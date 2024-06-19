Luego de crear modelos de referencia, las herramientas de UBA monitorean a los usuarios y comparan su comportamiento con estos modelos. Cuando detectan desviaciones que podrían indicar amenazas potenciales, alertan al equipo de seguridad.

Los UBA pueden detectar anomalías de diferentes maneras, y muchas herramientas de UBA emplean una combinación de métodos de detección.

Algunas herramientas de UBA emplean sistemas basados en reglas en los que los equipos de seguridad definen manualmente las situaciones que deberían activar alertas, como los usuarios que intentan acceder a activos fuera de sus niveles de licencia.

Muchas herramientas de UBA también emplean algoritmos de IA y ML para analizar el comportamiento de los usuarios y detectar anomalías. Con IA y ML, UBA puede detectar desviaciones del comportamiento histórico de un usuario.

Por ejemplo, si un usuario inició sesión en una aplicación solo durante el horario laboral en el pasado y ahora lo hace por las noches y los fines de semana, eso podría indicar una cuenta comprometida.

Las herramientas de UBA también pueden usar IA y ML para comparar a los usuarios con sus pares y detectar anomalías de esa manera.

Por ejemplo, es muy probable que nadie en el departamento de marketing necesite extraer los registros de las tarjetas de crédito de los clientes. Si un usuario de marketing comienza a intentar acceder a esos registros, eso podría indicar un intento de exfiltración de datos.

Además de entrenar algoritmos de IA y ML sobre los comportamientos de los usuarios, las organizaciones pueden usar fuentes de inteligencia de amenazas para enseñar a las herramientas de UBA a detectar indicadores conocidos de actividad maliciosa.

Puntajes de riesgo

Las herramientas UBA no generan alertas cada vez que un usuario hace algo fuera de lo común. Luego de todo, las personas suelen tener razones legítimas para tener un comportamiento "anómalo". Por ejemplo, un usuario podría compartir datos con una parte previamente desconocida porque está trabajando con un nuevo proveedor por primera vez.

En lugar de marcar eventos individuales, muchas herramientas de UBA asignan a cada usuario un puntaje de riesgo. Cada vez que un usuario hace algo inusual, su puntaje de riesgo aumenta. Cuanto más riesgosa sea la anomalía, mayor será el aumento. Cuando el puntaje de riesgo del usuario supera un determinado umbral, la herramienta UBA alerta al equipo de seguridad.

De esta manera, la herramienta UBA no inunda al equipo de seguridad con anomalías menores. Sin embargo, aún detectaría un patrón de anomalías regulares en la actividad de un usuario, lo que es más probable que indique una amenaza cibernética. Una sola anomalía significativa también podría desencadenar una alerta si representa un riesgo suficientemente alto.