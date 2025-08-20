¿Qué es una fuerza laboral móvil?

Una fuerza laboral móvil es un grupo de empleados que no tienen la obligación de acudir a una ubicación física central. Más bien, están conectados mediante diversos tipos de tecnología móvil: computadoras, smartphones y otros dispositivos móviles. Debido a que estas tecnologías son cada vez más portátiles, más fáciles de usar y asequibles, la fuerza laboral móvil es cada vez más frecuente.
La fuerza laboral móvil va mucho más allá de simplemente trabajar desde casa. Con la llegada de dispositivos móviles sofisticados, los empleados móviles ahora pueden acceder a aplicaciones de software y datos que antes solo estaban disponibles en la sede de la empresa. Los trabajadores de campo de industrias como el cuidado de la salud, la construcción y la agricultura pueden realizar tareas complejas en el lugar o donde sea estén.
El trabajo móvil difiere del trabajo remoto tradicional, en el que los empleados trabajan desde una oficina en casa. La fuerza laboral móvil se refiere específicamente a aquellos empleados que no trabajan desde una única ubicación fija. Esto incluye a los trabajadores en modalidad híbrida que dividen su tiempo entre el hogar y la oficina, y a aquellos sin un espacio físico asignado, cuyas tareas requieren trasladarse durante la jornada laboral. Las enfermeras itinerantes, los empleados minoristas que rotan entre tiendas y los técnicos de campo de telecomunicaciones son trabajadores móviles.
Según el informe de OMDIA antes mencionado, los empleados móviles constituyen la mayor parte de la fuerza laboral en la actualidad. Solo el 33 % de los trabajadores están “atados” a un único lugar, como una oficina central o una tienda.
Muchas empresas adoptaron la movilidad de la fuerza laboral durante la pandemia de COVID-19. La transición de puestos de trabajo tradicionalmente basados en un lugar físico, como maestros de escuela y empleados bancarios, al trabajo a distancia permitió a las organizaciones mantener sus actividades durante la crisis.
Sin embargo, el crecimiento de la fuerza laboral móvil también se ha impulsado mediante los cambios tecnológicos y comerciales a largo plazo. A medida que los dispositivos móviles avanzados permiten a los empleados trabajar desde cualquier lugar, las empresas que adoptan fuerzas laborales móviles han tenido beneficios como:
Los empleados pueden proporcionar respuestas inmediatas a los clientes y resolver desafíos en el lugar y en tiempo real, ya que acceden a los datos desde sus dispositivos móviles en lugar de esperar hasta que regresen a la oficina.
Un estudio de Global Workplace Analytics (enlace externo a ibm.com) encontró que las empresas pueden ahorrar USD 11.000 por empleado por año cuando trabajan 2-3 días fuera de la oficina cada semana.Las empresas gastan menos en alquiler, y las videollamadas puede reducir los costos logísticos y de traslado de los empleados a un sitio central para las reuniones.
El trabajo móvil puede ayudar a los miembros del equipo a encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y reducir el estrés, lo que puede mejorar el desempeño y la retención de los empleados. Según el informe de OMDIA, el 54 % de las empresas señaló que el cambio hacia el trabajo móvil ha aumentado la productividad de los empleados. Además, puede permitir que las empresas brinden servicio al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana y establezcan flujos de trabajo continuos con empleados en todas las zonas horarias.
Una fuerza laboral móvil puede incluir personas de todo el mundo, lo que lleva a la diversidad geográfica, socioeconómica y cultural que, de otra manera, no sería posible. El trabajo móvil también puede ser la opción de trabajadores con discapacidades, padres, cuidadores y otras personas que pueden necesitar más flexibilidad.
Las crisis, como la pandemia de COVID-19, enfatizan la importancia de permitir el trabajo móvil siempre que sea posible. El desafío es dar a los trabajadores móviles acceso remoto a software crítico de la empresa sin dejar de lado la colaboración, productividad y seguridad.
Si se crea una fuerza laboral móvil, los líderes de la empresa tendrían que pensar en lo siguiente:
Los empleados móviles quieren elegir sus propios dispositivos. Esperan que la tecnología del lugar de trabajo brinde una experiencia de usuario similar a la de las aplicaciones y dispositivos de consumo. Es posible que las organizaciones necesiten crear políticas y procesos de Traiga su propio dispositivo (BYOD) que rijan una amplia gama de software y hardware, como computadoras portátiles, wearables, tabletas, smartphones, etc.
Los empleados que utilizan sus propios dispositivos y aplicaciones para el trabajo pueden crear vulnerabilidades de seguridad. Pueden llevar shadow IT, recursos de TI que se utilizan sin aprobación oficial ni supervisión, a la red de la empresa. Incluso las aplicaciones y dispositivos móviles aprobados pueden plantear problemas si los empleados acceden a datos confidenciales a través de redes wifi públicas no seguras.
Las empresas suelen realizar un seguimiento de los trabajadores móviles y sus activos para mantener el cumplimiento y optimizar los flujos de trabajo. Por ejemplo, las empresas pueden usar el seguimiento de ubicación para conectar a los técnicos de campo con los trabajos más cercanos. Sin embargo, los empleados pueden oponerse a dicho seguimiento, especialmente si utilizan sus propios dispositivos.
Desarrollar aplicaciones móviles personalizadas para múltiples plataformas puede ser costoso y complejo. Por otro lado, el mantenimiento de aplicaciones de múltiples proveedores externos puede dificultar la gestión de TI adecuada. Los proveedores de software, como IBM, no solo desarrollan aplicaciones móviles, sino que también ofrecen soluciones integradas de gestión de aplicaciones móviles.
Durante la pandemia de COVID-19, muchas empresas permitieron a los empleados trabajar de forma remota para garantizar la continuidad de las actividades. Al salir de la pandemia, muchas empresas han mantenido estas modalidades de trabajo remoto y móvil. Las nuevas tecnologías también han logrado que la fuerza laboral remota sea más práctica.
Herramientas como Asana, Slack, Webex, Zoom y Google Calendar hacen que el trabajo virtual y la colaboración entre la fuerza laboral móvil sean fáciles y eficientes. Sin embargo, estas nuevas herramientas y aplicaciones pueden representar un desafío para una gestión de TI eficaz. Otras innovaciones en tecnología móvil —como lectores biométricos, dispositivos portátiles, control de voz, comunicaciones de campo cercano (NFC), realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR)— también están mejorando las comunicaciones y los flujos de trabajo de las empresas.
Hasta hace poco, una de las barreras clave para implementar tecnologías móviles fue la falta de una señal inalámbrica confiable y rápida. Con la introducción de la tecnología inalámbrica 5G, los trabajadores móviles pueden compartir incluso archivos masivos con asociados y colaborar a través de videos sin retrasos ni interrupciones.
Las innovaciones como 5G permiten incluso a las pequeñas empresas aprovechar las tecnologías de RA y RV para mejorar la comunicación y la colaboración. Los trabajadores pueden realizar tareas complejas con información entregada bajo demanda mediante RA. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción y la ingeniería pueden planificar nuevos proyectos con dispositivos de RA, y la gestión de la cadena de suministro y la recolección de inventarios también podrían realizarse a través de la RA.
Es probable que las organizaciones sigan adoptando nuevas herramientas de software para gestionar mejor las transiciones a gran escala de los empleados de oficina al trabajo remoto y móvil. Como parte de esta transición, las empresas pueden formar relaciones estratégicas con los principales distribuidores de software y equipos, y proveedores de servicios de red para minimizar las interrupciones en la infraestructura y los servicios.
Las tendencias demográficas también han influido en el crecimiento de la fuerza laboral móvil.En combinación, los millennials y la generación Z componen la mayor parte de la fuerza laboral (enlace externo a ibm.com).Según las investigaciones (enlace externo a ibm.com), prefieren el trabajo flexible.
Mientras que algunos empleados móviles dependen de aplicaciones como Slack y Asana para hacer su trabajo, muchas empresas utilizan herramientas de gestión de fuerza laboral móvil especializadas para favorecer su seguridad y productividad.
El software de gestión de la fuerza laboral móvil (MWM, por sus siglas en inglés) es una amplia categoría de plataformas que ayudan a las empresas a gestionar a los empleados que no trabajan en una oficina central.Aunque las diferentes soluciones de gestión de la fuerza laboral móvil tienen distintas características y funciones, muchas admiten la programación, la asignación y el seguimiento de tareas, y las comunicaciones y las actualizaciones de estado.Algunas herramientas de MWM se pueden utilizar para tareas administrativas de gestión del capital humano, como la incorporación y la nómina.
Las herramientas de gestión de servicios de campo son plataformas de MWM diseñadas para gestionar a trabajadores de campo que instalan, mantienen o reparan equipos, sistemas o activos fuera de las instalaciones de la empresa.Los gerentes y técnicos a menudo usan software de gestión de servicios de campo para el procesamiento de órdenes de trabajo, la automatización de la programación y el envío, y el cobro de pagos, entre otras cosas.
Las soluciones de gestión unificada de puntos finales (UEM, por sus siglas en inglés) permiten a las empresas supervisar, gestionar y proteger todos los dispositivos de los usuarios finales en computadoras de escritorio y portátiles, smartphones, tabletas, wearables, entre otros, desde una única consola, independientemente del sistema operativo o la ubicación.Con la UEM, una empresa puede establecer y aplicar políticas de seguridad móvil, así como de gestión de dispositivos y de aplicaciones para todos los dispositivos de una red.Los equipos de TI ya no necesitan herramientas separadas para gestionar dispositivos para la fuerza laboral local y móvil.
Transforme el modo en que TI protege computadoras portátiles y de escritorio, smartphones, tabletas, wearables y el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), al tiempo que garantiza una excelente experiencia a los usuarios. IBM® Security MaaS360® with Watson® protege los dispositivos, las aplicaciones, el contenido y los datos para que pueda escalar rápidamente su fuerza laboral remota y las iniciativas de Traiga su propio dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés).
Cree su entorno de VDI en IBM® Cloud para obtener ganancias revolucionarias e integración híbrida con los entornos existentes. VDI facilita la gestión de ecosistemas de trabajo desde casa y de nube híbrida.
Inspire a su fuerza laboral con tecnologías innovadoras y un enfoque de la gestión del talento centrado en las personas. Cree una fuerza de trabajo móvil para el futuro.
Ya sea que necesite gestión de dispositivos móviles (MDM, por sus siglas en inglés), gestión de movilidad empresarial (EMM, por sus siglas en inglés) o soporte completo de gestión unificada de puntos finales (UEM, por sus siglas en inglés), IBM® Security MaaS360 with Watson ofrece una experiencia intuitiva y sencilla con el primer enfoque de IA de la industria.