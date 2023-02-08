¿Qué es SOAR (orquestación de seguridad, automatización y respuesta)?

En organizaciones grandes, los centros de operaciones de seguridad (SOC) dependen de numerosas herramientas para rastrear y responder a las amenazas cibernéticas, a menudo manualmente. Esta investigación manual de amenazas da como resultado tiempos de respuesta generales más lentos.

Las plataformas SOAR proporcionan a los SOC una consola central en la que pueden integrar estas herramientas en flujos de trabajo optimizados de respuesta a amenazas así como automatizar tareas repetitivas de bajo nivel en esos flujos de trabajo. Esta consola también permite a los SOC gestionar todas las alertas de seguridad generadas por las herramientas en un lugar central.

Al optimizar la clasificación de alertas y garantizar que las diferentes herramientas de seguridad trabajen juntas, las SOAR ayudan a los SOC a reducir el tiempo medio de detección (MTTD) y el tiempo medio de respuesta (MTTR), con lo que se mejora la postura de seguridad general. Detectar y responder a las amenazas de seguridad más rápido puede reducir el impacto de los ciberataques. Según el último Informe del costo de una filtración de datos de IBM, un ciclo de vida de filtración de datos más corto se asocia con menores costos relacionados. Las filtraciones resueltas en menos de 200 días cuestan a las empresas 1.02 millones de dólares menos en promedio, lo que refleja una diferencia del 23 %.

