski

Staff Editor

IBM Think

Bryan Clark

Senior Technology Advocate

Mark Scapicchio

Editor, Topics & Insights

IBM Think

Le damos la bienvenida a la Guía de ciberseguridad 2025, su fuente integral y curada de documentos explicativos, tutoriales, episodios de podcasts y otros recursos sobre ciberseguridad.  

La ciberseguridad se refiere a cualquier tecnología, práctica y política para prevenir los ataques cibernéticos o mitigar su impacto. El campo abarca una amplia gama de funciones, desde protecciones básicas con contraseña e higiene de seguridad hasta sofisticadas pruebas ofensivas y herramientas impulsadas por IA.  

El objetivo final de la ciberseguridad es proteger los sistemas informáticos, las aplicaciones, los dispositivos, los datos, los activos financieros y las personas contra actores maliciosos y las tácticas y tecnologías en constante evolución que emplean.

Boletín de la industria

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Ya está suscrito.

Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Empezar

Introducción

Revise los temas clave de la ciberseguridad, así como las últimas tendencias y desafíos, las amenazas más comunes de la actualidad, algunos mitos persistentes y algunas mejores prácticas fundamentales.
Aprenda más
Ataques cibernéticos

Los ataques cibernéticos, incluidos el phishing, el malware y las amenazas de usuarios internos, son esfuerzos para deshabilitar sistemas, comprometer datos o robar dinero o activos a través del acceso no autorizado a sistemas digitales. Según una estimación, la ciberdelincuencia le costará a la economía mundial 10.5 billones de dólares al año para 2025.
Aprenda más
Seguridad de datos

El objetivo de la seguridad de los datos es proteger la información digital en todas partes (en plataformas en la nube, sistemas on premises, dispositivos móviles y aplicaciones de terceros) contra la corrupción, el robo o el acceso no autorizado, al tiempo que permite su uso eficiente y eficaz.
Aprenda más
Gestión de identidad y acceso (IAM)

La IAM se centra en el aprovisionamiento y la protección de identidades digitales y permisos de acceso de usuarios en un sistema de TI. Las herramientas y las mejores prácticas de IAM tienen como objetivo garantizar que solo las personas adecuadas puedan acceder a los recursos correctos, por las razones correctas y en el momento correcto.
Aprenda más
Seguridad en la nube

Ya sea que una organización opere en un entorno de nube pública, privada o híbrida, las soluciones de seguridad de la nube y las mejores prácticas son críticas para tratar las amenazas internas y externas de la seguridad del negocio, y una necesidad para mantener la continuidad de negocio.
Aprenda más
Seguridad de endpoint

Como línea de defensa crítica de ciberseguridad de una red, la seguridad endpoint protege a los usuarios finales y los dispositivos endpoint, como las computadoras de escritorio y portátiles, los dispositivos móviles y los servidores.
Aprenda más
Seguridad de la infraestructura

La seguridad de la infraestructura tiene un alcance más amplio, ya que protege todos los sistemas y equipamiento de TI esenciales, desde computadoras y dispositivos hasta sistemas de red, equipamiento de centros de datos, tecnología operativa (OT) y recursos en la nube, contra ataques físicos y amenazas cibernéticas.
Aprenda más
Gestión de vulnerabilidades

La gestión de vulnerabilidades es el descubrimiento y corrección continuos de fallas y debilidades de seguridad, como configuraciones erróneas o errores sin parches, que los actores de amenazas pueden explotar para obtener acceso no autorizado a los sistemas o lanzar ataques cibernéticos.
Aprenda más
Seguridad ofensiva

En la seguridad ofensiva, los profesionales de la ciberseguridad utilizan las mismas herramientas y técnicas que los actores de amenazas para probar las defensas de seguridad de una empresa y exponer las vulnerabilidades para que puedan abordarse antes de que se conviertan en armas.
Aprenda más
Seguridad de IA

La seguridad de la inteligencia artificial (IA) es el proceso de utilizar la IA para mejorar la postura de seguridad de una organización. Con los sistemas de IA, las organizaciones pueden automatizar la detección, prevención y corrección de amenazas para combatir mejor los ciberataques y las filtraciones de datos.
Aprenda más
Detección de amenazas y respuesta

La detección de amenazas y respuesta (TDR) aplica métodos de detección avanzados, capacidades de respuesta automatizada y soluciones de seguridad integradas para permitir la detección y mitigación de amenazas cibernéticas en tiempo real.
Aprenda más
Gestión de amenazas

La gestión de amenazas combina información detallada sobre las amenazas cibernéticas y los actores de amenazas con IA y automatización para ayudar a los equipos de seguridad a prevenir los “puntos ciegos” de ciberseguridad y mejorar la detección general de amenazas, así como su prevención, respuesta y recuperación.
Aprenda más
Seguridad gestionada

La seguridad gestionada incluye servicios de seguridad proporcionados por organizaciones de terceros, hasta un centro de operaciones de seguridad (SOC) totalmente subcontratado. La seguridad gestionada permite a las empresas obtener un beneficio de una protección de ciberseguridad de última generación de un experto sin crear sus propios grandes equipos e infraestructura de seguridad.
Aprenda más
Soluciones relacionadas
Soluciones de seguridad empresarial

Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.

 Explore las soluciones de ciberseguridad
Servicios de Ciberseguridad

Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.

         Explore los servicios de ciberseguridad
    Ciberseguridad de la inteligencia artificial (IA)

    Aumente la velocidad, precisión y productividad de los equipos de seguridad con soluciones cibernéticas potenciadas por IA.

         Explorar la ciberseguridad de IA
    Dé el siguiente paso

    Ya sea que necesite una solución de seguridad de datos, gestión de endpoints o gestión de identidad y acceso (IAM), nuestros expertos están listos para trabajar con usted para lograr una postura de seguridad sólida. Transforme su negocio y gestione el riesgo con un líder global del sector en servicios de consultoría de ciberseguridad, en la nube y de seguridad gestionada.

         Explore las soluciones de ciberseguridad Descubrir los servicios de ciberseguridad