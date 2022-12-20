Qué es la gestión de parches?

La mayoría de las empresas tratan la gestión de parches como un ciclo de vida continuo. Esto se debe a que los proveedores lanzan nuevos parches con frecuencia. Además, las necesidades de parches de una empresa pueden cambiar a medida que cambia su entorno de TI.

Para describir las mejores prácticas de gestión de parches que los administradores y los usuarios finales deben seguir a lo largo del ciclo de vida, las empresas redactan políticas formales sobre gestión de parches.



Las etapas del ciclo de vida de la gestión de parches son las siguientes:



1. Gestión de activos



Para controlar los recursos de TI, los equipos de TI y de seguridad crean inventarios de activos de red como aplicaciones de terceros, sistemas operativos, dispositivos móviles y endpoints remotos y locales.

Los equipos de TI también pueden especificar qué versiones de hardware y software pueden usar los empleados. Esta estandarización de activos puede ayudar a simplificar el proceso de aplicación de parches al reducir la cantidad de tipos de activos diferentes en la red. La estandarización también puede evitar que los empleados utilicen aplicaciones y dispositivos peligrosos, obsoletos o incompatibles.

2. Supervisión de parches



Una vez que los equipos de TI y seguridad disponen de un inventario de activos completo, pueden ver cuáles son los parches disponibles, realizar un seguimiento del estado de los parches de los activos e identificar los activos a los que no se han aplicado parches.



3. Priorización de parches



Algunos parches son más importantes que otros, en especial cuando se trata de parches de seguridad. Según Gartner, en 2021 se denunciaron 19 093 vulnerabilidades nuevas, pero los delincuentes cibernéticos solo explotaron 1554 de ellas (enlace externo a ibm.com).



Los equipos de TI y seguridad utilizan recursos como fuentes de inteligencia de amenazas para identificar las vulnerabilidades más críticas en sus sistemas. Los parches para estas vulnerabilidades tienen prioridad sobre las actualizaciones menos importantes.



La priorización es una de las formas principales en que las políticas de gestión de parches tienen como objetivo reducir el tiempo de inactividad. Al implementar los parches críticos en primer lugar, los equipos de TI y seguridad pueden proteger la red y reducir el tiempo que los recursos pasan fuera de línea para aplicar parches.



4. Pruebas de parches



En ocasiones, los nuevos parches pueden causar problemas, romper integraciones o no corregir las vulnerabilidades que pretenden solucionar. Los hackers pueden incluso secuestrar parches en casos excepcionales. Por ejemplo, los delincuentes cibernéticos aprovecharon una falla en la plataforma VSA de Kaseya (enlace externo a ibm.com) para propagar ransomware a los clientes bajo la apariencia de una actualización legítima de software.



Al probar los parches antes de instalarlos, los equipos de TI y seguridad tienen como objetivo detectar y solucionar estos problemas antes de que afecten a toda la red.



5. Implementación de parches



La "implementación de parches" se refiere tanto al momento y a la forma de aplicación de los parches.



Las ventanas para aplicar parches generalmente están definidas por los momentos en que hay pocos empleados, o ninguno, trabajando. Los lanzamientos de parches de los proveedores también pueden influir en los cronogramas de aplicación de parches. Por ejemplo, Microsoft suele lanzar parches los martes, día conocido como "Patch Tuesday" (o "martes de parches") entre algunos profesionales de TI.



Los equipos de TI y seguridad pueden aplicar parches a lotes de activos en lugar de extenderlos a toda la red de una vez. De este modo, algunos empleados pueden seguir trabajando mientras otros se desconectan para aplicar los parches. La aplicación de parches en grupos también ofrece una última oportunidad de detectar problemas antes de que lleguen a toda la red.



La implementación de parches también puede incluir planes para monitorear los activos tras la aplicación de los parches y deshacer cualquier cambio que cause problemas imprevistos.



6. Documentación de parches



Para garantizar el cumplimiento de la normativa correspondiente, los equipos de TI y seguridad documentan el proceso de aplicación de parches, que incluye los resultados de las pruebas, los resultados de la implementación y cualquier activo que aún necesite la aplicación de parches. Esta documentación mantiene actualizado el inventario de activos y puede demostrar el cumplimiento de las normas de ciberseguridad en caso de una auditoría.

