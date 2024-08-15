Pero el hacking no siempre tiene propósitos maliciosos. Un consumidor que manipula su teléfono inteligente personal para ejecutar programas personalizados también es, técnicamente hablando, un hacker.

Los piratas informáticos maliciosos crearon una enorme economía de la ciberdelincuencia, en la que los forajidos obtienen beneficios iniciando ataques cibernéticos, extorsionando a las víctimas o vender entre sí programas maliciosos y datos robados. Se prevé que el costo mundial de toda la ciberdelincuencia alcance casi los 24 billones de dólares en 2027.1

Los ataques maliciosos pueden tener consecuencias devastadoras. Las personas enfrentan robo de identidad, robo monetario y más. Las organizaciones pueden sufrir tiempo de inactividad del sistema, fugas de datos y otros daños que conducen a la pérdida de clientes, menores ingresos, reputación dañada y multas u otras sanciones legales. En total, según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM , la filtración de datos promedio le cuesta a una organización USD 4.88 millones.

En el otro extremo del espectro del hacking, la comunidad de la ciberseguridad depende de hackers éticos (hackers con intenciones provechosas y no delictivas) para probar medidas de protección, abordar fallas de seguridad y prevenir ciberamenazas. Estos hackers éticos reciben un buen ingreso ayudando a las empresas a reforzar sus sistemas de seguridad o trabajando con las autoridades para derribar a sus contrapartes maliciosas.