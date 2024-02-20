¿Qué son las amenazas persistentes avanzadas?

Los grupos de APT a menudo obtienen acceso inicial a su red objetivo a través de la ingeniería social y el phishing focalizado. Gracias a la información recopilada de fuentes internas y externas a una organización, los atacantes APT crearán sofisticados correos electrónicos de phishing focalizado para convencer a los ejecutivos o altos cargos de que hagan clic en un enlace malicioso. Los atacantes también pueden perseguir otros puntos de entrada y superficies de ataque para penetrar en la red. Por ejemplo, pueden lanzar un ataque de día cero contra una vulnerabilidad sin parches en una aplicación web, o incrustar malware en un sitio web público que se sabe que los empleados visitan.