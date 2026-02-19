Si está gestionando el acceso en entornos híbridos, es probable que esté luchando con herramientas fragmentadas, procesos manuales y amenazas crecientes de identidades no humanas.

Este informe de IDC MarketScape revela cómo las plataformas de identidad integradas están evolucionando para satisfacer las demandas modernas de IAM, con visibilidad más inteligente, gobernanza adaptativa y detección de amenazas impulsada por IA.

IBM fue nombrada líder por su visión estratégica y ejecución en seguridad de identidad.

Descargue el informe para explorar:

Por qué la complejidad socava la seguridad de la identidad y cómo simplificar sin concesiones

Cómo la automatización está transformando la incorporación, el aprovisionamiento y la aplicación de políticas

Lo que separa a los líderes del mercado de las soluciones puntuales en un ámbito de IAM en rápida evolución

Cómo preparar su estrategia para el futuro sin empezar de cero

Ya sea que esté escalando los derechos de la nube, gestionando identidades de máquinas o modernizando sistemas heredados, este informe ofrece insights aplicables en la práctica para reducir el riesgo, mejorar la eficiencia y crear una base de identidad resiliente.