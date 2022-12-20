Qué es la gestión de parches?

La gestión de parches es el proceso de aplicar actualizaciones emitidas por el proveedor para cerrar las vulnerabilidades de seguridad y optimizar el rendimiento del software y los dispositivos. A veces se considera que la gestión de parches es parte de la gestión de vulnerabilidades.
En la práctica, la gestión de parches consiste en equilibrar la ciberseguridad con las necesidades operativas de la empresa. Los hackers pueden explotar las vulnerabilidades en el entorno de TI de una empresa para lanzar ciberataques y propagar malware. Los proveedores publican actualizaciones, denominadas "parches" para corregir estas vulnerabilidades. Sin embargo, el proceso de aplicación de parches puede interrumpir los flujos de trabajo y crear tiempos de inactividad para la empresa. La gestión de parches tiene como objetivo minimizar ese tiempo de inactividad al optimizar la implementación de parches.
La gestión de parches crea un proceso centralizado para la aplicación de parches nuevos a los activos de TI. Estos parches pueden mejorar la seguridad, aumentar el rendimiento y estimular la productividad.
Los parches de seguridad abordan riesgos de seguridad específicos, a menudo al corregir una vulnerabilidad en particular.
Con frecuencia, los hackers se dirigen a los activos que no tienen parches, por lo que si no se aplican las actualizaciones de seguridad, la empresa puede quedar expuesta a violaciones de seguridad. Por ejemplo, el ransomware WannaCry 2017 se propaga a través de una vulnerabilidad de Microsoft Windows para la que se había emitido un parche. Los delincuentes cibernéticos atacaron redes en las que los administradores habían omitido la aplicación del parche, infectando más de 200 000 equipos en 150 países.
Algunos parches incorporan nuevas funciones a aplicaciones y dispositivos. Estas actualizaciones pueden mejorar el rendimiento de los activos y la productividad de los usuarios.
Las correcciones de errores abordan problemas menores de hardware o software. Por lo general, estos problemas no causan problemas de seguridad, pero afectan el rendimiento de los activos.
A la mayoría de las empresas les resulta poco práctico descargar y aplicar cada parche para cada activo inmediatamente después de su lanzamiento. Esto se debe a que la aplicación de parches requiere tiempo de inactividad. Los usuarios deben dejar de trabajar, cerrar sesión y reiniciar los sistemas principales para aplicar los parches.
Un proceso formal de gestión de parches permite a las organizaciones priorizar las actualizaciones críticas. La empresa puede obtener los beneficios de estos parches con una interrupción mínima en los flujos de trabajo de los empleados.
Según normas como el Reglamento general de protección de datos (RGPD), la Ley de portabilidad y responsabilidad del seguro médico (HIPAA) y la Norma de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI-DSS), las empresas deben seguir ciertas prácticas de ciberseguridad. La gestión de parches puede ayudar a las organizaciones a asegurar que los sistemas críticos mantengan el cumplimiento de estas normas.
La mayoría de las empresas tratan la gestión de parches como un ciclo de vida continuo. Esto se debe a que los proveedores lanzan nuevos parches con frecuencia. Además, las necesidades de parches de una empresa pueden cambiar a medida que cambia su entorno de TI.
Para describir las mejores prácticas de gestión de parches que los administradores y los usuarios finales deben seguir a lo largo del ciclo de vida, las empresas redactan políticas formales sobre gestión de parches.
Las etapas del ciclo de vida de la gestión de parches son las siguientes:
Para controlar los recursos de TI, los equipos de TI y de seguridad crean inventarios de activos de red como aplicaciones de terceros, sistemas operativos, dispositivos móviles y endpoints remotos y locales.
Los equipos de TI también pueden especificar qué versiones de hardware y software pueden usar los empleados. Esta estandarización de activos puede ayudar a simplificar el proceso de aplicación de parches al reducir la cantidad de tipos de activos diferentes en la red. La estandarización también puede evitar que los empleados utilicen aplicaciones y dispositivos peligrosos, obsoletos o incompatibles.
Una vez que los equipos de TI y seguridad disponen de un inventario de activos completo, pueden ver cuáles son los parches disponibles, realizar un seguimiento del estado de los parches de los activos e identificar los activos a los que no se han aplicado parches.
Algunos parches son más importantes que otros, en especial cuando se trata de parches de seguridad. Según Gartner, en 2021 se denunciaron 19 093 vulnerabilidades nuevas, pero los delincuentes cibernéticos solo explotaron 1554 de ellas (enlace externo a ibm.com).
Los equipos de TI y seguridad utilizan recursos como fuentes de inteligencia de amenazas para identificar las vulnerabilidades más críticas en sus sistemas. Los parches para estas vulnerabilidades tienen prioridad sobre las actualizaciones menos importantes.
La priorización es una de las formas principales en que las políticas de gestión de parches tienen como objetivo reducir el tiempo de inactividad. Al implementar los parches críticos en primer lugar, los equipos de TI y seguridad pueden proteger la red y reducir el tiempo que los recursos pasan fuera de línea para aplicar parches.
En ocasiones, los nuevos parches pueden causar problemas, romper integraciones o no corregir las vulnerabilidades que pretenden solucionar. Los hackers pueden incluso secuestrar parches en casos excepcionales. Por ejemplo, los delincuentes cibernéticos aprovecharon una falla en la plataforma VSA de Kaseya (enlace externo a ibm.com) para propagar ransomware a los clientes bajo la apariencia de una actualización legítima de software.
Al probar los parches antes de instalarlos, los equipos de TI y seguridad tienen como objetivo detectar y solucionar estos problemas antes de que afecten a toda la red.
La "implementación de parches" se refiere tanto al momento y a la forma de aplicación de los parches.
Las ventanas para aplicar parches generalmente están definidas por los momentos en que hay pocos empleados, o ninguno, trabajando. Los lanzamientos de parches de los proveedores también pueden influir en los cronogramas de aplicación de parches. Por ejemplo, Microsoft suele lanzar parches los martes, día conocido como "Patch Tuesday" (o "martes de parches") entre algunos profesionales de TI.
Los equipos de TI y seguridad pueden aplicar parches a lotes de activos en lugar de extenderlos a toda la red de una vez. De este modo, algunos empleados pueden seguir trabajando mientras otros se desconectan para aplicar los parches. La aplicación de parches en grupos también ofrece una última oportunidad de detectar problemas antes de que lleguen a toda la red.
La implementación de parches también puede incluir planes para monitorear los activos tras la aplicación de los parches y deshacer cualquier cambio que cause problemas imprevistos.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa correspondiente, los equipos de TI y seguridad documentan el proceso de aplicación de parches, que incluye los resultados de las pruebas, los resultados de la implementación y cualquier activo que aún necesite la aplicación de parches. Esta documentación mantiene actualizado el inventario de activos y puede demostrar el cumplimiento de las normas de ciberseguridad en caso de una auditoría.
Debido a que la gestión de parches es un ciclo de vida complejo, las organizaciones a menudo buscan formas de optimizar la aplicación de parches. Algunas empresas subcontratan a proveedoras de servicios gestionados (MSP) para que se ocupen del proceso completo. Las empresas que se encargan de la aplicación de parches a nivel interno utilizan software de gestión de parches para automatizar gran parte del proceso.
La mayoría del software de gestión de parches se integra con sistemas operativos comunes como Windows, Mac y Linux. El software monitorea los activos en busca de los parches que faltan y los que están disponibles. Si hay parches disponibles, las soluciones de gestión de parches pueden aplicarlos de forma automática en tiempo real o según un cronograma establecido. Para ahorrar ancho de banda, muchas soluciones descargan los parches a un servidor central y desde allí los distribuyen a los activos de la red. Algunas soluciones de gestión de parches también pueden automatizar las pruebas, la documentación y la reversión del sistema si un parche no funciona correctamente.
Las herramientas de gestión de parches pueden ser un software independiente, pero a menudo se proporcionan como parte de una solución de ciberseguridad más grande. Muchas soluciones de gestión de vulnerabilidades y gestión de superficies de ataque ofrecen funciones de gestión de parches, como inventarios de activos e implementación automatizada de parches. Muchas soluciones de detección y respuesta de endpoints (EDR) también pueden instalar parches de forma automática. Algunas organizaciones utilizan plataformas de gestión unificada de endpoints (UEM) para aplicar parches en dispositivos locales y remotos.
Con la gestión automatizada de parches, las organizaciones ya no necesitan monitorear, aprobar y aplicar cada parche de forma manual. Esto puede reducir la cantidad de parches críticos que no se aplican porque los usuarios no pueden encontrar el momento conveniente para instalarlos.
Adopte un programa de gestión de vulnerabilidades que identifique, priorice y gestione la corrección de fallas que podrían exponer sus activos más críticos.
Habilite y proteja todos sus dispositivos móviles, aplicaciones y contenido con la plataforma IBM Security™ MaaS360 with watsonx UEM.
A medida que los modelos de trabajo flexibles se han convertido en la nueva norma, los empleados deben seguir siendo productivos al trabajar desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, de manera protegida. Desde la gestión de puntos de conexión hasta la seguridad nativa, IBM Security MaaS360 proporciona una solución de UEM de extremo a extremo.